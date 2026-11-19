Công ty quản lý của nhóm, WakeOne, đã thông báo tin tức này thông qua trang web chính thức. Đĩa đơn (single) sẽ được phát hành dưới dạng đĩa CD, với chương trình đặt trước bắt đầu theo từng giai đoạn từ trưa ngày 24/11.

Seishun Doumei gồm ba ca khúc. Bài hát chủ đề AKATSUKI là ca khúc tiếng Nhật nguyên bản đầu tiên của nhóm, ngoài ra, đĩa đơn này còn có các phiên bản tiếng Nhật của hai bài hát Saturday Night và OMG!.

AKATSUKI trong tiếng Nhật có nghĩa là "bình minh". Ca khúc truyền tải tâm tư của những người trẻ – dù đang trải qua những khoảnh khắc chông chênh, chưa trọn vẹn – vẫn luôn sát cánh bên nhau, từng bước tiến về phía trước để kiến ​​tạo một ngày mai của riêng mình. OMG! từng là ca khúc chủ đề trong đĩa đơn mở màn (prologue single) No School Tomorrow của nhóm.

Trước khi chính thức ra mắt, ALPHA DRIVE ONE đã đạt được những thành tích ấn tượng tại Nhật Bản. Mini album thứ hai mang tên UNBREAKABLE : Shonen BEAST đã được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản trao chứng nhận Vàng, danh hiệu dành cho các sản phẩm đạt doanh số xuất xưởng trên 100.000 bản. Album này cũng từng vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng album theo ngày của Oricon.

Chuỗi buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ (fan concert) của nhóm tại Yokohama đã bán hết sạch khoảng 25.000 vé cho cả ba đêm diễn. ALPHA DRIVE ONE cũng từng góp mặt trong các chương trình âm nhạc tại Nhật Bản như CDTV Live! Live! và M:ZINE, đồng thời tham gia biểu diễn tại lễ hội âm nhạc quốc tế Mynavi Presents The Performance.

Trước đó trong năm nay, ALPHA DRIVE ONE đã tổ chức sự kiện dành cho người hâm mộ tại Nhật Bản để kỷ niệm việc phát hành mini album đầu tay EUPHORIA, đánh dấu sự khởi đầu cho các hoạt động tại thị trường này.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, ALPHA DRIVE ONE đã chính thức ra mắt vào ngày 12/1/2026, với mini album EUPHORIA, sản phẩm đạt doanh số triệu bản. Gần đây, nhóm đã hoàn tất các hoạt động quảng bá cho đĩa đơn kỹ thuật số Talk to me, khép lại một chặng đường tiếp nối thành công từ album triệu bản thứ hai liên tiếp của mình. Sau khi giành được 17 chiếc cúp trong năm nay, ALPHA DRIVE ONE sẽ biểu diễn tại 2026 MAMA AWARDS, diễn ra ở Kyocera Dome Osaka, vào ngày 20/11.