ALPHA DRIVE ONE khép lại dự án 'Talk to me'

ALPHA DRIVE ONE đã phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Talk to me vào ngày 22/10 và bắt đầu các hoạt động quảng bá ngay trong ngày hôm đó. Nhóm đã khép lại chuỗi hoạt động trên các chương trình âm nhạc với sân khấu tại Inkigayo của đài SBS, phát sóng vào ngày 1/11.

Đĩa đơn này là phiên bản được phối lại từ một ca khúc nằm trong mini album thứ hai của nhóm, UNBREAKABLE : Shonen BEAST, vốn đã được ra mắt vào tháng Tám. Sản phẩm bao gồm ba bài hát: ca khúc chủ đề Talk to me (Dance Break Ver.), phiên bản gốc Talk to me và một phiên bản nhạc không lời (instrumental).

Với BORN DIRE, ca khúc chủ đề của mini album thứ hai ALPHA DRIVE ONE đã thể hiện nguồn năng lượng mãnh liệt cùng những màn trình diễn đầy uy lực. Ngược lại, thông qua ca khúc tiếp nối Talk to me, nhóm đã mang đến một hình ảnh nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, tạo nên sự khác biệt so với các hoạt động trước đó.

Trên sân khấu, Talk to me kết hợp hài hòa giữa bầu không khí mơ mộng, chất giọng ngọt ngào và vũ đạo tinh tế. Video âm nhạc của bài hát cũng truyền tải trọn vẹn tinh thần lãng mạn thông qua cách dàn dựng đan xen giữa thực tại và thế giới tưởng tượng.

Thành tích album của nhóm cũng vô cùng ấn tượng. Theo Hanteo Chart, mini album thứ hai đã đạt doanh số 1,13 triệu bản chỉ trong tuần đầu tiên, giúp ALPHA DRIVE ONE lần thứ hai liên tiếp đạt danh hiệu "triệu bản" (million seller) kể từ album đầu tay.

Thông qua lần phát hành này, nhóm cũng cho thấy phạm vi âm nhạc đa dạng: Từ nguồn năng lượng bùng nổ trong BORN DIRE, chất giọng tinh tế ở ca khúc phụ Diamond Hour, cho đến khía cạnh nhẹ nhàng, giàu cảm xúc trong Talk to me.

Trong thời gian quảng bá Talk to me, các thành viên đã tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Tại chương trình Show! Music Core của đài MBC, Sangwon, trong vai trò MC cố định cùng Leo với tư cách MC khách mời đặc biệt đã mang đến nguồn năng lượng tươi sáng cho chương trình. Trong nội dung riêng của nhóm mang tên STREET ART ATTACK, các thành viên đã thể hiện sự lãng mạn trong cuộc sống thường nhật thông qua việc cùng nhau thực hiện một bức tranh tường, qua đó cho thấy sự gắn kết và tinh thần đồng đội tuyệt vời ngoài sân khấu.

ALPHA DRIVE ONE sẽ tiếp tục các hoạt động biểu diễn tại sự kiện 2026 KGMA, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 8/11, tại Gocheok Sky Dome, Seoul.