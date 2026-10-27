Alexia Putellas giành Quả bóng vàng nữ 2026

Putellas đánh dấu màn trở lại đặc biệt trong cuộc đua danh giá nhất bóng đá nữ. Bốn năm sau lần gần nhất giành Quả bóng vàng, tiền vệ người Tây Ban Nha một lần nữa được vinh danh tại London, khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế hệ của mình.

Phần thưởng năm nay càng có ý nghĩa khi Putellas không còn khoác áo Barcelona. Cô chia tay đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá nữ châu Âu để gia nhập London City Lionesses trong mùa hè 2026, nhưng những gì đã thể hiện trong mùa giải trước vẫn đủ thuyết phục các lá phiếu.

Alexia Putellas đã giành Quả bóng vàng nữ 2026, qua đó có lần thứ ba trong sự nghiệp bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới, sau hai lần đăng quang liên tiếp vào năm 2021 và 2022. Ảnh: Reuters

Trong mùa giải cuối cùng với Barcelona, Putellas ghi 22 bàn sau 45 lần ra sân và góp công lớn vào mùa giải lịch sử của đội bóng xứ Catalonia. Barcelona nữ giành cú ăn bốn, trong đó có chức vô địch Champions League thứ ba trong vòng bốn năm.

Không chỉ thành công ở cấp CLB, Putellas còn tạo dấu ấn cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Cô ghi 5 bàn sau 8 trận khi Tây Ban Nha lên ngôi tại Nations League, qua đó tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng ở cả hai cấp độ quan trọng nhất.

Chiến thắng của Putellas cũng góp phần tạo nên một đêm đặc biệt của bóng đá Tây Ban Nha tại Quả bóng vàng 2026. Trước đó, hàng loạt giải thưởng chuyên môn đã thuộc về các đại diện Tây Ban Nha, từ Lamine Yamal, Vicky Lopez, Cata Coll, Unai Simon đến HLV Luis de la Fuente và Barcelona nữ.

Đáng chú ý, Putellas trở thành cầu thủ nữ thứ hai trong lịch sử giành Quả bóng vàng nữ ít nhất ba lần, sau thành tích ba lần đăng quang của Aitana Bonmatí trong ba năm liên tiếp từ 2023 đến 2025. Trước đó, chính Putellas đã tạo dấu ấn khi trở thành cầu thủ nữ đầu tiên giành giải thưởng này trong hai năm liên tiếp vào năm 2021 và 2022.

Quả bóng vàng 2026 vì thế đánh dấu một cuộc trở lại đầy sức nặng của Putellas. Cô từng đứng trên đỉnh thế giới, rời Barcelona để tìm kiếm thử thách mới và cuối cùng trở lại với danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Ở tuổi 32, Putellas chưa khép lại câu chuyện của mình. Ngược lại, Quả bóng vàng thứ ba cho thấy nữ tiền vệ Tây Ban Nha vẫn đủ khả năng vượt qua một thế hệ cạnh tranh ngày càng khốc liệt để một lần nữa trở thành cái tên được vinh danh cao nhất.