Alexander-Arnold chốt tương lai sau khi bị Mourinho bỏ rơi

Alexander-Arnold chưa muốn rời Real.

Hôm 26/10, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona nhờ cú đúp của Kylian Mbappe, qua đó thu hẹp khoảng cách với đối thủ xuống còn 3 điểm sau 10 vòng La Liga. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn với Alexander-Arnold khi anh chỉ được tung vào sân ở phút bù giờ cuối cùng.

HLV Jose Mourinho quyết định bố trí Federico Valverde đá hậu vệ phải ngay từ đầu, dù Alexander-Arnold và Denzel Dumfries đều sẵn sàng thi đấu. Dumfries được trao cơ hội vào sân khi trận đấu còn chưa đầy 30 phút, trong khi hậu vệ người Anh phải chờ đến phút 90+4 mới xuất hiện.

Kể từ khi chuyển đến Real Madrid từ Liverpool năm 2025, Alexander-Arnold chưa thể chiếm được suất đá chính thường xuyên. Trong 7 lần ra sân mùa này, anh chỉ có 3 trận đá chính. Tính riêng tại La Liga kể từ khi gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, cầu thủ 28 tuổi mới đá chính 17 trận.

Tình cảnh đó làm dấy lên tin đồn Alexander-Arnold có thể trở lại Liverpool. Cả Arsenal và Man City cũng được cho là đang theo dõi diễn biến của hậu vệ này. Tuy nhiên, nhà báo Tây Ban Nha Guillem Balague khẳng định Alexander-Arnold sẽ không ra đi trong tháng 1.

Chia sẻ với talkSPORT, ông cho biết cầu thủ người Anh chấp nhận kiên nhẫn và tin rằng cơ hội của mình sẽ đến. "Cậu ấy hiểu rằng hiện tại chưa phải thời điểm của mình, nhưng sẽ chuẩn bị để nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện", Balague tiết lộ.

Theo Marca, Valverde và Dumfries đang được ưu tiên ở vị trí hậu vệ phải, thậm chí Eder Militao cũng từng được sử dụng tại vị trí này. Dù vậy, Mourinho được cho là đã động viên Alexander-Arnold tiếp tục nỗ lực và chờ đợi cơ hội. Hậu vệ người Anh còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2031.