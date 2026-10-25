Alexander-Arnold thành người thừa dưới thời Mourinho

Alexander-Arnold mới thi đấu 344 phút trên mọi đấu trường mùa 2026/27, chưa ghi bàn và có một kiến tạo cho Real Madrid.

Sáu năm trước, Cafu dành nhiều lời khen cho Trent Alexander-Arnold khi trò chuyện với nhà báo Craig Hope. Huyền thoại Brazil tin cầu thủ Liverpool có thể đưa vai trò hậu vệ phải lên một tầm cao mới, thậm chí xứng đáng được cân nhắc ở cuộc đua Quả bóng Vàng. Đến tháng 10/2026, Alexander-Arnold bước sang tuổi 28 và khó kiếm nổi suất đá chính tại Real Madrid.

Theo Daily Mail, điều khiến hậu vệ người Anh thất vọng có lẽ không chỉ nằm ở số phút thi đấu. Tại Madrid, tương lai của anh cũng chẳng trở thành chủ đề được quan tâm trước El Clasico. Trong mắt nhiều người hâm mộ Real, Alexander-Arnold chưa bao giờ là một bản hợp đồng thuộc nhóm ngôi sao không thể thay thế.

Từ chân chuyền đặc biệt đến lựa chọn thứ ba

Những con số ở Liverpool cho thấy vị thế mà Alexander-Arnold từng có. Anh thực hiện 64 pha kiến tạo tại Premier League, nhiều nhất lịch sử giải đấu đối với một hậu vệ.

Theo thống kê của ban tổ chức, cầu thủ sinh năm 1998 còn tạo ra 514 cơ hội, thực hiện 481 đường tạt bóng chính xác và hơn 2.600 đường chuyền đưa bóng vào vùng cấm trong quãng thời gian khoác áo Liverpool.

Alexander-Arnold từng lọt vào top 25 Quả bóng Vàng năm 2022. Những đường chuyền dài đổi hướng tấn công, khả năng đá phạt và những pha phối hợp với Mohamed Salah khiến anh trở thành một mắt xích đặc biệt trong hệ thống của Jurgen Klopp.

Bởi vậy, khi hậu vệ này gia nhập Real mùa hè 2025, nhiều người ở Anh chờ đợi khả năng sáng tạo ấy tiếp tục được phát huy.

Mourinho ưu tiên sử dụng tiền vệ Federico Valverde ở vị trí hậu vệ phải thay vì Alexander-Arnold và Dumfries.

Thực tế không thuận lợi. Theo dữ liệu trên trang chủ Real Madrid, tính đến trước El Clasico, Alexander-Arnold mới thi đấu 6 trận, tổng cộng 344 phút trên mọi đấu trường mùa 2026/27, chưa ghi bàn và có một kiến tạo.

Tại La Liga, Alexander-Arnold đá chính ba lần. Mùa trước, chấn thương khiến anh bỏ lỡ hơn 20 trận, đánh mất cơ hội cạnh tranh vị trí khi Dani Carvajal còn ở đội bóng.

Carvajal ra đi trong hè 2026, nhưng Real chiêu mộ Denzel Dumfries. Sau đó, Jose Mourinho còn kéo Federico Valverde từ tuyến giữa xuống đá hậu vệ phải. Vị trí tưởng như mở ra cho Alexander-Arnold lại trở nên chật chội hơn. Trên thực tế, anh và Dumfries phải cạnh tranh để dự bị cho một tiền vệ.

Terry Gibson, cựu cầu thủ MU và người bình luận La Liga nhiều năm, kể với Daily Mail rằng trong trận gặp Sevilla, Mourinho thậm chí đưa trung vệ Eder Militao sang cánh phải. Máy quay hướng về Alexander-Arnold và Dumfries trên ghế dự bị, như nhấn mạnh tình thế trớ trêu của cả hai.

Mourinho không cần một hậu vệ chỉ giỏi tấn công

Alexander-Arnold không hoàn toàn chơi tệ mỗi khi được trao cơ hội. Trước Malaga hồi tháng 8, anh kiến tạo cho Kylian Mbappe trong chiến thắng 4-0. Theo Daily Mail, Mbappe rất thích phối hợp với hậu vệ người Anh, đặc biệt ở những tình huống nhận bóng từ các quả tạt sớm và đường chuyền vượt tuyến.

Alexander-Arnold từng có 64 pha kiến tạo tại Premier League trong màu áo Liverpool, nhiều nhất lịch sử giải đấu đối với một hậu vệ.

Ngày 10/10, Alexander-Arnold tiếp tục chơi nổi bật trước Villarreal. Gibson đánh giá khả năng đá phạt và chuyển hướng bóng của anh thuộc loại xuất sắc. Nhưng Mourinho rút cầu thủ này ra ngay đầu hiệp hai. Kể từ trận ấy, hậu vệ người Anh không thi đấu trong những cuộc gặp Roma, Sevilla và Leipzig, dù có mặt trong danh sách đăng ký.

Theo Gibson, Alexander-Arnold có thể được sử dụng trước đối thủ yếu, nhưng khó xuất hiện ở các trận lớn. Vấn đề nằm ở cách Mourinho lựa chọn người cho hệ thống phòng ngự.

Valverde mang đến nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và sự linh hoạt chiến thuật. Dumfries cũng có lợi thế về sức mạnh và khả năng phòng ngự biên. Để đánh đổi những ưu điểm ấy lấy các đường chuyền của Trent, Mourinho phải chấp nhận rủi ro mà ông không muốn gánh.

Gibson cho rằng điểm yếu phòng ngự đã theo Alexander-Arnold qua nhiều đời HLV. Nhận xét có phần khắc nghiệt, bởi anh từng giành hai chức vô địch Premier League và một Champions League cùng Liverpool. Tuy nhiên, trong môi trường mà một sai lầm vị trí có thể định đoạt trận đấu lớn, uy tín tấn công không bảo đảm một suất đá chính.

Chuyên gia Andy Brassell trên talkSPORT nhận định Alexander-Arnold chưa nên vội tìm đường rời Real trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bởi những thương vụ giữa mùa hiếm khi dễ thành công. Ông cho rằng hậu vệ 28 tuổi cần đánh giá lại cơ hội đến cuối năm, trước khi tính đến lựa chọn phù hợp hơn về chiến thuật.

Khó khăn còn kéo dài lên tuyển Anh. Thomas Tuchel triệu tập Alexander-Arnold trở lại và anh chơi tốt trước CH Czech, nhưng không sử dụng anh ở trận gặp Tây Ban Nha. Một màn trình diễn trước đối thủ dưới cơ chưa đủ xóa đi nghi ngờ về khả năng phòng ngự ở những cuộc đối đầu đỉnh cao.

Alexander-Arnold từng rời Liverpool để tìm thử thách mới tại Real Madrid. Giờ anh đứng trước nghịch lý: sở hữu bộ kỹ năng sáng tạo hiếm có nhưng không tìm được chỗ đứng trong đội hình. Khi Mourinho liên tục ưu tiên Valverde, vấn đề không còn đơn thuần là phong độ hay chấn thương. Hậu vệ người Anh phải chứng minh mình phù hợp với yêu cầu của HLV, hoặc chấp nhận tìm một môi trường khác để phát huy tài năng.