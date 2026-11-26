Chiến lược đầu tư vào các công ty công nghệ mới nổi từ lâu đã là một phần trong hoạt động kinh doanh của Alphabet, công ty mẹ Google. Bên cạnh việc phát triển các dự án công nghệ dài hạn thuộc bộ phận Other Bets, Alphabet còn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp thông qua hai quỹ đầu tư mạo hiểm GV và CapitalG, đồng thời thực hiện những khoản đầu tư chiến lược quy mô lớn ở cấp tập đoàn.

Chiến lược này đang mang lại những kết quả đáng kể. Alphabet sở hữu lượng cổ phần tại hai doanh nghiệp AI lớn là Anthropic và Space Exploration Technologies (SpaceX) có tổng giá trị khoảng 251 tỷ USD.

Trong đó, cổ phần tại Anthropic được định giá khoảng 174 tỷ USD, còn khoản đầu tư vào SpaceX có giá trị khoảng 77 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị của những khoản đầu tư này không chỉ nằm ở khả năng sinh lời từ cổ phiếu. Cả hai doanh nghiệp đều có những cam kết thương mại quy mô lớn với Alphabet, tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa hoạt động đầu tư tài chính và chiến lược phát triển hạ tầng AI của tập đoàn.

ALPHABET TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG CỔ ĐÔNG LỚN CỦA ANTHROPIC

Alphabet bắt đầu đầu tư vào Anthropic từ tháng 9/2023, thông qua cam kết mua 2 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi của công ty AI này. Đến năm 2024, hai bên tiếp tục ký một thỏa thuận mua trái phiếu khác, nâng tổng giá trị cam kết đầu tư của Alphabet thêm 1,3 tỷ USD.

Chiến lược đầu tư vào các công ty công nghệ mới nổi từ lâu đã là một phần trong hoạt động kinh doanh của Alphabet, công ty mẹ Google.

Đầu năm 2026, Alphabet tiếp tục công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD vào Anthropic, kèm theo cam kết bổ sung 30 tỷ USD. Trong số các khoản cam kết này, Alphabet đã thực hiện 10 tỷ USD thông qua một đợt phát hành riêng lẻ vào thời điểm Anthropic tiến hành IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).

Sau khi toàn bộ trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phần, Alphabet nắm giữ khoảng 13,7% vốn điều lệ của Anthropic. Với mức định giá hiện tại, phần sở hữu này tương đương khoảng 174 tỷ USD.

Khoản đầu tư đưa Alphabet trở thành một trong những cổ đông lớn của Anthropic, nhưng mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp không dừng lại ở hoạt động góp vốn. Alphabet đồng thời là nhà cung cấp hạ tầng điện toán quan trọng cho công ty phát triển mô hình AI Claude.

Theo các thỏa thuận đã ký, Anthropic cam kết chi 121,3 tỷ USD cho nền tảng Google Cloud trong giai đoạn từ tháng 4/2026 đến tháng 7/2033. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng cam kết mua các bộ xử lý Tensor Processing Unit (TPU) do Alphabet phát triển, với tổng giá trị thanh toán trong tương lai ước tính từ 125 tỷ USD đến 150 tỷ USD.

Những cam kết này đưa Anthropic trở thành một trong những khách hàng quan trọng nhất của Alphabet trong lĩnh vực điện toán đám mây và chip AI trong nhiều năm tới.

Ở chiều ngược lại, quy mô hợp tác cũng khiến Alphabet có mức độ phụ thuộc đáng kể vào triển vọng tài chính của Anthropic. Giá trị khoản đầu tư cổ phần và doanh thu từ các hợp đồng cung cấp hạ tầng đều gắn với khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty AI này.

Trong ngắn hạn, Anthropic được đánh giá có triển vọng đáp ứng các cam kết tài chính nhờ lượng tiền mặt lớn, các phương án huy động vốn đã được thiết lập và tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh. Tuy nhiên, khả năng duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn, cũng như giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp, sẽ phụ thuộc nhiều vào mức độ ứng dụng AI trong khối doanh nghiệp và tần suất sử dụng các sản phẩm của Anthropic.

