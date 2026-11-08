Alphanam góp một mái nhà cho Cao Bằng

Sau thành công của "Dân chơi Dân ca" Day 1 tại TP. Hồ Chí Minh, Phương Mỹ Chi đã chiêu đãi khán giả Hà Nội một đêm Nhạc hội mãn nhãn, mãn nhĩ. Với những loại hình nghệ thuật truyền thống trải dài từ Bắc chí Nam, sự hội ngộ của các thế hệ nghệ sĩ và nghệ nhân, chương trình là lời tri ân chân thành Phương Mỹ Chi gửi đến khán giả và những người đã cùng mình gìn giữ, lan tỏa và tiếp nối các giá trị văn hóa Việt.