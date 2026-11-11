Alice Huang người tình CEO Nvidia, bóng hồng hay 'bóng ma'?

Trong bức ảnh đượcxác minh, Alice Huang tươi cười đứng cạnh CEO Nvidia Jensen Huang, người mặc chiếc áo khoác da đen quen thuộc, tay cầm ly rượu vang đỏ.

Thời điểm đó, Alice Huang vừa tái cơ cấu một doanh nghiệp có kế hoạch mua hàng tỷ USD chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia.

Mỹ đã áp đặt lệnh hạn chế bán các dòng chip tiên tiến cho doanh nghiệp Trung Quốc nhưng người phụ nữ này tìm cách vượt qua rào cản bằng cách đưa công ty Megaspeed sang Singapore thông qua một cấu trúc sở hữu phức tạp.

Chỉ bốn ngày sau khi thay đổi quyền sở hữu, Megaspeed được Nvidia công nhận là đối tác điện toán đám mây, tạo điều kiện tiếp cận những dòng chip AI đang được săn đón.

Mối quan hệ giữa Alice Huang và Jensen Huang sau đó trở thành tâm điểm chú ý trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung.

New York Times cho biết giới chức Mỹ kết luận bà là nhân sự tình báo nước ngoài, được tuyển mộ để hoạt động gián điệp.

Hôm 9/11, Jensen Huang thừa nhận từng có quan hệ ngoài hôn nhân. Nvidia cho biết đang tiến hành điều tra nội bộ. Tuy nhiên, nhiều chi tiết về mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được làm rõ.

Điều khiến Alice Huang trở thành nhân vật đặc biệt trong vụ bê bối không chỉ là mối quan hệ với người đứng đầu Nvidia, mà còn là thân thế đầy bí ẩn. Ngay cả những thông tin cơ bản nhất về người phụ nữ này cũng khó xác minh.

Bức ảnh đăng trên Weibo cho thấy Jensen Huang và Alice Huang dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Lý lịch nhiều khoảng trống

Washington Post mô tả Alice Huang như một "bóng ma" trong hồ sơ công khai. Tuổi tác, quê quán, trình độ học vấn và quá trình làm việc của bà đều chưa được xác nhận đầy đủ. Những nỗ lực tìm hiểu thông tin thường không nhận được phản hồi, thậm chí làm nảy sinh thêm nghi vấn.

Hiện không rõ Alice Huang đang ở đâu. Các tài khoản mạng xã hội của bà dường như đã bị xóa. Ngay cả chức danh chính xác của bà tại Megaspeed International, doanh nghiệp có trụ sở ở Singapore và là khách hàng của Nvidia, cũng chưa được xác định rõ.

Theo hồ sơ nghề nghiệp trực tuyến, Alice Huang từng làm phóng viên truyền hình trong 4 năm, trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính, làm việc tại ngân hàng HSBC và công ty chứng khoán CITIC của Trung Quốc.

Một số nguồn tin nói rằng người phụ nữ này từng làm việc tại 2 đài truyền hình Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay chưa có hồ sơ công khai nào xác nhận bà từng công tác tại hai đơn vị này.

Thông tin về tuổi và học vấn của Alice Huang cũng không thống nhất. Financial Times cho biết bà sinh ra tại vùng nông thôn tỉnh Hồ Nam. Trang tin Caixin Global đưa tin bà khoảng 42 tuổi và có bằng thạc sĩ tại một trường đại học ở Hong Kong. Washington Post chưa thể độc lập xác minh những thông tin này.

Mọi thứ có vẻ quá bí ẩn. Nếu bà ấy không bị nghi ngờ, tại sao lại phải xóa bỏ tất cả? Dennis Wilder, cựu chuyên gia Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)

Tháng 9/2024, Alice Huang được giới thiệu là Phó tổng giám đốc công ty đầu tư vốn tư nhân Shanghai Hexi. Doanh nghiệp này do Kang Wei, nhà quản lý quỹ 51 tuổi, thành lập và điều hành.

Kang Wei từng được truyền thông tài chính Trung Quốc xem là thần đồng chứng khoán, sau đó chuyển sang đầu tư vốn tư nhân và tham gia nhiều thương vụ kinh doanh.

Kang Wei thường được giới thiệu với các nhà đầu tư Trung Quốc và nhân viên Megaspeed là chồng của Alice Huang. Tuy nhiên, cả New York Times lẫn Washington Post đều chưa thể xác minh hai người có thực sự kết hôn hay không.

Kang Wei từng sử dụng mối quan hệ giữa Alice Huang với Jensen Huang để huy động vốn cho các hoạt động kinh doanh, theo một người am hiểu sự việc.

Ông cũng từng bị cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc phạt ít nhất hai lần vì không công bố các khoản sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp niêm yết.

Những hồ sơ doanh nghiệp đầu tiên có tên Alice Huang xuất hiện từ năm 2010, liên quan một công ty thể thao và giải trí đăng ký tại câu lạc bộ golf tư nhân Beihu số 9 ở Bắc Kinh.

Đây là địa điểm dành cho giới thượng lưu, thu hút nhiều quan chức và có các dịch vụ giải trí xa xỉ.

Sau đó, bà tham gia đầu tư vào một nhà sản xuất thiết bị y tế Trung Quốc thông qua công ty ở nước ngoài. Đến năm 2020, Alice Huang và Kang Wei đã xây dựng mạng lưới doanh nghiệp liên kết tại Thượng Hải, thực hiện các thương vụ thâu tóm và đầu tư. Mạng lưới này từng tham gia xây dựng trung tâm điện toán AI cho tập đoàn công nghệ Tencent.

Bức ảnh không rõ thời gian chụp cho thấy Jensen Huang và Alice Huang trên một sân golf. Ảnh đăng trên WeChat Moments của Alice Huang.

Các chuyên gia tình báo Mỹ cho rằng những khoảng trống trong lý lịch Alice Huang có thể liên quan đến hoạt động xây dựng vỏ bọc.

Dennis Wilder, cựu chuyên gia phân tích hàng đầu về Trung Quốc của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), nhận xét hồ sơ của bà giống một lý lịch được dựng lên để phục vụ hoạt động tình báo.

Ông cũng nghi ngờ một số chi tiết trong quá trình công tác của Alice Huang có thể đã được tô vẽ.

"Mọi thứ có vẻ quá bí ẩn. Nếu bà ấy không bị nghi ngờ, tại sao lại phải xóa bỏ tất cả?", Wilder đặt câu hỏi.

Một diễn biến đáng chú ý khác xảy ra hôm 9/11, khi Bai Jie, cựu phát thanh viên CCTV với hơn hai triệu người theo dõi trên Weibo, đăng bài nói từng biết Alice Huang từ thời cả hai làm phóng viên. "Tôi đã biết cô ấy là người rất lợi hại từ thời điểm đó", Bai viết.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, bài đăng biến mất. Khi người dùng đặt câu hỏi, Bai phủ nhận từng đăng nội dung này. Tài khoản của bà sau đó bị cấm đăng bài trên Weibo. Bai không phản hồi yêu cầu bình luận.

Từ giới tài chính đến những cuộc gặp với CEO Nvidia

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Alice Huang đến năm 2023, khi bà tham gia xây dựng Megaspeed, doanh nghiệp đặt trụ sở tại Singapore.

Cuối năm 2022, Mỹ bắt đầu hạn chế bán chip AI tiên tiến cho Trung Quốc do lo ngại công nghệ này có thể giúp Bắc Kinh gia tăng lợi thế kinh tế và quân sự.

Để tiếp cận nguồn chip, doanh nghiệp cần đăng ký bên ngoài Trung Quốc và không có mối liên hệ sở hữu rõ ràng với nước này.

Alice Huang sử dụng một công ty tại quần đảo Virgin thuộc Anh để mua lại công ty con ở Singapore của 7Road, doanh nghiệp trò chơi trực tuyến có liên hệ với mạng lưới kinh doanh của bà tại Thượng Hải.

