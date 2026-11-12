Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Ngày 10/11/2026, Alta công bố vòng gọi vốn Series A trị giá 47,5 triệu USD do quỹ đầu tư Index Ventures dẫn dắt. Sau thương vụ, tổng số vốn doanh nghiệp huy động đạt 80 triệu USD, bao gồm 32,5 triệu USD từ các vòng gọi vốn hạt giống trước đó. Alta chưa công bố mức định giá sau đầu tư.

Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để phát triển hạ tầng blockchain dành cho các tổ chức tài chính, tập trung vào khả năng bảo mật thông tin, kiểm soát giao dịch và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ pháp luật. Đây là những yếu tố quan trọng khi ngân hàng và doanh nghiệp thanh toán muốn ứng dụng công nghệ blockchain vào hoạt động kinh doanh.

Khác với những mạng blockchain chủ yếu phục vụ thị trường tiền mã hóa, Alta hướng tới xây dựng nền tảng phù hợp với yêu cầu vận hành của các định chế tài chính. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ quản lý danh tính, phân quyền truy cập và kiểm soát giao dịch, đồng thời hạn chế việc công khai những dữ liệu nhạy cảm của khách hàng.

Ông Loong Wang và bà Catherine Porter, hai nhà đồng sáng lập Alta. Ảnh: Alta/Fortune. Nguồn: Fortune

Một trong những công nghệ được Alta chú trọng là mật mã học không tiết lộ thông tin (zero-knowledge). Công nghệ này cho phép xác minh một giao dịch đáp ứng các điều kiện nhất định mà không cần tiết lộ toàn bộ thông tin liên quan. Nhờ đó, các tổ chức tài chính có thể tăng cường bảo vệ dữ liệu trong khi vẫn duy trì khả năng kiểm tra và giám sát hoạt động giao dịch.

Đáng chú ý, Airwallex, doanh nghiệp công nghệ tài chính hoạt động trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, đã lựa chọn phát triển trên nền tảng Alta và tham gia với vai trò đối tác thiết kế ban đầu. Sự hợp tác này mở ra cơ hội đưa blockchain vào những nghiệp vụ tài chính có nhu cầu xử lý giao dịch lớn và yêu cầu cao về quản lý dòng tiền.

Sản phẩm đầu tiên mà Alta hướng tới là giải pháp quản lý thanh khoản doanh nghiệp, đặc biệt trong hoạt động thanh toán xuyên biên giới. Hiện nay, nhiều tổ chức tài chính phải duy trì sẵn lượng tiền đáng kể tại các tài khoản ở nhiều quốc gia để bảo đảm giao dịch được thực hiện liên tục. Cách vận hành này có thể khiến nguồn vốn bị phân tán và làm giảm hiệu quả sử dụng tiền.

Thông qua công nghệ blockchain và token hóa tài sản, Alta kỳ vọng các tổ chức có thể điều chuyển thanh khoản linh hoạt hơn, giảm nhu cầu duy trì vốn trước tại nhiều thị trường. Đây cũng là một trong những hướng ứng dụng đang được ngành tài chính quan tâm khi tìm kiếm giải pháp cải thiện tốc độ và hiệu quả thanh toán quốc tế.

Tuy nhiên, Alta chưa công bố quy mô vận hành thương mại của sản phẩm, lượng giao dịch thực tế hoặc mức tiết kiệm vốn đã được kiểm chứng. Khả năng ứng dụng rộng rãi của nền tảng vẫn phụ thuộc vào quá trình triển khai, sự tham gia của các tổ chức tài chính và yêu cầu pháp lý tại từng thị trường.

Thương vụ gọi vốn 47,5 triệu USD của Alta cho thấy sự quan tâm của các quỹ đầu tư đối với hạ tầng blockchain phục vụ tài chính truyền thống. Đối với thị trường Việt Nam, mô hình này cũng đặt ra vấn đề đáng chú ý về khả năng ứng dụng token hóa nhằm tối ưu dòng tiền và giảm chi phí trong hoạt động thanh toán xuyên biên giới.