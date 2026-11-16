Alice Huang đã nghỉ việc ở Megaspeed

Trong thông báo phát đi ngày 15/11, công ty có trụ sở tại Singapore cho biết nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang đã chính thức rời khỏi Megaspeed từ ngày 30/8/2025 và hiện không còn đảm nhiệm vị trí nào tại đây.

Doanh nghiệp này cũng nêu rõ việc không đưa ra bình luận về các vấn đề cá nhân và đời tư của bà Huang.

Phía Megaspeed cho biết đã nắm được các thông tin trên truyền thông gần đây với những nhận định thiếu bằng chứng xác thực về hoạt động kinh doanh, chuỗi cung ứng cũng như hoạt động toàn cầu của đơn vị.

Doanh nghiệp khẳng định luôn thực hiện các hoạt động kinh doanh hợp pháp, đúng quy định, đồng thời đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý bên ngoài để tiến hành một cuộc điều tra nội bộ toàn diện.

Megaspeed cũng xác nhận mọi hoạt động và quy trình kiểm soát chuỗi cung ứng đều được thiết kế nhằm tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, bao gồm cả các yêu cầu về kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Trụ sở Megaspeed

Lùm xùm đời tư và nghi vấn tình báo

Theo nhóm nghiên cứu C4ADS có trụ sở tại Washington, bà Alice Huang trở thành cổ đông chi phối của Megaspeed vào tháng 3/2023. Bà từng giữ chức giám đốc điều hành tại Megaspeed International, công ty đặt trụ sở tại Singapore được tách ra từ một doanh nghiệp trò chơi điện tử của Trung Quốc.

Với tư cách là đối tác điện toán đám mây chính thức của tập đoàn Nvidia, Megaspeed được hưởng quyền ưu tiên tiếp cận các dòng chip của hãng công nghệ này.

Thời gian qua, bà Huang thu hút nhiều sự chú ý khi bị nghi ngờ có quan hệ ngoài hôn nhân với cựu CEO Nvidia Jensen Huang.

Hai người đã gặp nhau nhiều lần trong năm 2024 và 2025. Truyền thông địa phương tại Đài Loan (Trung Quốc) thậm chí từng ghi lại khoảnh khắc con gái của ông Jensen Huang vui vẻ chụp ảnh cho hai người tại một bữa tiệc tối vào tháng 5/2025.

Đến ngày 8/11, tỷ phú Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân nhưng không cung cấp chi tiết về mối quan hệ cũng như danh tính người liên quan, trước khi chính thức từ chức CEO Nvidia vào ngày 12/11.

Liên quan đến khía cạnh an ninh, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche trong tuần này cho biết cơ quan của ông vẫn chưa đưa ra kết luận về việc bà Alice Huang có phải là gián điệp hay không, nhưng xác nhận Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét những nghi vấn cho rằng bà làm việc cho chính phủ nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhấn mạnh việc vẫn chưa có kết luận liệu nữ doanh nhân này có phải là điệp viên hay không, trong khi phía Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên.

Cho tới nay, bà Huang vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Singapore công bố hôm 12/11, bà Alice Huang đã rời Singapore hồi tháng 2 và bị cấm quay trở lại sau đó. Bộ này cho biết đang tiến hành điều tra bà Huang cùng công ty Megaspeed, song nhấn mạnh cuộc điều tra không liên quan đến hoạt động gián điệp.

Sự nghiệp của Alice Huang

Bà Alice Huang hiện gần 50 tuổi, từng theo học thạc sĩ quản lý truyền thông tại Đại học Baptist Hong Kong vào cuối những năm 2000. Ban đầu, bà làm nhân viên tại công ty Shanghai Hexi do doanh nhân Trung Quốc Kang Wei thành lập, sau đó trở thành chủ doanh nghiệp này khi kết hôn với ông Kang.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hai vợ chồng bắt đầu cùng điều hành công ty Shanghai Hexi vào năm 2016.

Đến đầu những năm 2020, vợ chồng bà chuyển hướng sang lĩnh vực điện toán đám mây, chuyên cung cấp năng lực tính toán từ xa cho các khách hàng doanh nghiệp.

Năm 2023, cặp đôi tìm thấy cơ hội mới để tận dụng các mối quan hệ sẵn có trong mảng trung tâm dữ liệu AI, qua đó quyết định mua lại chi nhánh tại Singapore của một công ty trò chơi điện tử mà họ từng đầu tư trước đó.

Chi nhánh này được đổi tên thành Megaspeed International vào tháng 3/2023, trong đó bà Alice Huang được đăng ký với chức danh giám đốc và cùng ông Kang gây dựng doanh nghiệp. Cặp đôi sau đó tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.

Theo tiết lộ từ các nhà đầu tư từng được bà Alice Huang và ông Kang tiếp cận tại Thượng Hải cũng như Singapore, hai vợ chồng đã chào mời một số dự án trung tâm dữ liệu trong khoảng thời gian từ cuối năm 2024 đến tháng 6/2025.