SPACEX: TỪ KHOẢN ĐẦU TƯ 900 TRIỆU USD ĐẾN 77 TỶ USD CỔ PHẦN

Khác với Anthropic, mối quan hệ đầu tư giữa Alphabet và SpaceX được thiết lập từ khá sớm. Năm 2015, Alphabet đầu tư 900 triệu USD vào SpaceX để sở hữu khoảng 9% cổ phần công ty.

Sau thương vụ sáp nhập giữa SpaceX và xAI, tỷ lệ sở hữu của Alphabet trong doanh nghiệp hợp nhất bị pha loãng. Dù vậy, tập đoàn vẫn duy trì lượng cổ phần đáng kể.

Trong quý III/2026, Alphabet tiếp tục gia tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ, mua thêm 3,9 triệu cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu lên 555 triệu đơn vị. Với mức định giá hiện tại, số cổ phiếu này có giá trị khoảng 77 tỷ USD.

Tương tự Anthropic, SpaceX vừa là khoản đầu tư tài chính, vừa là đối tác có vai trò trong chiến lược phát triển AI của Alphabet. Tập đoàn đang sử dụng năng lực điện toán bổ sung từ SpaceX để đáp ứng nhu cầu hạ tầng ngày càng tăng, trong bối cảnh các dịch vụ AI và điện toán đám mây đòi hỏi nguồn lực tính toán lớn.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Alphabet ký hợp đồng trị giá 920 triệu USD mỗi tháng trong thời hạn 32 tháng, với tổng giá trị tiềm năng khoảng 29,4 tỷ USD. Hợp đồng bắt đầu được triển khai từ tháng 10/2026, giúp Alphabet bổ sung năng lực điện toán và giải phóng một phần công suất hiện có để phục vụ các nhà phát triển khác sử dụng Google Cloud Platform.

Giám đốc tài chính Alphabet Anat Ashkenazi mô tả các thỏa thuận với SpaceX và những nhà cung cấp năng lực điện toán bên thứ ba khác là một phần trong chiến lược mang tính cầu nối.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II/2026, CEO Sundar Pichai cũng đề cập đến nhu cầu sử dụng hạ tầng điện toán từ các khách hàng lớn của Google Cloud. Ông cho biết một số khách hàng có nhu cầu bổ sung năng lực tính toán rất lớn. Dù chi phí tăng thêm trong một vài tháng đầu có thể cao, hiệu quả đầu tư trong toàn bộ vòng đời hợp đồng vẫn tích cực khi Alphabet từng bước đưa thêm công suất mới vào vận hành.

Nhận định này được cho là có liên quan đến thỏa thuận cung cấp hạ tầng cho Anthropic, một trong những khách hàng có nhu cầu điện toán lớn của Google Cloud.

Tuy nhiên, hợp đồng giữa Alphabet và SpaceX có một điểm đáng chú ý: cả hai bên đều có quyền chấm dứt thỏa thuận với thông báo trước 90 ngày. Điều khoản này cho phép Alphabet ngừng sử dụng dịch vụ của SpaceX khi tự xây dựng đủ năng lực điện toán để đáp ứng nhu cầu nội bộ và khách hàng.

Dù vậy, quyết định chấm dứt hợp đồng không đơn thuần là vấn đề tối ưu chi phí. Việc Alphabet giảm hoặc ngừng chi tiêu cho năng lực điện toán của SpaceX có thể tác động tiêu cực đến giá trị khoản đầu tư cổ phần mà tập đoàn đang nắm giữ. Bởi một phần đáng kể định giá của SpaceX hiện gắn với triển vọng phát triển hạ tầng AI và hoạt động kinh doanh liên quan.

Ngoài ra, Alphabet vẫn phải đối mặt với thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với phần lớn cổ phiếu SpaceX cho đến mùa hè năm 2027. Vì vậy, tập đoàn có thể tiếp tục duy trì hợp đồng cung cấp năng lực điện toán ít nhất đến giữa năm 2027, thay vì nhanh chóng chấm dứt khi không còn nhu cầu cấp thiết.