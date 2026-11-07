Alcaraz ngược dòng ngoạn mục, đoạt vé bán kết Paris Masters

Video highlights Taylor Fritz 1-2 Carlos Alcaraz:

Trận tứ kết đơn nam Paris Masters 2026 chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa Carlos Alcaraz và Taylor Fritz, khi hai tay vợt liên tục tạo ra những bước ngoặt đáng chú ý.

Ngay trong set mở màn, Fritz gây nhiều khó khăn cho ngôi sao Tây Ban Nha nhờ khả năng giao bóng và những pha tấn công uy lực.

Trận tứ kết giữa Carlos Alcaraz và Taylor Fritz diễn ra quá hấp dẫn - Ảnh: RPM

Hai tay vợt giằng co quyết liệt, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, Fritz thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 12-10, qua đó vượt lên dẫn trước.

Bước sang set hai, Alcaraz nỗ lực tìm lại thế trận, trong khi Fritz tiếp tục duy trì sức ép. Dù gặp nhiều khó khăn, "Tiểu Nadal" vẫn tận dụng tốt những thời điểm quyết định để giành chiến thắng 7-5, cân bằng tỷ số 1-1.

Đến set ba, Alcaraz thi đấu tự tin hơn, phát huy khả năng di chuyển linh hoạt và những cú đánh biến hóa nhằm khắc chế đối thủ người Mỹ. "Tiểu Nadal" giành chiến thắng 6-3, hoàn tất màn ngược dòng sau ba set.

Alcaraz vẫn đang duy trì phong độ cao - Ảnh: RPM

Chung cuộc, Alcaraz đánh bại Fritz 2-1 (6-7, 7-5, 6-3), qua đó ghi tên mình vào bán kết Paris Masters 2026, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu ATP Masters 1000 cuối mùa.

Đối thủ ở bán kết của Alcaraz là tay vợt giành chiến thắng ở cặp tứ kết cuối cùng giữa Casper Ruud và Nuno Borges. Trong khi đó, cặp bán kết đầu tiên được xác định là màn so tài giữa Ben Shelton và Luca Van Assche.