Alexander Zverev lần đầu vươn lên số 1 thế giới

Ở trận đấu vòng hai diễn ra ngày 29/10 (giờ Việt Nam), Alexander Zverev thể hiện phong độ ổn định trước đối thủ người Hà Lan. Tay vợt 29 tuổi tận dụng thành công cơ hội giành break trong mỗi set, qua đó khép lại trận đấu sau hai set và giành vé vào tứ kết.

Chiến thắng không chỉ giúp Alexander Zverev nâng thành tích đối đầu với Griekspoor lên 10 trận thắng và 3 trận thua, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp.

Theo ATP, với việc góp mặt ở tứ kết Vienna Open, anh chắc chắn vượt Jannik Sinner để trở thành tay vợt số 1 thế giới khi bảng xếp hạng mới được công bố ngày 2/11.

Alexander Zverev lần đầu chiếm ngôi số 1 thế giới. Ảnh: Tennis Channel

Ở tuổi 29 năm 6 tháng, Alexander Zverev trở thành tay vợt thứ 30 trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng ATP. Anh cũng là người Đức đầu tiên đạt được thành tích này kể từ huyền thoại Boris Becker vào năm 1991.

Đáng chú ý, Alexander Zverev là tay vợt lớn tuổi thứ hai lần đầu vươn lên vị trí số 1 thế giới, chỉ sau John Newcombe, người đạt cột mốc này ở tuổi 30 vào năm 1974.

Thành tích tại Vienna tiếp tục khẳng định một mùa giải thành công của tay vợt người Đức. Tính đến thời điểm hiện tại, anh có 64 trận thắng và 16 trận thua trong năm 2026, đồng thời góp mặt ở 13 trận tứ kết, nhiều nhất ATP Tour mùa này.

Sau khi hoàn thành mục tiêu lịch sử, Alexander Zverev sẽ tiếp tục hành trình tại Vienna Open với cuộc đối đầu Arthur Fery ở tứ kết. Dù kết quả giải đấu ra sao, tay vợt người Đức đã chắc chắn kết thúc mùa giải 2026 ở vị trí số 1 thế giới.