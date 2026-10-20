Alexander-Arnold tìm đường rời Real Madrid, Liverpool chờ ngày tái hợp

Gia nhập Real Madrid theo dạng tự do vào kỳ chuyển nhượng hè năm 2025, Trent Alexander-Arnold từng được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng bên hành lang phải của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đến hiện tại hậu vệ sinh năm 1998 vẫn chưa thể duy trì vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát.

Đáng nói, vấn đề không hoàn toàn nằm ở khả năng đáp ứng thể lực. Dù có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh hoặc đảm nhiệm vai trò tiền vệ, Alexander-Arnold vẫn phải cạnh tranh với những phương án khác trong đội hình của Real Madrid.

Trent Alexander-Arnold đang có rất ít thời gian thi đấu trong màu áo Real Madrid

HLV José Mourinho được cho là ưu tiên Federico Valverde ở hành lang phải. Sự điều chỉnh này giúp Arda Güler có thể lùi sâu hơn trong cách vận hành chiến thuật, đồng thời tạo điều kiện để Endrick góp mặt trong đội hình xuất phát.

Việc liên tục phải ngồi dự bị khiến Alexander-Arnold đối mặt với thách thức lớn trong việc khẳng định giá trị tại Bernabéu. Không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp cấp câu lạc bộ, tình trạng này còn có thể tác động đến cơ hội góp mặt trong đội tuyển Anh.

Liverpool được cho là đang theo dõi tình hình của Alexander-Arnold. Đội chủ sân Anfield vẫn cần tìm kiếm sự ổn định ở vị trí hậu vệ phải kể từ khi chia tay cầu thủ này, trong khi Jeremie Frimpong cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng như mong đợi.

Trent Alexander-Arnold đang được Liverpool cân nhắc đưa trở lại sân Anfield

Nếu Alexander-Arnold cân nhắc trở lại Anfield, đây có thể là cơ hội để Liverpool giải quyết bài toán nhân sự ở hành lang phải. Dẫu vậy, khả năng tái hợp vẫn phụ thuộc vào quyết định của cầu thủ, lập trường từ Real Madrid và điều kiện tài chính của thương vụ.

Bên cạnh Liverpool, Arsenal, Chelsea và Manchester City cũng được cho là đang quan tâm đến tình hình của hậu vệ người Anh. Bayern Munich, dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh nếu cầu thủ này quyết định tìm kiếm thử thách mới tại châu Âu.

Trước mắt, tương lai của Alexander-Arnold vẫn chưa có lời giải. Trong trường hợp hậu vệ này không thể giành lại vị trí tại Real Madrid, cầu thủ người Anh có thể phải cân nhắc những lựa chọn khác, trong đó khả năng trở lại Ngoại hạng Anh sẽ là một trong những kịch bản đáng chú ý.