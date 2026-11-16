Alcaraz thị uy sức mạnh ngày ra quân ATP Finals 2026

Carlos Alcaraz khởi đầu hành trình chinh phục ATP Finals 2026 đầy thuyết phục bằng chiến thắng áp đảo trước tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe tại bảng Ivan Lendl.

Được đánh giá cao hơn, ngôi sao người Tây Ban Nha nhanh chóng thể hiện đẳng cấp, khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Alcaraz thắng nhanh Frances Tiafoe - Ảnh: AGTP Tennis

Ở set đầu tiên, Alcaraz cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát thế trận. Những pha đánh bóng giàu tốc độ cùng sự linh hoạt giúp tay vợt Tây Ban Nha liên tục gây sức ép. Dù rất nỗ lực, Tiafoe không thể tạo nên khác biệt và chấp nhận thất bại 2-6.

Bước sang set hai, Alcaraz tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Tay vợt người Mỹ cố gắng thay đổi nhịp độ thi đấu nhưng vẫn gặp khó trước sự ổn định của đối thủ.

Không để Frances Tiafoe có cơ hội lật ngược tình thế, Alcaraz tiếp tục thắng 6-2, qua đó khép lại trận đấu sau hai set.

Chung cuộc, Carlos Alcaraz đánh bại Frances Tiafoe 2-0 (6-2, 6-2), giành chiến thắng đầu tiên tại bảng Ivan Lendl.

Màn ra quân thuyết phục giúp Alcaraz có lợi thế trong cuộc đua giành vé bán kết, đồng thời gửi lời thách thức tới các đối thủ cạnh tranh chức vô địch ATP Finals 2026.