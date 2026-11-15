Algeria mở rộng thị trường xuất khẩu chà là

Ngày 11/11/2026, tại Cung Triển lãm Pins Maritimes ở thủ đô Algiers (Algeria), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn và Thủy sản Algeria Sid Ali Khaldi đã cắt băng khai mạc Triển lãm Quốc tế về Chà là lần thứ 4. Diễn ra trong 4 ngày, từ 11 đến 14/11/2026, triển lãm có sự tham gia của 234 đơn vị, gồm các doanh nghiệp, nhà sản xuất, cơ sở chế biến, nhà xuất khẩu và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chà là.

Ngoài Algeria, sự kiện còn có các gian hàng đến từ Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Oman, Tunisia, Libya, Ai Cập và Yemen.

Sự kiện tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên liên quan, đồng thời thúc đẩy năng lực cạnh tranh, quảng bá và thương mại hóa quả chà là cùng các sản phẩm phụ. Một nội dung đáng chú ý là giới thiệu sự đa dạng của các giống chà là địa phương, hiện vượt quá 1.200 giống.

Triển lãm quốc tế chà là lần thứ 4 có sự tham gia của 234 đơn vị, gồm các doanh nghiệp, nhà sản xuất, cơ sở chế biến, nhà xuất khẩu và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chà là.

Trong khuôn khổ triển lãm, các hội thảo khoa học do chuyên gia, giảng viên và nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế chủ trì sẽ tập trung vào nhiều chủ đề ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Trong đó có thụ phấn lỏng cho cây chà là bằng drone, sử dụng công nghệ viễn thám phát hiện sớm sâu bệnh, nuôi cấy mô cây chà là và vai trò của phụ nữ nông thôn trong gia tăng giá trị sản phẩm vùng ốc đảo.

Chà là là ngành nông nghiệp chủ lực tại các vùng miền Nam Algeria. Nước này hiện có hơn 19 triệu cây chà là với trên 1.200 giống. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn và Thủy sản Algeria, sản lượng chà là vụ mùa 2024 - 2025 đạt gần 1.232.000 tấn. Trong giai đoạn 2021 - 2023, khối lượng xuất khẩu chà là tươi đạt gần 78.000 tấn, trong đó có 5.000 tấn chà là khô.

Năm 2025, giá trị xuất khẩu chà là của Algeria đạt 98,32 triệu USD, tăng so với mức 78,06 triệu USD năm 2024. Trong nửa đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt khoảng 75,04 triệu USD. Với kết quả trên, Algeria nằm trong nhóm ba quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất chà là, sau Ai Cập và Ả Rập Xê Út.

Để phát triển hoạt động thương mại, ban tổ chức triển lãm nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa các giống chà là xuất khẩu, thay vì tập trung chủ yếu vào giống Deglet Nour. Algeria hướng tới thúc đẩy những giống khác có giá trị thương mại cao, đồng thời mở rộng thị trường tại châu Phi, châu Âu, châu Mỹ Latinh và châu Á.

Một đề xuất đáng chú ý được các đại biểu đưa ra tại diễn đàn bên lề triển lãm là thành lập trung tâm dịch vụ logistics quốc gia chuyên phục vụ xuất khẩu chà là. Trung tâm dự kiến quy tụ các cơ quan, đơn vị liên quan như kiểm dịch thực vật, hải quan, ngân hàng và các tổ chức ngoại thương. Theo đề xuất, mô hình này sẽ hỗ trợ đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu, giảm bớt các khâu trung gian và góp phần tổ chức thị trường tốt hơn.