Algeria sẽ triển khai quân đội đến Niger sau hơn 50 năm

Theo tờ Les Échos (Pháp), sự kiện này chưa từng có tiền lệ, bởi kể từ Chiến tranh Yom Kippur năm 1973, khi Algeria cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ai Cập đến nay, nước này chưa bao giờ can thiệp quân sự ra ngoài lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, năm 2020, nước này sửa đổi Điều 91 của Hiến pháp, cho phép tổng thống lấy ý kiến tại quốc hội về việc can thiệp quân sự ở nước ngoài.

Tòa nhà Quốc hội Algeria. Ảnh: SIPA

Chuyện Quốc hội Algeria thông qua việc triển khai quân đội đến Niger phần nào đã được dự đoán trước. Đầu tháng 8, Algeria đã tặng nước láng giềng 2 trực thăng tấn công Mi-24 MkIII và 2 trực thăng vận tải đa nhiệm Mi-171. Ngày 30-8, 4 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của không quân Algeria được phát hiện trên bầu trời Niamey (Niger). Đầu tháng 10, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune khẳng định Algeria sẽ bảo vệ Niger trước các mối đe dọa đến sự ổn định của nước này: "Chúng tôi sẽ bảo vệ Niger bằng mọi giá. Nếu Niger là mục tiêu của một âm mưu, chúng tôi sẽ sát cánh cùng họ, trong cùng một chiến hào, bằng hành động chứ không phải lời nói”.

Bên cạnh việc tuyên bố bảo vệ biên giới, việc Algeria triển khai quân đội tới Niger cũng nhằm bảo vệ lợi ích năng lượng quốc gia. Công ty năng lượng nhà nước Sonatrach của Algeria đã hoạt động tại Niger từ năm 2005 để khai thác dầu. Gần căn cứ quân sự Madama, hai giếng thăm dò dầu có trữ lượng ước tính lần lượt khoảng 168 triệu thùng và 100 triệu thùng. Năm 2022, Sonatrach thông báo đã ký thỏa thuận chia sẻ sản lượng dầu với Bộ Dầu mỏ Niger.

Algeria cũng đang trông chờ vào dự án đường ống dẫn khí đốt xuyên Sahara, nối Nigeria và châu Âu với chiều dài hơn 4.000km, đi qua Niger và Algeria. Đường ống này cho phép Algeria củng cố vai trò là trung tâm vận chuyển khí đốt từ châu Phi đến thị trường châu Âu, đồng thời tăng cường ảnh hưởng kinh tế của nước này ở khu vực Sahel.