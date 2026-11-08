Alphanam góp một mái nhà cho Cao Bằng
Bằng những vần thơ chân thành, giàu cảm xúc, bài thơ “Alphanam góp một mái nhà cho Cao Bằng” của tác giả Lê Thu Hằng gửi gắm tình cảm và tâm huyết trong hành trình góp sức xây dựng quê hương Cao Bằng. Từ hình ảnh người thợ miệt mài trên công trường đến ước mơ về những căn nhà ở xã hội khang trang, tác phẩm lan tỏa thông điệp nhân văn về trách nhiệm cộng đồng, sự sẻ chia và khát vọng vun đắp những mái ấm bình yên cho người dân.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/alphanam-gop-mot-mai-nha-cho-cao-bang-3194190.html