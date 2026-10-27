Alo! Bác sĩ ơi: Bệnh tim mạch không đợi tuổi
Thức khuya, ít vận động, hút thuốc, uống rượu bia, ăn uống thiếu lành mạnh cùng tình trạng căng thẳng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch từ khi còn trẻ. Đáng lo ngại, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay bệnh mạch vành có thể tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi người trẻ đã gặp biến cố.
Vì sao bệnh tim mạch ngày càng gia tăng ở người trẻ? Những dấu hiệu nào không nên bỏ qua và cần làm gì để bảo vệ trái tim từ sớm? Chương trình “Alo! Bác sĩ ơi” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sẽ cùng bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bích Vân, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai giải đáp những vấn đề này.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/alo--bac-si-oi/202610/alo-bac-si-oi-benh-tim-mach-khong-doi-tuoi-d3e283b/