Algeria sắp vận hành nhà máy ô tô 74 triệu USD của Trung Quốc

Xe ô tô con ở Algeria chủ yếu là xe nhập khẩu, có rất ít xe được sản xuất trong nước dù chỉ là dưới hình thức lắp ráp. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

Thông tin trên được Cơ quan Xúc tiến đầu tư Algeria (AAPI) công bố sau chuyến khảo sát công trường của Tổng Giám đốc Sokon Algérie, ông Omar Rekkache, cùng Tỉnh trưởng tỉnh Batna Riyad Ben Ahmed và một số quan chức địa phương ngày 17/10.

Theo AAPI, giai đoạn đầu của dự án đã hoàn thành 95% khối lượng công việc, tiến gần đến thời điểm đưa nhà máy vào vận hành.

Tổ hợp công nghiệp này chuyên sản xuất các loại xe buýt và xe tải mang thương hiệu SOKON của Trung Quốc. Nhà máy dự kiến có 3 dây chuyền lắp ráp xe buýt và xe tải, cùng một phân xưởng hàn khung gầm, một phân xưởng sơn xe và hệ thống cơ sở hậu cần, kho bãi phục vụ lưu trữ xe thành phẩm.

Việc tích hợp các công đoạn sản xuất trên cùng một địa điểm được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất, đồng thời tạo nền tảng để phát triển các hoạt động công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực cơ khí và ô tô tại Algeria.

Bên cạnh sản xuất xe mang thương hiệu SOKON, dự án còn bao gồm kế hoạch phát triển thương hiệu nội địa HANOU thông qua hợp tác với đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên, AAPI chưa công bố cụ thể các mẫu xe sẽ được đưa ra thị trường dưới thương hiệu này cũng như lịch trình ra mắt chi tiết.

Về việc làm, nhà máy dự kiến tuyển dụng 450 lao động trực tiếp trong giai đoạn đầu, trước khi nâng lên 1.350 người trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, hàng nghìn việc làm gián tiếp có thể được tạo ra trong các lĩnh vực vận tải, hậu cần và những dịch vụ liên quan đến hoạt động của nhà máy.

Theo AAPI, dự án phù hợp với định hướng của Chính phủ Algeria thúc đẩy ngành công nghiệp cơ khí, phát triển mạng lưới doanh nghiệp cung ứng linh kiện và phụ tùng, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất trong nước.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh vai trò hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện thủ tục đất đai và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án.