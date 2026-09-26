Alibaba chốt lộ trình AI mới: Tung chip Zhenwu V900 siêu mạnh và mô hình 10.000 tỷ tham số

Mục tiêu làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ trí tuệ nhân tạo

Các kế hoạch chiến lược vừa được công ty công bố tại hội nghị Apsara thường niên tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc. Chủ tịch Alibaba Joe Tsai cho biết tập đoàn muốn đứng đầu toàn bộ chuỗi công nghệ AI với phạm vi trải dài từ mô hình nền tảng, hệ thống chip đến hạ tầng điện toán đám mây. Doanh nghiệp đang đầu tư mạnh vào việc xây dựng nền tảng công nghệ toàn diện để đưa trí tuệ nhân tạo từ bước đột phá sang giai đoạn tạo ra giá trị thực tiễn.

Tổng giám đốc điều hành Eddie Wu xác định mô hình ngôn ngữ lớn, chip xử lý và điện toán đám mây là ba trụ cột cốt lõi trong chiến lược của Alibaba. Lãnh đạo tập đoàn dự báo nhu cầu điện toán sẽ tiếp tục tăng nhanh khi trí tuệ nhân tạo được ứng dụng sâu rộng vào nhiều ngành kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu này, Alibaba Cloud đặt mục tiêu nâng tổng công suất trung tâm dữ liệu trên toàn cầu lên mức hơn 20 GW vào năm 2032.

Việc công bố lộ trình mới diễn ra khi các công ty công nghệ Trung Quốc đang tăng tốc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn trong nước. Trước đó, Huawei cũng giới thiệu hệ thống Atlas 960 SuperPoD sử dụng chip Ascend 960 được thiết kế cho các tác vụ huấn luyện và suy luận mô hình rất lớn. Dù phần cứng nội địa tiến bộ nhanh, những mô hình AI hàng đầu tại Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào chip Nvidia. Các chuyên gia trong ngành cho biết chi phí chuyển đổi sang kiến trúc trong nước còn cao và hệ sinh thái phần mềm CUDA của Nvidia vẫn là một rào cản lớn.

Sức mạnh của mô hình 10.000 tỷ tham số và chip Zhenwu V900

Về mảng phát triển phần mềm, Alibaba xác nhận phiên bản Qwen 4 hiện đang trong quá trình huấn luyện. Những thế hệ tiếp theo bao gồm Qwen 4.5 và Qwen 5 dự kiến có quy mô từ 5.000 đến 10.000 tỷ tham số, hướng tới giải quyết những tác vụ phức tạp và kéo dài hơn. Con số này lớn gấp nhiều lần thế hệ chủ lực hiện tại là Qwen3.8 Max với 2.400 tỷ tham số. Số lượng tham số chủ yếu phản ánh quy mô mô hình, tuy nhiên đây không phải thước đo duy nhất quyết định chất lượng hay khả năng của một hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Tập đoàn cũng đang thử nghiệm khả năng tự cải thiện của dòng mô hình Qwen. Theo số liệu công bố, phiên bản Qwen3.8 Max đã trải qua 33 vòng cải tiến tự động trong một tháng. Quá trình tối ưu hóa này bao gồm việc thiết kế quy trình, kiểm tra dữ liệu, thử nghiệm và chẩn đoán lỗi hệ thống.

Ở mảng phần cứng, công ty con T Head trình làng dòng chip Zhenwu V900. Sản phẩm mới có hiệu năng cao gấp 3 lần mẫu Zhenwu M890 vừa được giới thiệu hồi tháng 5. Zhenwu V900 được trang bị bộ nhớ 216 GB và băng thông kết nối giữa các chip đạt mức 1.200 GB mỗi giây. Bộ xử lý này hỗ trợ nhiều định dạng tính toán bao gồm FP8 và FP4, được thiết kế cho cả hoạt động huấn luyện lẫn suy luận AI. Theo tính toán của nhà sản xuất, một cụm điện toán dựa trên nền tảng mới có thể mở rộng lên tới 500.000 bộ tăng tốc.

Chip Zhenwu V900 dự kiến được đưa vào sản xuất hàng loạt và thương mại hóa trong quý 1 năm 2027. T Head cũng đang mở rộng danh mục sản phẩm sang dòng CPU dành riêng cho các tác vụ AI với hai mẫu Yitian 720 và Yitian 730 dự kiến ra mắt trong năm 2027. Trong đó, mẫu Yitian 730 sẽ sử dụng kiến trúc CPU do chính đơn vị này tự phát triển.