Alibaba ra mắt mô hình AI vượt trội về hiệu suất và chi phí

Biểu tượng Alibaba tại văn phòng của tập đoàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Alibaba, Qwen4-Max có thể đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công việc sáng tạo và chuyên môn, từ thiết kế mô hình 3D, phát triển trò chơi điện tử, sản xuất chính xác đến tài chính, luật pháp, y tế và nghiên cứu khoa học tiên tiến.

Mô hình mới có hiệu suất vượt trội so với phiên bản Qwen3.8-Max được giới thiệu hồi tháng 8/2026, trong khi sử dụng ít token hơn và có hiệu quả chi phí cao hơn. Token là đơn vị cơ bản mà các mô hình AI sử dụng để xử lý dữ liệu ngôn ngữ. Alibaba đã tích hợp các bước kiểm tra an ninh vào quá trình huấn luyện Qwen4-Max, bên cạnh những bài kiểm tra về lập trình.

Cách tiếp cận này nhằm giảm thiểu các lỗ hổng như chèn mã độc, lỗi an toàn bộ nhớ và những khiếm khuyết trong cơ chế kiểm soát truy cập. Các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn việc lợi dụng mô hình cho những mục đích nguy hiểm, như tội phạm mạng và xử lý vật liệu độc hại, cũng được tăng cường. Theo Alibaba, các cuộc thử nghiệm nội bộ không phát hiện bằng chứng cho thấy mô hình sở hữu những năng lực rủi ro cao đáng kể.

Alibaba công bố mô hình mới trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt để phát triển những mô hình AI ngày càng mạnh mẽ, nhưng vẫn phải bảo đảm chi phí vận hành hợp lý.

Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện cũng là lực lượng quan trọng trên thị trường toàn cầu về các mô hình AI có trọng số mở (open-weight), cho phép người dùng tiếp cận và tùy chỉnh các trọng số của mô hình.

Trong những tháng gần đây, các nhà phát triển AI Trung Quốc ngày càng chú trọng thông tin về các biện pháp an toàn khi ra mắt sản phẩm mới, giữa lúc lo ngại toàn cầu gia tăng về nguy cơ AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát và những hệ lụy khó lường từ sự phát triển của công nghệ này./.