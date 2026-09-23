Alibaba hé lộ mô hình AI 10 nghìn tỷ tham số, ra mắt chip 'mạnh nhất Trung Quốc'

Theo South China Morning Post, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu mở rộng công suất trung tâm dữ liệu toàn cầu của Alibaba Cloud lên hơn 20 GW vào năm 2032.

QWEN HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH 10 NGHÌN TỶ THAM SỐ

Thông tin được Alibaba công bố tại Hội nghị Apsara thường niên diễn ra ở Hàng Châu ngày 22/9, trong bối cảnh tập đoàn Trung Quốc tiếp tục đặt AI vào trọng tâm chiến lược phát triển.

Chủ tịch Alibaba Joe Tsai cho biết tập đoàn đang tập trung xây dựng năng lực AI toàn chuỗi, từ mô hình, chip đến hạ tầng điện toán.

Trong khi đó, CEO Alibaba Eddie Wu Yongming xác định “mô hình AI, chip AI và đám mây AI” là ba nền tảng của kỷ nguyên máy móc có khả năng xử lý trí tuệ. Theo ông, khi AI ngày càng mở rộng năng lực và thâm nhập vào nhiều lĩnh vực, máy móc đang dần trở thành lực lượng chính thực hiện các tác vụ tư duy, biến năng lực trí tuệ thành một loại nguồn lực có thể cung cấp trên quy mô lớn.

Theo lộ trình được Alibaba công bố, nhóm phát triển Qwen dự kiến huấn luyện Qwen 5 với từ 5 nghìn tỷ đến 10 nghìn tỷ tham số. Mục tiêu là xây dựng mô hình có khả năng thực hiện những nhiệm vụ phức tạp trong thời gian dài, qua đó tiến gần hơn tới trí tuệ nhân tạo siêu cấp (ASI) – khái niệm chỉ hệ thống AI có năng lực tương đương hoặc vượt con người.

Liu Dayiheng, người đứng đầu dự án mô hình ngôn ngữ lớn Qwen tại Alibaba Token Hub, công bố lộ trình phát triển các dòng Qwen 4, Qwen 4.5 và Qwen 5. Đây là lần xuất hiện công khai đáng chú ý nhất của ông kể từ khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo dự án Qwen.

Liu gia nhập Alibaba từ năm 2021 và là một trong những nhà nghiên cứu chủ chốt của dòng mô hình này. Tại hội nghị, ông đề cập những tiến bộ trong khả năng tự cải thiện đệ quy dựa trên phản hồi thực nghiệm, cùng các nâng cấp đối với những mô hình xử lý giọng nói, hình ảnh và đa phương thức của Qwen.

Flagship hiện nay của Alibaba là Qwen 3.8-Max, với 2,4 nghìn tỷ tham số và đang đứng thứ hai trong số các hệ thống AI của Trung Quốc trên Artificial Analysis Intelligence Index. Trong khi đó, Kimi K3 của Moonshot AI – mô hình có trọng số mở lớn nhất Trung Quốc – có 2,8 nghìn tỷ tham số.

Quy mô tham số dự kiến của Qwen 5 vì vậy sẽ lớn hơn đáng kể so với các mô hình hiện tại.

ĐẨY MẠNH CHIP VÀ AI TRÊN THIẾT BỊ

Cùng với việc mở rộng mô hình nền tảng, Alibaba ra mắt Qwen Intelligence, nền tảng tác nhân AI (AI agent) toàn chuỗi nhằm cung cấp cho các nhà sản xuất smartphone những công cụ dựa trên Qwen.

Nền tảng này hướng tới việc phát triển các smartphone có khả năng thực hiện tác vụ xuyên suốt nhiều ứng dụng thay vì chỉ phản hồi các yêu cầu đơn lẻ. Alibaba trước đó cũng xác nhận đang hợp tác với Apple về các tính năng AI dành cho iPhone bán tại Trung Quốc.

