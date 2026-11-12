Alrosa ra mắt viên kim cương hồng quý hiếm trị giá 1,5 triệu USD

Viên kim cương hồng quý hiếm của Nga có hình dạng cắt hình quả lê.

"Đây là một viên kim cương hồng tự nhiên thuộc loại kim cương có giá trị đầu tư. Kim cương hồng và xanh lam là những loại hiếm nhất trên hành tinh.

Chúng chỉ chiếm 0,1% tổng sản lượng khai thác", bà Natalia Kruglova, Trưởng bộ phận giám định đá quý tại Alrosa Diamond Exclusive, cho biết, tại một buổi triển lãm trước thềm năm mới ở St. Petersburg hôm 11/11.

Viên đá quý có tuổi đời ước tính 300 triệu năm được khai quật ở Yakutia vào năm 2025.

Nó đặc biệt độc đáo nhờ màu hồng tím lạ mắt. Viên kim cương có hình dạng cắt hình quả lê.

Theo TASS