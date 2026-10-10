Alcaraz 'tốc hành' vào vòng 3 Thượng Hải Masters 2026

Video highlights Carlos Alcaraz 2-0 Cerundolo:

Bước vào cuộc đối đầu với Cerundolo, Alcaraz nhanh chóng khẳng định đẳng cấp vượt trội bằng những pha đánh bóng mạnh mẽ và chính xác. Tay vợt người Tây Ban Nha làm chủ thế trận ngay từ những game đầu tiên, liên tục gây sức ép khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Alcaraz thắng dễ ở vòng 2 Thượng Hải Masters 2026 - Ảnh: ATP Tour

Trong set mở màn, Alcaraz duy trì khả năng giao bóng ổn định, không để Cerundolo có cơ hội giành break. Bước ngoặt xuất hiện ở game thứ 6, khi tay vợt số một Tây Ban Nha tận dụng thành công cơ hội bẻ game giao bóng của đối phương, trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 6-3.

Sang set hai, thế trận tiếp tục nghiêng về Alcaraz. Cerundolo nỗ lực tìm cách đáp trả nhưng liên tục mắc lỗi đánh bóng, đặc biệt trong những thời điểm quan trọng. Tận dụng sự thiếu ổn định của đối thủ, Alcaraz giành thêm hai break để tiếp tục thắng 6-3.

Chỉ sau 1 giờ 7 phút, Alcaraz hoàn tất chiến thắng 2-0, qua đó giành vé vào vòng ba Thượng Hải Masters 2026. Đối thủ tiếp theo của ngôi sao Tây Ban Nha sẽ là người thắng trong cuộc đối đầu giữa Ignacio Buse và Zizou Bergs.