Ở lớp phần cứng, Alibaba giới thiệu bộ xử lý AI Zhenwu V900, được tập đoàn gọi là “chip AI mạnh nhất Trung Quốc hiện nay”.

Alibaba đặt mục tiêu đạt công suất trung tâm dữ liệu toàn cầu hơn 20GW vào năm 2032. Ảnh: SCMP

Theo Alibaba, V900 có hiệu năng gấp ba lần thế hệ trước Zhenwu M890. Một cụm điện toán sử dụng V900 có thể kết nối tới 500.000 chip, phục vụ cả quá trình huấn luyện và suy luận các mô hình AI tiên tiến.

CEO Eddie Wu cho biết Alibaba dự kiến số lượng chip AI được xuất xưởng mỗi năm sẽ tăng đáng kể, nhưng không đưa ra mục tiêu cụ thể.

T-Head, công ty bán dẫn thuộc Alibaba, đồng thời công bố lộ trình phát triển chip đến năm 2028. Phó chủ tịch T-Head Gao Hui cho biết Zhenwu V900 được trang bị bộ nhớ băng thông cao (HBM) dung lượng 216 GB và băng thông kết nối giữa các chip đạt 1,2 TB/giây.

V900 dự kiến được sản xuất hàng loạt và thương mại hóa trong quý 1/2027.

Sau V900, T-Head dự kiến giới thiệu thế hệ Zhenwu J900 vào quý 3/2028. Doanh nghiệp cũng phát triển các bộ xử lý trung tâm (CPU) thế hệ mới dành riêng cho các tác vụ AI agent, gồm Yitian 720 và Yitian 730, dự kiến ra mắt trong năm 2027.

Đáng chú ý, Yitian 730 sẽ là CPU đầu tiên của T-Head được xây dựng trên kiến trúc vi mô do chính công ty phát triển.

Những kế hoạch này cho thấy Alibaba đang mở rộng đầu tư không chỉ vào mô hình AI mà còn vào các lớp phần cứng và phần mềm cần thiết để vận hành những hệ thống AI ngày càng lớn.

MỞ RỘNG HẠ TẦNG AI LÊN HƠN 20 GW VÀO NĂM 2032

Song song với mô hình và chip, Alibaba đang đặt mục tiêu mở rộng mạnh năng lực điện toán của Alibaba Cloud.

Theo CEO Eddie Wu, Alibaba Cloud sẽ nâng tổng công suất trung tâm dữ liệu trên toàn cầu lên hơn 20 GW vào năm 2032. Đây là một phần trong kế hoạch tăng tốc đầu tư vào hạ tầng, đáp ứng nhu cầu điện toán ngày càng lớn từ AI.

“Alibaba sẽ hợp tác với tất cả các đối tác để tập trung toàn lực phát triển hạ tầng AI, xây dựng một đám mây AI dành cho kỷ nguyên máy móc có khả năng xử lý trí tuệ”, ông Wu nói.

Việc mở rộng hạ tầng diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đang tăng tốc phát triển năng lực điện toán trong nước, giữa những hạn chế của Mỹ đối với việc tiếp cận chip tiên tiến.

Alibaba đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Huawei Technologies. Tuần trước, Huawei giới thiệu cụm điện toán Atlas 960 SuperPoD sử dụng chip Ascend 960. Chủ tịch luân phiên của Huawei, Eric Xu Zhijun, cho biết hãng kỳ vọng hạ tầng điện toán AI của Huawei sẽ được sử dụng rộng rãi hơn cho hoạt động huấn luyện mô hình tại Trung Quốc từ năm tới.

Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ chưa đồng nghĩa các mô hình AI tiên tiến nhất của Trung Quốc đã hoàn toàn chuyển sang sử dụng chip nội địa. Theo South China Morning Post, một số mô hình AI hàng đầu tại Trung Quốc vẫn được huấn luyện trên bộ xử lý của Nvidia, dựa trên thông tin từ các nguồn tại những doanh nghiệp phát triển AI lớn của nước này.