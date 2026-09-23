Alibaba Cloud chuẩn bị mở các trung tâm dữ liệu mới tại châu Âu

Theo South China Morning Post ngày 23/9, "gã khổng lồ" công nghệ của Trung Quốc dự kiến sẽ gia tăng năng lực hệ thống nhằm hỗ trợ khách hàng quốc tế triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tế.

Alibaba Cloud – bộ phận kinh doanh dịch vụ đám mây thuộc Tập đoàn Alibaba – dự kiến sẽ ra mắt các trung tâm dữ liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Hà Lan trong vòng 12 tháng tới. Động thái này nhằm đẩy nhanh chiến lược mở rộng ra nước ngoài, đồng thời thu hút khách hàng doanh nghiệp thông qua "năng lực AI toàn diện"), bao gồm từ chip xử lý, cơ sở hạ tầng đám mây cho đến các mô hình đa phương thức.

Trung tâm dữ liệu mới đầu tiên trong số này sẽ đi vào hoạt động tại Hà Lan vào tháng 10. Theo ông Lý Phi Phi - Giám đốc Công nghệ (CTO) kiêm Chủ tịch mảng kinh doanh quốc tế của Alibaba Cloud, bộ phận này cũng sẽ tăng cường năng lực cho các trung tâm dữ liệu hiện có tại Malaysia, Đức, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Pháp và Hong Kong (Trung Quốc). Thông tin này được ông đưa ra tại Hội nghị Apsara của công ty đang diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Ông Lý Phi Phi khẳng định: "Chúng tôi đang mở rộng sự hiện diện toàn cầu của dịch vụ đám mây nhằm đưa tài nguyên điện toán đến gần hơn với khách hàng và đối tác". Ông đồng thời cho biết thêm rằng các doanh nghiệp đang chuyển dịch việc ứng dụng AI từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế.

Alibaba Cloud cũng công bố quan hệ đối tác với nhiều doanh nghiệp, bao gồm Panasonic Digital, Unity China, tập đoàn logistics Lion Parcel của Indonesia, Loomi Entertainment của Malaysia và nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp Shake.

Theo số liệu từ công ty, Alibaba Cloud hiện vận hành 107 vùng sẵn sàng tại 31 khu vực. Gartner xếp hạng công ty này là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) lớn thứ tư thế giới về doanh thu (tính đến năm 2025), xếp sau các tên tuổi của Mỹ như Amazon, Microsoft và Google; đồng thời là nhà cung cấp lớn nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với thị phần 22,5%.

Doanh thu từ mảng Dịch vụ AI và Điện toán Đám mây – động lực tăng trưởng chính kết hợp giữa Alibaba Cloud và bộ phận thiết kế chip T-Head – đã tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 48,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7,2 tỷ USD) trong quý kết thúc vào ngày 30/6.

Theo ông Lý Phi Phi, doanh thu định kỳ hàng năm từ các dịch vụ mô hình và ứng dụng (bao gồm cả các dịch vụ cung cấp mô hình - Model-as-a-Service) hiện đã đạt mức 20 tỷ nhân dân tệ, tăng so với con số 16 tỷ nhân dân tệ ghi nhận vào tháng 8.

Công ty cũng ra mắt ba sản phẩm AI dành cho khách hàng quốc tế: Smart Studio – cho phép các doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh các nền tảng "mô hình như một dịch vụ" dưới thương hiệu riêng.

Ngày 22/9, Alibaba cho biết Smart Fusion – giải pháp kết hợp các mô hình cho một tác vụ duy nhất – có thể giúp giảm khoảng một nửa chi phí tiêu thụ token; trong khi đó, Smart Video có khả năng tạo ra các video dài tới một giờ bằng hơn 20 ngôn ngữ. Động thái mở rộng ra thị trường quốc tế này diễn ra sau một loạt thông báo vào ngày 22/9 về hệ sinh thái AI toàn diện của Alibaba. Tập đoàn cho biết mô hình Qwen 4 hiện đang trong quá trình huấn luyện và các thế hệ Qwen 5 trong tương lai sẽ có khả năng mở rộng quy mô lên tới 10 nghìn tỷ tham số. Họ cũng công bố bộ vi xử lý AI Zhenwu V900 – dự kiến ra mắt thương mại vào quý I/2027 – đồng thời đặt mục tiêu vận hành công suất trung tâm dữ liệu toàn cầu đạt hơn 20 GW vào năm 2032.

Ông Neil Shah - Phó chủ tịch tại Counterpoint Research, nhận định: "Alibaba đang xây dựng một chiến lược AI tích hợp theo chiều dọc đầy ấn tượng, tối ưu hóa các mô hình Qwen bằng hệ sinh thái công nghệ của riêng mình, từ chip xử lý cho đến phần mềm".