Alo! Bác sĩ ơi: Bệnh tim mạch không đợi tuổi

Vì sao bệnh tim mạch ngày càng gia tăng ở người trẻ? Những dấu hiệu nào không nên bỏ qua và cần làm gì để bảo vệ trái tim từ sớm? Chương trình “Alo! Bác sĩ ơi” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sẽ cùng bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bích Vân, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai giải đáp những vấn đề này.