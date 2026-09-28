Almiron lập cú đúp giúp Paraguay đánh bại Bolivia trên đất Mỹ

📊 Xem thống kê chi tiết trận Bolivia 0-2 Paraguay: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Bolivia0 - 2ParaguayKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Bolivia tiếp đón Paraguay.

17'M. Almiron mở tỷ số cho Paraguay

Phút 17, thế bế tắc trên sân Audi Field được khai thông khi M. Almiron tận dụng thành công đường kiến tạo của R. Morales để ghi bàn đưa Paraguay vươn lên dẫn trước 0-1.

21'H. Cuellar nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 21, H. Cuellar bên phía Bolivia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Việc bị dẫn trước từ phút 17 dường như đang khiến các cầu thủ Bolivia gặp áp lực tâm lý và có phần nóng vội trên sân Audi Field.

30'Mauricio bên phía Paraguay nhận thẻ vàng

Phút 30, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Mauricio sau một tình huống phạm lỗi bên phía Paraguay. Đội bóng áo đỏ trắng đang tạm dẫn trước 0-1 nhưng sự quyết liệt quá mức bắt đầu khiến họ phải trả giá bằng những án phạt cá nhân.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Paraguay điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Paraguay quyết định làm mới tuyến giữa khi M. Villasanti được tung vào sân thế chỗ A. Cubas. Đội bóng đang dẫn 0-1 chủ động có sự thay đổi nhằm duy trì thế trận và củng cố quyền kiểm soát.

46'Bolivia điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', ban huấn luyện Bolivia quyết định làm mới đội hình khi tung R. Vaca vào sân để thế chỗ cho C. A. Melgar. Động thái thay người này cho thấy nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển thế trận sau khi bị dẫn trước 0-1 trong hiệp đấu đầu tiên.

46'Bolivia điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, ban huấn luyện Bolivia quyết định làm mới đội hình khi tung J. Maraude vào sân thế chỗ cho F. Nava. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tạo nên nét khởi sắc hơn trong các đợt lên bóng.

50'Almiron nhân đôi cách biệt cho Paraguay

Phút 50, M. Almiron dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Paraguay. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp đội bóng áo sọc đỏ trắng nới rộng cách biệt và chiếm hoàn toàn lợi thế trước Bolivia trên sân Audi Field.

53'R. Morales bên phía Paraguay nhận thẻ vàng

Phút 53, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với R. Morales của Paraguay sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2 khá an toàn, Paraguay vẫn cần phải giữ cái đầu lạnh để tránh những án phạt không đáng có trong khoảng thời gian còn lại.

58'O. Alderete nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 58, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo O. Alderete bên phía Paraguay sau pha phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-2, Paraguay liên tiếp phải nhận thẻ phạt khi trận đấu trên sân Audi Field diễn ra đầy quyết liệt.

62'Paraguay chủ động thay đổi nhân sự

Phút 62, Paraguay đưa ra sự thay đổi người khi M. Galarza được tung vào sân để thế chỗ O. Alderete. Quyết định rút O. Alderete nghỉ ngơi có thể là nước đi cẩn trọng của ban huấn luyện sau khi cầu thủ này vừa phải nhận thẻ vàng ít phút trước đó.

62'Paraguay điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 62, Paraguay thực hiện sự thay đổi người khi R. Sosa được tung vào sân để trám chỗ cho Mauricio. Đây là quyết định hợp lý nhằm làm mới đội hình và tránh rủi ro khi cầu thủ rời sân trước đó đã phải nhận một thẻ vàng.

62'Paraguay làm mới hàng công với A. Arce

Phút 62, Paraguay thực hiện sự thay đổi nhân sự trên sân Audi Field khi A. Arce được tung vào sân để thế chỗ R. Morales. Với cách biệt dẫn trước 0-2, ban huấn luyện đội bóng muốn làm mới sức tấn công và duy trì sức ép ở nửa sau hiệp hai.

63'Paraguay điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 63, Paraguay thực hiện sự thay đổi người khi J. Canale được tung vào sân để thế chỗ cho D. Gomez. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, ban huấn luyện đội khách dường như muốn làm mới đội hình nhằm duy trì sự chủ động trên sân Audi Field.

63'Bolivia điều chỉnh nhân sự ở phút 63

Phút 63, đội tuyển Bolivia có sự thay đổi nhân sự khi Y. Rocha được tung vào sân để thế chỗ D. Medina. Ban huấn luyện Bolivia kỳ vọng luồng gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận sau khi để đối thủ dẫn trước 0-2.

71'Paraguay điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 71, Paraguay thực hiện sự thay đổi người khi J. Enciso rời sân nhường chỗ cho G. Caballero. Với lợi thế dẫn trước 0-2, ban huấn luyện đội bóng muốn làm mới sức tấn công và duy trì áp lực trong phần còn lại của trận đấu.

71'Paraguay điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 71, Paraguay quyết định rút M. Almiron ra nghỉ để nhường chỗ cho E. Gonzalez. Với lợi thế dẫn trước 0-2, sự thay đổi này giúp đội bóng làm mới tuyến trên trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu trên sân Audi Field.

