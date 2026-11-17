Alcaraz duy trì phong độ ấn tượng tại ATP Finals. (Ảnh: ATP)

Bước vào giải đấu với tư cách hạt giống số hai, ngày 16/11 (giờ địa phương), Carlos Alcaraz (hạng 3 thế giới) nhanh chóng thể hiện ưu thế trước đối thủ đang xếp hạng thứ 8 thế giới. Tay vợt 23 tuổi phát huy khả năng di chuyển linh hoạt, kết hợp những cú đánh uy lực từ cuối sân để liên tục gây sức ép lên Tiafoe.

Ngay trong set đầu tiên, Alcaraz giành hai break liên tiếp để vượt lên dẫn 4-0. Những pha giao bóng hiệu quả cùng khả năng kiểm soát nhịp độ giúp tay vợt người Tây Ban Nha duy trì thế trận áp đảo, trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 6-2 chỉ sau 28 phút.

Theo thống kê, Alcaraz giành tới 93% số điểm khi giao bóng một thành công và thắng toàn bộ điểm số ở những lần giao bóng hai trong set đầu tiên.

Sang set 2, Tiafoe nỗ lực cải thiện khả năng trả giao bóng và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, Alcaraz tiếp tục duy trì sự chủ động, sớm giành break để tạo lợi thế.

Thời điểm đáng chú ý diễn ra khi Alcaraz dẫn 3-2 và phải đối mặt với ba cơ hội giành break của Tiafoe. Tay vợt người Tây Ban Nha thi đấu tập trung, cứu thành công cả ba break-point để bảo vệ game giao bóng.

Sau đó, Alcaraz tiếp tục bẻ game giao bóng của đối thủ bằng một pha đánh trái tay dọc dây chính xác, nâng tỷ số lên 5-2. Anh nhanh chóng kết thúc trận đấu ở game tiếp theo, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-2, 6-2.

Trong cả trận, Alcaraz ghi 21 điểm thắng trực tiếp, chỉ mắc 9 lỗi tự đánh hỏng. Đáng chú ý, tay vợt người Tây Ban Nha giành toàn bộ 12 điểm khi đối thủ thực hiện cú giao bóng hai.

Chiến thắng giúp Alcaraz nâng thành tích đối đầu với Tiafoe lên 3-1, đồng thời giành trận thắng đầu tiên tại bảng Ivan Lendl của ATP Finals năm nay.

Phát biểu sau trận đấu, Alcaraz bày tỏ sự hài lòng với phong độ hiện tại. "Tôi có thể nói đây là thời điểm tôi cảm thấy tốt nhất trong sự nghiệp khi bước vào giai đoạn cuối mùa giải. Tôi đang có rất nhiều năng lượng, khát khao và muốn tiếp tục giành chiến thắng", Alcaraz chia sẻ.

Kết quả trước Tiafoe giúp Alcaraz nối dài chuỗi 10 trận thắng liên tiếp, tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng sau khi đăng quang tại Vienna Open và Paris Masters.

Đáng chú ý, tay vợt người Tây Ban Nha từng phải nghỉ thi đấu hơn 4 tháng trong năm nay vì chấn thương cổ tay. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại tại US Open hồi tháng 8, anh đã thắng 20 trong tổng số 22 trận, đồng thời giành thêm 3 danh hiệu ATP.

Phong độ ổn định giúp Alcaraz trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua vô địch ATP Finals 2026.

Đây là lần thứ tư tay vợt người Tây Ban Nha tham dự giải đấu cuối mùa dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất năm. Thành tích tốt nhất của anh là lọt vào chung kết năm 2025, trước khi để thua Jannik Sinner.

Ở mùa giải năm nay, Alcaraz tiếp tục đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của mình, đồng thời tìm kiếm chức vô địch ATP thứ 30 trong sự nghiệp.

Trong trận đấu còn lại của bảng Ivan Lendl, Daniil Medvedev đánh bại Flavio Cobolli với tỷ số 7-6(4), 6-3, qua đó cùng Alcaraz có được chiến thắng đầu tiên.

Theo lịch thi đấu, Alcaraz sẽ lần lượt đối đầu Medvedev và Cobolli ở những lượt trận tiếp theo để cạnh tranh một trong hai suất vào bán kết.

ATP Finals 2026 diễn ra từ ngày 15-22/11 tại Turin (Italia). Tám tay vợt được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn bốn đại diện xuất sắc nhất vào bán kết.