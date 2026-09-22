Alibaba đặt mục tiêu mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu lên 20GW vào năm 2032

Đây là bước đi then chốt nằm trong chiến lược toàn diện của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, bao gồm mô hình AI, vi chip và hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Ông Eddie Wu, CEO của Tập đoàn Alibaba, chia sẻ về kỷ nguyên “Trí tuệ máy tính” và lộ trình chiến lược sắp tới của tập đoàn tại Hội nghị Apsara năm nay. Ảnh: Alibaba

Phát biểu tại Hội nghị Apsara thường niên của Alibaba Cloud ở Hàng Châu, Trung Quốc (diễn ra từ 22 đến 24-9), Tổng Giám đốc điều hành Eddie Wu cho biết đội ngũ phát triển Qwen đang tiếp tục nghiên cứu kiến trúc mô hình và tối ưu hóa dữ liệu nhằm thực hiện “các nhiệm vụ phức tạp hơn với chu kỳ dài hơn”, hướng tới mục tiêu siêu trí tuệ nhân tạo (ASI).

Theo thông báo từ Alibaba, dòng mô hình thế hệ tiếp theo Qwen 4 hiện đang trong quá trình huấn luyện, trong khi các chuỗi mô hình Qwen 4.5 và Qwen 5 tương lai dự kiến sẽ đạt quy mô từ 5.000 tỷ đến 10.000 tỷ tham số.

Trong khoa học máy tính, tham số (parameter) là các biến số mà mô hình học được trong quá trình huấn luyện, đóng vai trò như thước đo thô về quy mô, dung lượng tri thức và khả năng suy luận của AI.

Hiện tại, mô hình flagship lớn nhất của Alibaba là Qwen 3.8 Max sở hữu 2.400 tỷ tham số. Như vậy, thế hệ mô hình mới được hoạch định sẽ có quy mô lớn gấp 2 đến 4 lần so với phiên bản hiện hành.

Ông Wu cho biết siêu nút AI M890 do hãng tự phát triển hiện đã có khả năng xử lý suy luận cho các mô hình vượt trên 2.000 tỷ tham số - năng lực mà ông khẳng định hiện chỉ “một số ít doanh nghiệp trên toàn cầu” sở hữu.

Bên cạnh đó, đội ngũ Qwen đã đạt tiến triển đáng kể trong việc tự cải tiến đệ quy, cho phép các mô hình tự nhận diện hạn chế, thiết kế thử nghiệm và tổng hợp dữ liệu để thúc đẩy quá trình tự tiến hóa.

Cũng tại sự kiện, Alibaba đã ra mắt Zhenwu V900 - dòng chip AI thế hệ mới do đơn vị bán dẫn T-Head phát triển, được người đứng đầu Alibaba đánh giá là chip AI mạnh nhất tại Trung Quốc hiện nay. Chip mới đạt hiệu suất gấp 3 lần so với thế hệ tiền nhiệm M890 (được ra mắt vào tháng 5), và một cụm đơn xây dựng trên nền tảng này có thể hỗ trợ tới 500.000 card xử lý cho công tác huấn luyện và suy luận các mô hình tiên phong. Dòng chip này dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt và thương mại hóa trong quý I/2027. Ông Wu kỳ vọng lượng chip AI cung ứng ra thị trường hàng năm của tập đoàn sẽ đạt mức tăng trưởng đáng kể.

Sự kiện ra mắt diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng tốc phát triển các giải pháp nội địa nhằm thay thế vi xử lý của Nvidia trước các hạn chế xuất khẩu từ phía Mỹ.

Mặc dù nhu cầu AI từ khách hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và thúc đẩy doanh thu của Alibaba Cloud, nhưng lãnh đạo tập đoàn thừa nhận tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng trung tâm dữ liệu AI trên phạm vi toàn cầu đang làm chậm tốc độ mở rộng.

“Nhu cầu trung và dài hạn của ngành vượt xa khả năng cung ứng của chúng tôi”, ông Wu nhận định, đồng thời cho biết Alibaba Cloud sẽ bắt đầu đưa các siêu nút AI vào vận hành ở quy mô thương mại ngay trong quý này.

Đánh giá về xu hướng phát triển, đại diện Alibaba cho rằng thế giới đang ở giai đoạn bình minh của kỷ nguyên “Trí tuệ máy tính” có tầm vóc tương đương Cuộc cách mạng Công nghiệp. Tương lai, máy tính có thể tạo ra năng lực “tư duy” gấp hơn 1.000 lần toàn bộ nhân loại, so với mức chưa đầy 3% hiện nay.

Lãnh đạo Alibaba so sánh việc lập trình bằng AI giống như phát minh bóng đèn trong kỷ nguyên điện lực - một ứng dụng sơ khai chứ chưa phải là sản phẩm đột phá cuối cùng.