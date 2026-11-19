Carlos Alcaraz lần thứ ba trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết ATP Finals. (Ảnh: ATP Tour)

Ngày 18/11 (giờ địa phương), Carlos Alcaraz tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua Daniil Medvedev sau hai set với các tỷ số 6-2, 6-4 tại nhà thi đấu Inalpi Arena ở Turin (Italia).

Bước vào trận đấu với vị thế hạt giống số hai, Alcaraz nhanh chóng chiếm ưu thế trước đối thủ từng vô địch ATP Finals năm 2020. Tay vợt 23 tuổi phát huy khả năng giao bóng, kết hợp những pha trả giao bóng hiệu quả để liên tục gây sức ép lên Medvedev.

Trong set đầu tiên, Alcaraz tận dụng tốt những cơ hội giành break, hai lần bẻ game giao bóng của đối thủ để giành chiến thắng 6-2.

Sang set 2, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thế trận chủ động và sớm giành break để vượt lên dẫn trước. Medvedev nỗ lực cải thiện khả năng tấn công nhưng không thể tạo ra bước ngoặt trước lối chơi chắc chắn của đối thủ.

Đáng chú ý, khi đang dẫn 2-1 trong set đấu thứ hai, Alcaraz phải yêu cầu chăm sóc y tế do gặp vấn đề ở vùng đùi trái. Tay vợt người Tây Ban Nha được nhân viên y tế băng cố định chân trước khi trở lại thi đấu.

Dù gặp trở ngại về thể trạng, Alcaraz vẫn duy trì sự tập trung, bảo toàn lợi thế và giành chiến thắng 6-4, khép lại trận đấu sau 72 phút.

Theo thống kê, Alcaraz không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào trong suốt trận đấu. Chiến thắng cũng giúp anh nâng thành tích đối đầu với Medvedev lên 8 trận thắng và 3 trận thua.

Phát biểu sau trận đấu, Alcaraz bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của bản thân, đặc biệt ở khả năng trả giao bóng.

"Tôi nghĩ mình đã làm tốt mọi thứ. Medvedev giao bóng rất hiệu quả trong trận đầu tiên, nhưng hôm nay tôi đã trả giao bóng tốt, đặc biệt là những cú giao bóng hai. Tôi rất hài lòng với cách mình thi đấu", Alcaraz chia sẻ.

Tuy nhiên, tay vợt 23 tuổi thừa nhận có cảm giác khó chịu ở vùng gân kheo chân trái và cần tiếp tục theo dõi cùng đội ngũ y tế trong những ngày tới.

Chiến thắng trước Medvedev giúp Alcaraz duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận tại bảng Ivan Lendl, đồng thời tiến gần đến tấm vé bán kết ATP Finals 2026.

Trước đó, ở trận ra quân, tay vợt người Tây Ban Nha đã đánh bại Frances Tiafoe với tỷ số 6-2, 6-2. Sau hai trận, Alcaraz mới để thua tổng cộng 10 game, cho thấy sự ổn định đáng kể trong lối chơi.

Tuy nhiên, theo thể thức vòng bảng, Alcaraz vẫn phải chờ kết quả trận đấu giữa Frances Tiafoe và Flavio Cobolli để chính thức xác định khả năng đi tiếp.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Tiafoe giành chiến thắng 7-6(6), 6-0 trước đại diện chủ nhà Italia. Ngay sau khi tay vợt người Mỹ thắng set đầu tiên, Alcaraz đã chắc chắn giành quyền vào bán kết bất kể kết quả lượt trận cuối.

Đây là lần thứ ba Alcaraz lọt vào bán kết ATP Finals trong 4 lần tham dự giải đấu cuối mùa dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất năm.

Kết quả tại Turin cũng giúp Alcaraz nối dài chuỗi 11 trận thắng liên tiếp, tiếp tục duy trì phong độ cao sau khi đăng quang tại Vienna Open và Paris Masters.

Đáng chú ý, tay vợt người Tây Ban Nha từng phải nghỉ thi đấu hơn 4 tháng vì chấn thương cổ tay trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại tại US Open hồi tháng 8, anh đã từng bước tìm lại phong độ và giành thêm các danh hiệu quan trọng.

Ở ATP Finals năm ngoái, Alcaraz lọt vào chung kết nhưng để thua Jannik Sinner. Vì vậy, chức vô địch giải đấu cuối mùa vẫn là một trong những mục tiêu đáng chú ý của tay vợt 23 tuổi.

Theo lịch thi đấu, Alcaraz sẽ gặp Flavio Cobolli ở lượt trận cuối bảng Ivan Lendl vào ngày 20/11. Trong khi đó, tấm vé bán kết còn lại của bảng đấu sẽ được xác định sau cuộc đối đầu giữa Daniil Medvedev và Frances Tiafoe.

ATP Finals 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Turin (Italia). Với việc sớm giành quyền vào vòng bốn tay vợt mạnh nhất, Alcaraz có thêm cơ hội hướng tới danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp.