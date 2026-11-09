Alice Huang, người đẹp nghi là gián điệp dính bê bối tình ái của CEO Nvidia, là ai?

Ngày 8/11, CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ nhưng không nêu tên. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho biết đó là Alice Huang.

Tháng 6/2024, Alice Huang xuất hiện bên cạnh lãnh đạo Nvidia tại một quán bar ở Đài Bắc (Trung Quốc), uống whisky cùng các giám đốc của Gigabyte và NetThunder. Một bức ảnh về cuộc gặp được đăng trên LinkedIn.

Tháng 5/2025, sau bữa tối với các nhà cung cấp trong lĩnh vực AI, bà tiếp tục xuất hiện phía sau Jensen Huang bên ngoài một nhà hàng ở Đài Bắc, khi ông trả lời phỏng vấn báo chí.

Thời điểm đó, một công ty do Alice Huang tham gia điều hành đang mua thiết bị tiên tiến của Nvidia với quy mô đủ lớn để thu hút sự chú ý của Washington.

Theo các quan chức tình báo Mỹ, Alice Huang bị nghi cung cấp thông tin cho nước ngoài. Một bản ghi nhớ mật được New York Times và Financial Times đề cập cho biết bà được tuyển dụng để thu thập thông tin về lãnh đạo Nvidia, đồng thời có thể tác động đến nỗ lực bán những dòng chip tiên tiến nhất của hãng sang Trung Quốc.

Alice Huang không phản hồi các yêu cầu bình luận của New York Times.

Alice Huang là ai?

Alice Huang còn được biết đến với tên Huang Le. Một hồ sơ mang tên bà trên cơ sở dữ liệu về các quỹ đầu tư tư nhân tại Trung Quốc mô tả quá trình làm việc từ phóng viên trước khi chuyển sang một ngân hàng lớn. Tại đây, bà được giới thiệu là trợ lý chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân.

Tuy nhiên, khi New York Post liên hệ với một lãnh đạo đài truyền hình để xác minh, người này cho biết chưa từng nghe tên bà. Tờ báo cũng không tìm thấy hồ sơ của Alice Huang trên website.

Các tài liệu đăng ký doanh nghiệp cung cấp những thông tin cụ thể hơn.

Công ty 7Road International, có nguồn gốc từ lĩnh vực game di động Trung Quốc và đăng ký tại Singapore, đổi tên thành Megaspeed vào tháng 3/2023. Cùng thời điểm, Alice Huang tham gia doanh nghiệp với chức danh giám đốc điều hành.

Quyền sở hữu công ty sau đó được chuyển sang Huang Le Limited trong tháng 3/2023, rồi sang một doanh nghiệp mới thành lập mang tên Swiftdata vào tháng 11 cùng năm. Đến thời điểm đó, Alice Huang đã từ chức giám đốc.

Tháng 6/2024, bà lại xuất hiện tại một sự kiện của ngành công nghệ ở Đài Bắc, ngồi cạnh Jensen Huang.

Jensen Huang (áo đen) đi cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc năm 2025. Ảnh: Sunday Times

Một dấu vết khác dẫn đến giới đầu tư tại Thượng Hải. Hồ sơ cá nhân của Alice Huang có liên hệ với Shanghai Hexi Investment Management.

Theo New York Times, mạng lưới doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Thượng Hải và Chiết Giang đã chuyển hướng hoạt động từ lĩnh vực game di động sang xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Các nhà đầu tư am hiểu hoạt động kinh doanh nói với New York Times rằng Alice Huang và cộng sự đã tận dụng mối liên hệ của bà với CEO Nvidia để huy động vốn.

Đầu năm 2024, Megaspeed thành lập công ty con tại Malaysia mang tên Speedmatrix, với hai văn phòng ở bang Johor.

Một báo cáo ban đầu ước tính Megaspeed cam kết mua các sản phẩm Nvidia với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Tuy nhiên, dữ liệu thương mại được New York Times dẫn lại cho thấy quy mô giao dịch lớn hơn đáng kể.

Theo đó, công ty chị em của Megaspeed tại Malaysia đã mua ít nhất 4,8 tỷ USD thiết bị AI tiên tiến tích hợp chip Nvidia trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026.

Megaspeed phát triển các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, trong đó có Malaysia và Indonesia, đồng thời cung cấp năng lực tính toán cho khách hàng Trung Quốc, bao gồm Alibaba. Mô hình này cho phép doanh nghiệp thuê thời gian xử lý trên hệ thống máy chủ sử dụng chip Nvidia đặt ở nước ngoài mà không cần vận chuyển trực tiếp chip về địa phương.

Cuối tháng 10, Megaspeed vẫn xuất hiện trong danh sách đối tác điện toán đám mây của Nvidia. Tuy nhiên, theo The Information, đến ngày 8/11, doanh nghiệp này không còn được liệt kê là đối tác ưu tiên của hãng.

Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu điều tra Megaspeed vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ cựu Tổng thống Joe Biden. Trong quá trình theo dõi Alice Huang bằng các biện pháp nghiệp vụ điện tử, cơ quan tình báo Mỹ phát hiện bà liên lạc với một công dân nước này.

Danh tính người liên lạc ban đầu được giữ kín. Thông qua thủ tục được gọi là "unmasking", giới chức Mỹ xác định người này là Jensen Huang.

Ngày 29/10, khi New York Times công bố bài viết đầu tiên về vụ việc, Nvidia mô tả các cuộc gặp giữa CEO và Alice Huang là những hoạt động tiếp xúc thông thường với khách hàng.

Người phát ngôn công ty cho biết khách hàng chỉ nhận được thông tin kinh doanh thông thường, không có quyền tiếp cận bí mật thương mại.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, CEO Nvidia cũng khẳng định những lần tiếp xúc với Alice Huang liên quan đến hoạt động của Megaspeed và "hoàn toàn bình thường".

10 ngày sau, hội đồng quản trị Nvidia thông báo các thành viên độc lập sẽ tiến hành điều tra, với sự hỗ trợ của luật sư bên ngoài, nhằm xác định liệu CEO công ty có trở thành mục tiêu của tình báo nước ngoài hay không.

Hội đồng quản trị cho biết chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật doanh nghiệp bị xâm phạm, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng đối với Jensen Huang. Ông vẫn giữ chức CEO Nvidia.

Cùng ngày, Jensen Huang gửi thư cho nhân viên, thừa nhận đã không chung thủy với người vợ gắn bó 41 năm và xin lỗi gia đình.

Về phía doanh nghiệp, Megaspeed cho biết đã thuê luật sư bên ngoài để tiến hành điều tra và thông báo với Chính phủ Mỹ rằng công ty sẵn sàng hợp tác.

Nhà Trắng, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) từ chối bình luận với New York Times. Tờ báo cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã chuyển hồ sơ vụ Megaspeed tới Bộ Tư pháp trong năm nay.

Tại Quốc hội Mỹ, ba chủ tịch ủy ban thuộc đảng Cộng hòa đã đề nghị Jensen Huang tham gia một phiên cung cấp thông tin kín vào ngày 18/11. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren cũng yêu cầu ông và hội đồng quản trị Nvidia giải trình.

(Theo NDTV)