All Day Project ngủ trên tàu tốc hành Hàn Quốc

Một bài đăng và bức ảnh khẳng định đã nhìn thấy các thành viên All Day Project trên tàu tốc hành Hàn Quốc (KTX) mới đây đã được đăng tải trên một cộng đồng trực tuyến: "Hôm qua tôi gặp các thành viên All Day Project trên chuyến tàu về nhà. Họ ngủ say đến nỗi tôi chỉ biết nhìn họ".

Bức ảnh chụp Annie, Tarzan, Woochan và Bailey ngồi đối diện nhau trên một toa tàu KTX bốn chỗ ngồi. Bốn người đang ngủ ngon lành với hai chân duỗi thẳng về phía nhau. Được biết, các thành viên sau đó đã tự giải thích về bức ảnh trong một buổi phát sóng trực tiếp.

Annie nói: "Nhiều người đang bàn tán về bức ảnh trên tàu trong phần bình luận. Chúng tôi đã không thể ngủ được trong năm ngày qua vì lịch trình bận rộn. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ như vậy. Chỉ có Tarzan và tôi là không trụ nổi".

Woochan nói thêm: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho sự trở lại bằng cách giảm thiểu thời gian ngủ. Không ai trong chúng tôi tỉnh táo cả".

All Day Project sẽ trở lại vào ngày 28/9 với việc phát hành EP thứ hai của họ, Crash.