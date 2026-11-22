Video highlights Carlos Alcaraz 2-1 Ben Shelton:

Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi vượt qua Ben Shelton với tỷ số 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) trong trận bán kết ATP Finals 2026 kéo dài 2 giờ 1 phút.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt tại Inalpi Arena, tay vợt người Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu với phần đùi trái được băng cố định.

Alcaraz ngược dòng nghẹt thở trước Shelton - Ảnh: AGTP Tennis

Shelton nhập cuộc bùng nổ, giành break ngay game giao bóng đầu tiên của Alcaraz và nhanh chóng dẫn 4-1. Tay vợt Mỹ sau đó cứu hai break-point quan trọng để thắng set đầu 6-3.

Sang set hai, Alcaraz dần lấy lại cảm giác bóng và cải thiện khả năng di chuyển. Bước ngoặt xuất hiện ở game thứ tám khi anh giành break quyết định, trước khi thắng 6-3.

Set cuối diễn ra căng thẳng khi hai tay vợt liên tục bảo vệ thành công game giao bóng, buộc trận đấu phải bước vào loạt tie-break.

Tại đây, Alcaraz thể hiện bản lĩnh vượt trội, thắng áp đảo 7-1 để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

Zverev đại chiến Alcaraz ở chung kết ATP Finals 2026 - Ảnh: ATP Tour

Chiến thắng giúp Alcaraz nối dài chuỗi 13 trận thắng liên tiếp, đồng thời duy trì thành tích bất bại 14 trận trên sân trong nhà năm 2026.

Đáng chú ý, ngôi sao 23 tuổi trở thành tay vợt Tây Ban Nha thứ hai sau Rafael Nadal nhiều lần góp mặt ở chung kết ATP Finals 2026.

Sau thất bại trước Jannik Sinner năm ngoái, Alcaraz đang quyết tâm lần đầu đăng quang giải đấu danh giá cuối mùa.