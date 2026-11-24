Alstom tại triển lãm Transport Logistic 2025. Ảnh: alstom.com

Gói hợp đồng này bao gồm hiện đại hóa hệ thống giao thông vận tải, cũng như khai thác và bảo trì hệ thống này trong thời gian hơn 10 năm.

Theo thông cáo của Alstom, danh tính khách hàng và các điều khoản chi tiết của hợp đồng sẽ được công bố sau. Đơn hàng này đã được ghi nhận trong quý III của tài khóa 2026-2027 của tập đoàn.

Hợp đồng mới được công bố trong bối cảnh Alstom đang gặp khó khăn về tài chính do những chậm trễ và vấn đề kỹ thuật trong quá trình triển khai một số dự án đường sắt tại châu Âu, đặc biệt là tại Đức.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh công bố ngày 17/11, trong nửa đầu tài khóa 2026-2027, tổng giá trị đơn hàng mới của Alstom đạt khoảng 11 tỷ euro, tăng 5% so với cùng kỳ tài khóa trước, trong khi doanh thu đạt 9,3 tỷ euro, tăng 3%. Tuy nhiên, tập đoàn ghi nhận khoản lỗ ròng đã điều chỉnh 822 triệu euro, so với lợi nhuận ròng đã điều chỉnh 338 triệu euro cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, giá trị đơn hàng mới tại thị trường châu Âu trong giai đoạn này giảm từ 5,2 tỷ euro xuống còn 3,8 tỷ euro. Trước những khó khăn trên, Alstom đang xem xét các biện pháp tái cơ cấu tổ chức và hoạt động, đồng thời đặt mục tiêu giảm khoảng 2 tỷ euro nợ vào tháng 9/2027.

Alstom hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt, chuyên cung cấp tàu cao tốc, tàu hỏa khu vực, tàu điện ngầm, tàu điện mặt đất, hệ thống tín hiệu và các giải pháp vận tải tích hợp. Với khoảng 87.800 nhân viên tại 61 quốc gia, tập đoàn đạt doanh thu 19,2 tỷ euro trong tài khóa kết thúc ngày 31/3/2026.