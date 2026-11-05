Algeria hợp tác Đức, Italy sản xuất ô tô nội địa hóa vào năm 2028

Xe ô tô con ở Algeria chủ yếu là xe nhập khẩu, có rất ít xe được sản xuất trong nước dù chỉ là dưới hình thức lắp ráp. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

Algeria có thể tiến thêm một bước trong phát triển ngành công nghiệp ô tô thông qua hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp Đức và Italy, nhằm sản xuất ô tô sử dụng linh kiện chế tạo trong nước vào cuối năm 2028.

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã đề cập kế hoạch này khi gặp gỡ các doanh nghiệp, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một mẫu ô tô Algeria có tỷ lệ nội địa hóa cao, thay vì chỉ lắp ráp các linh kiện nhập khẩu.

Tổng thống Tebboune nêu rõ: “Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch mà chúng tôi đã thống nhất với các đối tác Đức và Italy, đến cuối năm 2028, chúng tôi sẽ có một chiếc ô tô Algeria với hộp số sản xuất trong nước và bánh xe sản xuất trong nước… Đây là mục tiêu mà chúng tôi sẽ thực hiện được”.

Việc sản xuất hộp số và bánh xe tại Algeria là những mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ và củng cố năng lực sản xuất trong nước.

Kế hoạch này nằm trong chiến lược của chính quyền Algeria nhằm thúc đẩy sản xuất quốc gia, đa dạng hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Việc phát triển các linh kiện ô tô trong nước được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp phụ trợ, đồng thời hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa mục tiêu sản xuất ô tô Algeria vào cuối năm 2028 sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai các thỏa thuận hợp tác, khả năng phát triển công nghệ và năng lực sản xuất linh kiện trong nước. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của Algeria nhằm chuyển từ mô hình lắp ráp xe sang phát triển ngành công nghiệp ô tô có mức độ nội địa hóa cao hơn.