Album Thriller của Michael Jackson gây sốt trở lại, áp sát kỷ lục của SZA

Sau hơn 40 năm kể từ ngày phát hành, Thriller của Michael Jackson tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ khi trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top R&B/Hip-Hop Albums của Billboard. Đáng chú ý, cú bứt phá lần này chủ yếu đến từ sức hút của ca khúc chủ đề Thriller trong mùa Halloween, giúp album kinh điển của ông hoàng nhạc Pop áp sát một kỷ lục lịch sử.

Theo Billboard, trong bảng xếp hạng công bố, album Thriller do Epic/Legacy phát hành đã tăng ba bậc để giành ngôi đầu bảng Top R&B/Hip-Hop Albums. Đây là lần thứ hai trong năm 2026 sản phẩm âm nhạc huyền thoại của Michael Jackson đạt được thành tích này.

Theo thống kê từ Luminate, Thriller ghi nhận 55.000 đơn vị album tương đương trong tuần theo dõi từ ngày 29/10 đến 5/11, tăng 89% so với mức 29.000 đơn vị của tuần trước đó. Sự tăng trưởng ấn tượng cho thấy sức tiêu thụ của album vẫn rất đáng nể, bất chấp khoảng thời gian dài kể từ khi ra mắt.

Trong tổng số này, hoạt động phát trực tuyến đóng góp 32.000 đơn vị, tương đương 34,2 triệu lượt nghe theo yêu cầu đối với các ca khúc thuộc album. Doanh số bán album vật lý và kỹ thuật số mang về thêm 22.000 đơn vị, trong khi 1.000 đơn vị còn lại đến từ lượt mua các ca khúc riêng lẻ.

Điểm đáng chú ý là đợt tăng trưởng lần này có động lực khác biệt so với giai đoạn đầu năm. Nếu trước đó, Thriller được hưởng lợi từ sự quan tâm trở lại dành cho Michael Jackson sau những hoạt động quảng bá liên quan đến bộ phim tiểu sử về cuộc đời nam ca sĩ, thì lần này, sức hút tập trung nhiều hơn vào chính ca khúc chủ đề cùng không khí Halloween.

Vốn được xem là một trong những bản nhạc mang tính biểu tượng của mùa lễ hội hóa trang, Thriller thường xuyên được khán giả tìm nghe mỗi dịp tháng 10. Ca khúc với phần hòa âm ma mị, tiếng cười đặc trưng cùng MV mang phong cách phim kinh dị đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa đại chúng. Sự trở lại của bài hát trong các hoạt động giải trí mùa Halloween tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa, kéo theo lượng nghe tăng mạnh cho toàn bộ album.

Thành tích mới giúp Thriller nâng tổng thời gian đứng đầu bảng xếp hạng Top R&B/Hip-Hop Albums lên 40 tuần. Trước đó, album đã có hai tuần liên tiếp giữ vị trí quán quân vào tháng 5/2026. Với kết quả này, sản phẩm phát hành năm 1982 tiếp tục thu hẹp khoảng cách với SOS của SZA – album đang nắm giữ kỷ lục 46 tuần đứng đầu bảng xếp hạng.

Trong lịch sử Top R&B/Hip-Hop Albums, Thriller từng thống trị bảng xếp hạng từ năm 1983 đến 1984 và giữ kỷ lục về số tuần đứng đầu trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, thành tích này đã bị SZA vượt qua trong giai đoạn 2025-2026, khi album SOS tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc.

Hiện tại, SOS của SZA dẫn đầu danh sách những album có thời gian đứng số 1 lâu nhất với 46 tuần. Xếp sau là Thriller của Michael Jackson với 40 tuần. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Please Hammer Don't Hurt 'Em của MC Hammer (29 tuần), Just Like the First Time của Freddie Jackson (26 tuần), Can't Slow Down của Lionel Richie (23 tuần), Songs in the Key of Life của Stevie Wonder (20 tuần), Street Songs của Rick James (20 tuần) và Shoot for the Stars Aim for the Moon của Pop Smoke (20 tuần).

Không chỉ tạo dấu ấn với thành tích của riêng Thriller, Michael Jackson còn tiếp tục củng cố vị thế trên bảng xếp hạng dành cho các nghệ sĩ R&B/Hip-Hop. Với lần trở lại ngôi đầu này, nam ca sĩ nâng tổng số tuần đứng đầu Top R&B/Hip-Hop Albums với các sản phẩm âm nhạc của mình lên 101 tuần, xếp thứ hai trong lịch sử bảng xếp hạng kể từ khi ra đời năm 1965.

Người đang nắm giữ vị trí số một là The Temptations – nhóm nhạc từng cùng hoạt động dưới hãng thu âm Motown với Michael Jackson – với tổng cộng 109 tuần đứng đầu. Như vậy, khoảng cách giữa ông hoàng nhạc Pop và kỷ lục của nhóm nhạc huyền thoại hiện chỉ còn 8 tuần.

Sau hơn bốn thập kỷ, Thriller vẫn liên tục tạo ra những cột mốc đáng chú ý mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào các chiến dịch quảng bá mới. Sức sống của album cho thấy những tác phẩm mang tính biểu tượng có thể vượt qua giới hạn thời gian, tiếp tục tìm thấy khán giả mới và trở lại mạnh mẽ chỉ từ một thời điểm đặc biệt trong văn hóa đại chúng.