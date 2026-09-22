Alibaba tung chip AI mạnh nhất Trung Quốc, tham vọng mô hình 10 nghìn tỷ tham số

Eddie Wu Yongming, CEO của Tập đoàn Alibaba, đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Apsara của công ty trong hôm 22/9. Ảnh: SCMP.

Tập đoàn Alibaba Group Holding vừa giới thiệu mẫu chip mà hãng gọi là chip trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh nhất Trung Quốc hiện nay, đồng thời hé lộ kế hoạch huấn luyện một mô hình AI có tới 10 nghìn tỷ tham số. Động thái này cho thấy gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc tiếp tục theo đuổi tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo siêu cấp (ASI).

Phát biểu tại Hội nghị Apsara thường niên của Alibaba ở Hàng Châu hôm 22/9, Chủ tịch tập đoàn Joe Tsai nhấn mạnh cam kết xây dựng năng lực AI toàn diện, từ phần cứng đến mô hình và hạ tầng điện toán.

“Alibaba đang đầu tư mạnh mẽ và kiên định vào việc xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện... để đưa AI từ một đột phá công nghệ trở thành động lực tạo ra giá trị”, ông Tsai nói trong bài phát biểu khai mạc sự kiện, diễn ra đến thứ Năm.

Giám đốc điều hành Eddie Wu Yongming sau đó trình bày lộ trình phát triển AI của Alibaba. Ông xác định “mô hình AI, chip AI và đám mây AI” là ba nền tảng cốt lõi của kỷ nguyên trí tuệ máy móc.

Alibaba đặt mục tiêu nâng công suất các trung tâm dữ liệu toàn cầu của Alibaba Cloud lên hơn 20 gigawatt vào năm 2032.

“Khi AI mở khóa ngày càng nhiều năng lực và thâm nhập vào mọi lĩnh vực, một sự chuyển dịch sâu sắc đang diễn ra: máy móc đang trở thành lực lượng chính đứng sau hoạt động tư duy, biến trí tuệ thành một loại hàng hóa có thể được cung cấp ở quy mô lớn”, ông Wu nói.

Để tiến gần hơn tới ASI - khái niệm chỉ hệ thống AI có năng lực ngang bằng hoặc vượt con người - đội ngũ phát triển Qwen của Alibaba dự kiến huấn luyện Qwen 5 với từ 5 nghìn tỷ đến 10 nghìn tỷ tham số. Mô hình này được thiết kế để có thể xử lý những nhiệm vụ phức tạp trong thời gian dài.

Mô hình chủ lực hiện nay của Alibaba là Qwen 3.8-Max, hệ thống AI có điểm số cao thứ hai trong số các mô hình Trung Quốc trên Artificial Analysis Intelligence Index, với 2,4 nghìn tỷ tham số.

Trong khi đó, Kimi K3 của Moonshot AI, mô hình có trọng số mở lớn nhất Trung Quốc, sở hữu 2,8 nghìn tỷ tham số.

Liu Dayiheng, người đứng đầu dự án mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) Qwen tại Alibaba Token Hub, đã công bố lộ trình phát triển các thế hệ Qwen 4, Qwen 4.5 và Qwen 5.

Đây là lần xuất hiện công khai đáng chú ý nhất của ông Liu kể từ khi đảm nhận vị trí lãnh đạo dự án. Ông gia nhập Alibaba năm 2021 và là một trong những nhà nghiên cứu nòng cốt của dòng Qwen.

Ông Liu nhấn mạnh những tiến bộ trong khả năng tự cải thiện theo phương thức đệ quy dựa trên phản hồi thực nghiệm, đồng thời cho biết Alibaba đang nâng cấp các dòng mô hình Qwen về khả năng xử lý giọng nói, hình ảnh và dữ liệu đa phương thức.

Song song với việc phát triển các mô hình AI tiên tiến, Alibaba cũng ra mắt Qwen Intelligence, một nền tảng tác nhân AI (AI agent) toàn diện nhằm cung cấp cho các nhà sản xuất smartphone những công cụ dựa trên Qwen.

Nền tảng này được thiết kế để hỗ trợ phát triển các mẫu điện thoại AI có khả năng thực hiện tác vụ xuyên suốt nhiều ứng dụng khác nhau. Alibaba trước đó xác nhận đang hợp tác với Apple về các tính năng AI dành cho iPhone bán tại Trung Quốc.

Ở mảng phần cứng, Alibaba giới thiệu bộ xử lý Zhenwu V900 và gọi đây là “chip AI mạnh nhất Trung Quốc hiện nay”.

Theo Alibaba, Zhenwu V900 có hiệu năng cao gấp 3 lần thế hệ trước là Zhenwu M890.

Một cụm máy tính được xây dựng trên nền tảng V900 có thể liên kết tới 500.000 chip, phục vụ cả quá trình huấn luyện lẫn suy luận của các mô hình AI tiên tiến.

Ông Wu cho biết Alibaba dự kiến số lượng chip AI xuất xưởng mỗi năm sẽ tăng “đáng kể”, nhưng không đưa ra mục tiêu cụ thể.

Công ty con chuyên về bán dẫn của Alibaba, T-Head, cũng công bố lộ trình phát triển kéo dài đến năm 2028.

Gao Hui, Phó chủ tịch T-Head, cho biết Zhenwu V900 sẽ được trang bị 216 GB bộ nhớ băng thông cao (HBM), cùng băng thông liên kết giữa các chip đạt 1,2 TB/giây. Việc sản xuất hàng loạt và đưa chip ra thị trường dự kiến bắt đầu trong quý I/2027.

T-Head đồng thời hé lộ thế hệ tiếp theo mang tên Zhenwu J900, dự kiến ra mắt trong quý III/2028.

Công ty cũng lên kế hoạch phát triển các dòng bộ xử lý trung tâm (CPU) độc quyền thế hệ mới, được thiết kế riêng cho các tác vụ AI tác nhân, gồm Yitian 720 và Yitian 730, dự kiến đều ra mắt trong năm 2027.

Yitian 730 sẽ là mẫu CPU đầu tiên của T-Head sử dụng kiến trúc vi mô do chính công ty phát triển.

Alibaba đang phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ trong nước, trong đó có Huawei Technologies. Tuần trước, Huawei giới thiệu cụm máy tính Atlas 960 SuperPoD mới, sử dụng các chip Ascend 960.

Chủ tịch luân phiên Huawei Eric Xu Zhijun cho biết công ty kỳ vọng năm tới sẽ chứng kiến sự chuyển dịch lớn trong nước sang hạ tầng điện toán AI của Huawei phục vụ huấn luyện mô hình.

Bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận chip tiên tiến của Trung Quốc, những mô hình AI hàng đầu của nước này vẫn đang được huấn luyện trên bộ xử lý Nvidia, theo South China Morning Post hồi tháng trước, dẫn các nguồn tin tại những nhà phát triển AI lớn của Trung Quốc.

Alibaba cũng cho biết hôm thứ Ba rằng tập đoàn đang đẩy nhanh việc mở rộng hệ thống hạ tầng tiêu thụ nhiều điện năng nhằm đáp ứng nhu cầu điện toán ngày càng tăng.

“Alibaba sẽ hợp lực với tất cả đối tác để toàn tâm thúc đẩy phát triển hạ tầng AI, xây dựng một đám mây AI dành cho kỷ nguyên trí tuệ máy móc”, ông Wu nói.

Cổ phiếu Alibaba niêm yết tại Hong Kong tăng 3%, lên 166 đôla Hong Kong vào giữa phiên giao dịch.

Theo SCMP