Công ty sau đó được đổi tên thành Megaspeed và chuyển giao cho một công ty bình phong tại Singapore. Dù thay đổi cơ cấu sở hữu, Alice Huang vẫn kiểm soát hoạt động thường nhật.

Trung tâm dữ liệu Megaspeed tại Johor, Malaysia nhìn từ trên cao. Ảnh: New York Times

Tháng 6/2024, tại một sự kiện công nghệ ở Đài Bắc, Alice Huang khiến những người tham dự bất ngờ khi tuyên bố có thể gọi Jensen Huang đến tham gia bữa tiệc.

Parker Schmitt, Giám đốc điều hành công ty phần mềm NetThunder, kể rằng CEO Nvidia xuất hiện ngay sau đó và uống whisky cùng nhóm khách.

Theo Schmitt, mạng xã hội của Alice Huang có nhiều ảnh chụp chung với Jensen Huang tại nhà hàng và sân golf. Bà muốn được nhìn nhận là một lãnh đạo kinh doanh có năng lực, trong đó những bức ảnh bên cạnh người đứng đầu Nvidia là niềm tự hào trong giới công nghệ.

Cũng trong tháng này, Megaspeed bắt đầu nhận những lô chip AI tiên tiến của Nvidia, với tổng giá trị cuối cùng vượt 4 tỷ USD.

Alibaba trở thành khách hàng lớn nhất của công ty thông qua một cấu trúc kinh doanh liên quan đến công ty con tại Malaysia.

Sự tăng trưởng nhanh chóng khiến Megaspeed lọt vào tầm ngắm của giới chức Mỹ. Cuối năm 2024, Bộ Thương mại Mỹ cử quan chức đến kiểm tra trung tâm dữ liệu của công ty, nhằm xác nhận số chip Nvidia đã được giao thực sự có mặt tại cơ sở.

Một số thiết bị vẫn nằm nguyên trong thùng đóng gói, làm dấy lên lo ngại chúng có thể đang được vận chuyển đi nơi khác thay vì lắp đặt tại chỗ.

Đài Loan (Trung Quốc) cũng giám sát các chuyến đi của Alice Huang theo đề nghị từ Mỹ. Bà nhập cảnh bằng hộ chiếu Hong Kong (Trung Quốc) và nhiều lần xuất hiện công khai cùng Jensen Huang.

Tháng 3/2025, Alice Huang đến văn phòng Nvidia tại Mỹ. Hai tháng sau, bà tiếp tục được chụp ảnh ăn tối cùng Jensen Huang tại Đài Bắc, thậm chí hôn lên má ông.

Trong khi đó, Singapore tiến hành điều tra Megaspeed. Năm 2025, Alice Huang bị cấm rời khỏi nước này và phải làm việc với nhà chức trách liên quan nghi vấn khai báo sai thông tin nhập khẩu.

Một nguồn tin cho biết không đủ bằng chứng chứng minh bà liên quan hành vi sai phạm nên cuộc điều tra nhằm vào cá nhân bà đã kết thúc. Tuy nhiên, cuộc điều tra Megaspeed vẫn tiếp tục.

Sau đó, Alice Huang bay về Thượng Hải và một lãnh đạo mới bắt đầu điều hành nhân viên Megaspeed. Công ty vẫn tiếp tục triển khai dự án trung tâm dữ liệu tại Malaysia với sự hỗ trợ của các kỹ sư từ Trung Quốc.

Theo Sam Bresnick, chuyên gia tại Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi thuộc Đại học Georgetown, vụ việc có ba vấn đề đan xen: bê bối tình ái, nghi vấn gián điệp và hoạt động bán chip máy tính tiên tiến cho một doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu bất thường.

Kể từ khi Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, Alice Huang chưa xuất hiện trước công chúng và cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Vị trí hiện tại của bà cũng chưa được xác định.

(Theo NYT, Washington Post)