75'Miguelito đá hỏng phạt đền đáng tiếc

Phút 75, Bolivia được hưởng quả phạt đền quý giá nhưng Miguelito lại thực hiện không thành công. Cơ hội vàng để rút ngắn cách biệt đã trôi qua trong sự tiếc nuối lớn của đội bóng này.

78'Paraguay điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 78, Paraguay tiến hành thay người khi C. D. Ferreira Namandu được tung vào sân để thế chỗ cho G. Gomez. Với lợi thế dẫn trước 0-2, đội bóng áo sọc đỏ trắng đang chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn cách biệt an toàn trong những phút cuối trận.

85'G. Villamil bên phía Bolivia nhận thẻ vàng

Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo G. Villamil bên phía Bolivia sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Audi Field trôi dần về những phút cuối với thế trận bất lợi cho Bolivia khi họ đang bị Paraguay dẫn trước 0-2.

88'Bolivia điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

Phút 88, Bolivia thực hiện sự thay đổi người khi M. Torrez được tung vào sân thế chỗ cho D. Arroyo. Đội bóng áo xanh nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt trong thời gian ít ỏi còn lại.

88'Bolivia điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

Phút 88, Bolivia thực hiện sự thay đổi người khi R. Gomez Miranda được tung vào sân để thế chỗ cho E. Morales. Đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm những nét tươi mới trong lối chơi khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

89'Bolivia điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

Phút 89, Bolivia thực hiện quyền thay người khi Flores được tung vào sân để thế chỗ cho Miguelito. Đội bóng áo xanh nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi thời gian thi đấu chính thức sắp sửa khép lại.

90+1'Bolivia điều chỉnh nhân sự ở phút bù giờ

Phút 90+1, Bolivia thực hiện sự thay đổi người khi Robson Matheus được tung vào sân thế chỗ G. Villamil. Khi đang bị dẫn 0-2 ở những phút cuối trên sân Audi Field, động thái này khó có thể giúp Bolivia đảo ngược tình thế.

KTKết thúc: Bolivia 0-2 Paraguay

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 05:24 28/09/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Bolivia và Paraguay luôn mang đến những kịch bản cởi mở với nhiều bàn thắng được ghi. Màn so tài diễn ra vào lúc 03:30 ngày 28/09/2026 trên sân vận động Audi Field tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ giới chuyên môn, khi phong cách thi đấu nhiệt huyết của hai đội hứa hẹn tạo nên màn rượt đuổi tốc độ.

Sự chênh lệch về nhịp điệu phong độ

Bolivia bước vào trận đấu này với những nốt trầm nhất định khi phong độ ở các trận đấu vừa qua chưa thực sự đạt được tính liền mạch. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Đáng chú ý, ở trận đấu gần nhất, Bolivia đã chia điểm cùng đối thủ, sau chuỗi kết quả thiếu ổn định gồm 1 trận thua, 1 trận thắng và 2 thất bại liên tiếp trước đó. Khả năng duy trì cường độ thi đấu trong suốt 90 phút đang là bài toán mà ban huấn luyện Bolivia cần sớm giải quyết.

Ngược lại, Paraguay thể hiện sự ổn định tương đối tốt hơn qua những lần ra sân vừa qua. Trong 3 trận gần nhất, đội bóng này đã giành được 2 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Nhịp điệu chơi bóng của Paraguay trở nên sắc bén hơn ở trận đấu gần nhất với một khúc khải hoàn thuyết phục, tiếp nối chuỗi phong độ trước đó gồm 1 trận thua và 1 chiến thắng. Sự tự tin từ kết quả tích cực gần đây giúp Paraguay nắm lợi thế nhất định về mặt tâm lý.

Cán cân đối đầu cân bằng và giàu tính cống hiến

Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh sự cân bằng rõ nét giữa hai nền bóng đá. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bolivia giành được 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Paraguay nhỉnh hơn với 2 thắng lợi. Dù kết quả thắng thua có sự phân định sít sao, điểm chung lớn nhất trong những màn so tài này luôn là sự xuất hiện của nhiều pha lập công.

Lối chơi không ngại va chạm kết hợp với mong muốn đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng của cả hai bên thường biến các cuộc đọ sức thành những bữa tiệc bóng đá tấn công. Việc Bolivia và Paraguay thường chọn phương án tiếp cận trực diện khiến không gian ở khu vực trung tuyến luôn mở rộng cho các tình huống chuyển đổi trạng thái.

Toan tính chiến thuật trên sân Audi Field

Bolivia nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối đá chủ động kiểm soát nhịp độ ở giai đoạn đầu trận, nhằm giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự vốn để lộ nhiều khoảng trống thời gian qua. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào các đường ban bật ngắn có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu họ để mất bóng nguy hiểm.

Bên phía Paraguay, khả năng tận dụng thời cơ thông qua các đợt phản công chớp nhoáng đang là vũ khí sắc bén. Với việc các cuộc đối đầu gần đây luôn có nhiều bàn thắng cùng sự quyết tâm từ cả hai chiến tuyến, cuộc chạm trán tại sân vận động Audi Field hứa hẹn mang đến một kịch bản đôi công rực lửa với nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)