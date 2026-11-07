Album Tân Mùi - Trúc Nhân: Cú gật đầu đầy bản lĩnh sau 14 năm định vị cái tôi

Album gồm 10 ca khúc với 5 lời tâm sự như một cách để dẫn dắt câu chuyện của dự án. Với thời lượng hơn 40 phút, Trúc Nhân đưa người nghe đi qua hàng loạt dòng nhạc khác nhau, từ Pop, Rock, chút Funk cho đến R&B để kể một chuyện tình vòng lặp: Từ lúc vui mừng khi chia tay “quá đã”, những suy tư sau chia cách để rút ra cho mình những “bí kíp” hậu chia tay, rồi trở lại để chọn một “ngày lành tháng tốt” tiếp tục yêu.

Tân Mùi đích thị là một album đúng nghĩa khi khoe trọn những gì Trúc Nhân vẫn luôn khiến khán giả yêu quý. Đó là những giai điệu bắt tai cùng ca từ mang đậm chất “Trúc Nhân” từng thể hiện qua những bản hit như Thật Bất Ngờ hay Sáng Mắt Chưa.

Từ chút lém lỉnh với “Chuyện tình tứ cứ từ từ tính. Từ từ tính tới chuyện tình tứ” trong Chuyện Tình Tứ Cứ Từ Từ Tính, đến sự dí dỏm “Bên trong sâu sắc nhưng mà yêu thì nên cân nhắc” trong Vì Anh Quá Đẹp Trai, tất cả đều khiến khán giả dễ dàng liên tưởng ngay đến Trúc Nhân.

Những giai điệu bắt tai chính là điều anh luôn đầu tư để chúng cứ luẩn quẩn trong đầu người nghe. Thậm chí, việc khéo léo sử dụng giai điệu Lời Tỏ Tình Dễ Thương của ca/nhạc sĩ Ngọc Sơn rồi phối lại theo cách hiện đại cũng là một nước đi thông minh để gây nghiện cho khán giả.

Điểm sáng nhất của album chính là cách Trúc Nhân làm chủ được dự án và giữ vững màu sắc cá nhân.

Dù album có khá nhiều songwriter, được sản xuất âm nhạc bởi đội ngũ DTAP, lồng ghép nhiều chất liệu dân gian Việt Nam hay đưa khán giả về với không gian âm nhạc thập niên 90, anh vẫn đủ khả năng dung hòa các yếu tố đó để thể hiện cái tôi riêng. Ngay cả khi kết hợp với những cá tính âm nhạc mạnh như Wren Evans hay Rhymastic, Trúc Nhân vừa chia đủ đất diễn cho bạn diễn, vừa biết cách tỏa sáng trong phần vòng của mình.

Ngày Lành Tháng Tốt, Vì Anh Quá Đẹp Trai, hay Cao Bồi Và Con Mồi là cách tuyệt vời để giới thiệu đến khán giả những nét đặc trưng nhất của âm nhạc Trúc Nhân, trước khi dẫn dắt họ đến với những thử nghiệm mới mẻ hơn.

Sự bùng nổ của bản Rock Chia Tay Quá Đã hay bản Pop R&B trầm lại của Về Đi Em cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ âm nhạc của nam ca sĩ. Dù vậy, cũng có một vài ý kiến cho rằng Trúc Nhân dường như đang muốn trưng trổ khả năng chinh phục nhiều thể loại hơn là thực sự dấn thân sâu để thể nghiệm một dòng nhạc đến cùng.

Trái lại, một cái kết như Bí Kíp Sinh Tồn Cho Trái Tim Tan Vỡ lại là khoảnh khắc Trúc Nhân rũ bỏ mọi sự lấp lánh để trở về với tiếng guitar vừa đủ, nơi âm thanh được phát triển qua từng giai đoạn một cách ổn định thay vì đột ngột chuyển đổi. Câu hát “Bước cuối cùng là dù bao nhiêu bước cũng không thể nào bằng bước đi” chính là cái kết hoàn hảo cho bài hát nói riêng và cả album nói chung.

Một điểm đáng khen khác là các đoạn chuyển của album là những lời “tâm sự”. Tưởng chừng điều này làm gãy mạch cảm xúc, nhưng thực chất chúng lại giúp album liên kết chặt chẽ hơn về mặt câu chuyện, dẫu phần sản xuất âm thanh có lúc chưa thực sự đồng nhất giữa các bài. Đây là lúc Trúc Nhân chứng minh sự nắn nót câu chữ cũng đủ thú vị để dẫn dắt người nghe.

Tân Mùi là một album hay ho, gói gọn trọn vẹn hành trình 14 năm đi hát của Trúc Nhân với những nét cá tính độc bản nhất. Nó cho thấy nam nghệ sĩ sở hữu hàng loạt ý tưởng táo bạo trong việc thể nghiệm, dẫu vẫn còn thiếu một chút sự “đủ đầy”, nhưng qua đó ta thấy được tiềm năng to lớn của Trúc Nhân nếu quyết định dấn thân sâu hơn nữa cho những sáng tạo độc bản trong âm nhạc.