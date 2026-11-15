Algeria có nhiều triển vọng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam

Toàn cảnh thủ đô Algiers của Algeria. (Nguồn: Getty Images)

Mặc dù cách khá xa Việt Nam và chưa có đường bay thẳng, song nhiều nhóm du khách Việt Nam vẫn “lặn lội” vượt qua hai chặng bay với tổng thời gian hơn 17 tiếng để tới đất nước Bắc Phi này bởi Algeria có một sức hấp dẫn riêng.

Quốc gia này sở hữu những thành phố ven biển mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải, các công trình kiến trúc Hồi giáo cổ kính, di tích La Mã có niên đại hàng nghìn năm, những ốc đảo xanh giữa sa mạc Sahara rộng lớn, cuộc sống sinh động của người dân địa phương và cả những tình cảm hết sức đặc biệt mà người dân nơi đây dành cho con người Việt Nam.

Một trong những điểm đến đầu tiên của du khách Việt ở thủ đô Algiers là không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria - một địa chỉ mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và là biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Tại bia tưởng niệm Bác bên Đại lộ Hồ Chí Minh, cô Ngô Thị Hồng Loan, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh trong đoàn khách do Công ty AVA Travel đưa sang cho biết cô rất vui và cảm động khi được tới thăm địa điểm này. Đến đây, cô cũng như các du khách khác trong đoàn đã thấy được sự tôn trọng, tình cảm sâu đậm cũng như sự ngưỡng mộ mà người dân Algeria dành cho Bác.

Việc hỗ trợ các đoàn khách Việt Nam đến thăm địa điểm này là một trong những hoạt động cụ thể của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria nhằm duy trì, gìn giữ và phát huy Không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria.

Đại sứ quán mong muốn nơi đây không chỉ là điểm đến của các đoàn công tác, mà còn là địa chỉ để cộng đồng người Việt Nam, du khách Việt Nam và bạn bè Algeria tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lịch sử quan hệ Việt Nam - Algeria.

Một điểm tham quan đáng chú ý khác là Casbah - khu phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1992. Đây là một quần thể đô thị lịch sử với những con ngõ nhỏ quanh co, nhà ở truyền thống, cung điện và các công trình tôn giáo, phản ánh nhiều lớp lịch sử và văn hóa của Algeria.

Dạo bước trong Casbah, du khách có thể cảm nhận rõ nét nhịp sống địa phương, khám phá những cửa hàng thủ công truyền thống và tìm hiểu dấu ấn của một thành phố từng giữ vị trí quan trọng trong lịch sử Địa Trung Hải.

Không chỉ có Casbah, những người yêu thích lịch sử có thể tới chiêm ngưỡng Timgad, thành phố La Mã cổ đại được xây dựng dưới thời Hoàng đế Trajan vào cuối thế kỷ I.

Cũng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, Timgad còn lưu giữ khá nguyên vẹn dấu tích của một đô thị La Mã với các con đường vuông góc, quảng trường, nhà hát, đền thờ và cổng vòm chiến thắng.

Một góc tại Algiers, thủ đô của Algeria. (Nguồn: Expedia)

Những dấu tích trải rộng giữa khung cảnh núi non tạo nên một không gian đặc biệt, giúp du khách hình dung về đời sống đô thị cách đây gần 2.000 năm.

Bên cạnh Timgad, Djemila và Tipasa cũng là những địa điểm có giá trị lịch sử và khảo cổ nổi bật. Nếu Djemila gây ấn tượng bởi những công trình La Mã nằm giữa địa hình đồi núi, thì Tipasa hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa di tích cổ đại, biển xanh và những hàng thông ven bờ Địa Trung Hải.

Nếu các thành phố ven biển và di tích lịch sử mang đến cái nhìn về một Algeria giàu truyền thống, thì sa mạc Sahara lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác.

Algeria sở hữu phần lớn diện tích nằm trong Sahara, với những đồi cát rộng lớn, núi đá kỳ vĩ, thung lũng khô cằn và các ốc đảo xanh. Đối với du khách Việt Nam, đây có thể là trải nghiệm đặc biệt bởi cảnh quan sa mạc Sahara khác biệt rõ rệt với những vùng địa hình quen thuộc.

Theo anh Trần Hữu Duy, hướng dẫn viên du lịch Công ty AVA Travel, Algeria có nhiều triển vọng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách yêu thích khám phá văn hóa, lịch sử và những thị trường du lịch mới lạ, ít phổ biến.

Tuy nhiên, việc khai thác thị trường này hiện vẫn gặp một số khó khăn, trước hết là thông tin về du lịch Algeria tại Việt Nam còn hạn chế, kết nối hàng không chưa thuận tiện và chi phí tour tương đối cao.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp lữ hành Việt Nam hiện chủ yếu phải thông qua các đơn vị trung gian để hợp tác với đối tác Algeria do quan hệ kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước còn ít.

Theo anh, khi lượng khách Việt Nam đến Algeria tăng lên và hình ảnh đất nước này được quảng bá rộng rãi hơn, các doanh nghiệp hai bên sẽ có thêm cơ hội hợp tác trực tiếp, qua đó giảm chi phí và giúp tour đến Algeria dễ tiếp cận hơn với du khách Việt Nam.

Để khai thác tiềm năng cũng như phát triển du lịch giữa hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long cho rằng những nỗ lực tiên phong như của AVA Travel - đang khai thác thị trường du lịch Algeria - có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa hình ảnh Algeria đến gần hơn với người dân Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội để du khách hai nước tìm hiểu đất nước, văn hóa và con người của nhau.

Đại sứ nhấn mạnh, việc phát triển các hoạt động du lịch hai chiều không chỉ mang lại cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp lữ hành, mà còn là một kênh thiết thực để tăng cường hiểu biết, tình cảm và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trên cơ sở quan hệ Việt Nam - Algeria được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2025, Đại sứ quán mong muốn các doanh nghiệp hai nước tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và khai thác tiềm năng thị trường của nhau; không chỉ đưa khách Việt Nam đến Algeria mà còn từng bước xây dựng các chương trình, sản phẩm phù hợp để thu hút thêm khách du lịch Algeria đến Việt Nam.

Đại sứ quán khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong việc tìm hiểu thị trường, kết nối với các đối tác sở tại và cung cấp thông tin cần thiết, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.