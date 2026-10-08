Album của Miley Cyrus thất bại nặng nề

Miley Cyrus vừa trải qua một trong những tuần đáng chú ý nhất trong sự nghiệp, nhưng thành tích lần này lại không hoàn toàn theo hướng mà nữ ca sĩ mong muốn. Bass Persuades, album phòng thu thứ 10 của cô, đã rơi từ vị trí số 1 xuống số 157 trên Billboard 200 chỉ sau một tuần đứng đầu.

Theo các số liệu được công bố, đây là mức giảm tới 156 bậc, đồng thời trở thành cú tụt hạng lớn nhất trong lịch sử đối với một album ra mắt trực tiếp ở vị trí số 1 rồi giảm mạnh ngay trong tuần thứ hai. Trước đó, kỷ lục về mức sụt giảm từ ngôi đầu từng thuộc về Courage của Celine Dion. Album phát hành năm 2019 từng đứng đầu Billboard 200 trước khi rơi xuống vị trí số 111 ở tuần kế tiếp. Bass Persuades hiện đã vượt qua thành tích này.

Tuy nhiên, nếu xét tất cả những trường hợp từng rơi khỏi vị trí số 1, Bass Persuades vẫn chưa phải album có mức giảm sâu nhất. This House Is Not for Sale của Bon Jovi từng tụt từ số 1 xuống số 169 vào năm 2018. Dù vậy, trường hợp của Bon Jovi xảy ra sau khi album đã phát hành được một thời gian và quay trở lại ngôi đầu nhờ chiến lược bán album kèm vé concert, chứ không phải ngay sau tuần ra mắt.

Chính vì vậy, thành tích của Miley Cyrus mang một ý nghĩa khá đặc biệt: chưa có album nào ra mắt ở vị trí số 1 rồi tụt tới 156 bậc ngay trong tuần thứ hai.

Cú lao dốc càng gây chú ý khi Bass Persuades trước đó đã có màn ra mắt tương đối bất ngờ.

Album mở màn với khoảng 61.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 24/9, giúp Miley Cyrus có album đứng đầu Billboard 200 đầu tiên kể từ Bangerz năm 2013. Đây cũng là album thứ sáu trong sự nghiệp của cô đạt vị trí số 1. Đáng chú ý, khoảng cách giữa Bass Persuades và album đứng thứ hai khi đó là Dandelion của Ella Langley chỉ khoảng 70 đơn vị. Nói cách khác, Miley Cyrus đã giành ngôi đầu với một khoảng cách cực kỳ sít sao.

Thành tích này càng đáng chú ý bởi Bass Persuades ban đầu được dự đoán có thể không lọt vào top 5. Atlantic Records, hãng đĩa mới của Miley Cyrus, sau đó triển khai chiến dịch phát hành với quy mô lớn, bao gồm 16 phiên bản đĩa than, 9 phiên bản CD, 6 phiên bản tải xuống kỹ thuật số và một phiên bản cassette. Giá bán bản kỹ thuật số của album cũng được điều chỉnh để thúc đẩy doanh số.

Chiến lược này dường như đã phát huy hiệu quả trong tuần đầu tiên. 47.000 trong tổng số 61.000 đơn vị album của Bass Persuades đến từ doanh số bán album, trong khi khoảng 14.000 đơn vị còn lại đến từ hoạt động streaming, tương đương 14,22 triệu lượt nghe theo yêu cầu.

Nhưng khi hiệu ứng mua album ban đầu qua đi, sức tiêu thụ của Bass Persuades lại không duy trì được đà tăng trưởng.

Cú tụt hạng của Bass Persuades cũng khiến câu chuyện về vị thế hiện tại của Miley Cyrus trên thị trường âm nhạc trở nên đáng bàn hơn.

Nữ ca sĩ từng có giai đoạn liên tục tạo dấu ấn với những sản phẩm đình đám. Năm 2023, Endless Summer Vacation ra mắt ở vị trí số 3 Billboard 200 và mang đến Flowers - một trong những ca khúc thành công nhất sự nghiệp của cô. Flowers đứng đầu Billboard HOT 100, trở thành bản hit toàn cầu và sau đó mang về cho Miley Cyrus những giải GRAMMY đầu tiên trong sự nghiệp, trong đó có hạng mục Bản thu âm của năm và Trình diễn pop solo xuất sắc.

Tuy nhiên, đà thành công ấy không được duy trì hoàn toàn ở các sản phẩm sau đó. Album Something Beautiful phát hành năm 2025 chỉ đứng ở vị trí số 4 với khoảng 44.000 đơn vị trong tuần đầu tiên. Sang tuần thứ hai, album tụt xuống số 102 và nhanh chóng biến mất khỏi Billboard 200 sau tuần thứ ba.

So với Something Beautiful, Bass Persuades rõ ràng có màn ra mắt ấn tượng hơn khi giành ngay ngôi đầu. Nhưng việc album rơi xuống số 157 chỉ sau một tuần lại cho thấy một vấn đề khác: khả năng duy trì sức mua và sức nghe sau thời điểm phát hành.

Đáng chú ý, ca khúc chủ đề Bass Persuades vẫn tạo được dấu ấn nhất định. Bài hát ra mắt ở vị trí số 35 trên Billboard Hot 100, trở thành ca khúc solo đầu tiên của Miley Cyrus lọt top 40 kể từ Used to Be Young năm 2023. MV của ca khúc cũng thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh táo bạo và phong cách trình diễn đặc trưng của nữ ca sĩ.

Điều thú vị là trong khi Bass Persuades đang lao dốc trên Billboard 200, sức hút dành cho Miley Cyrus ngoài đời dường như lại đang đi theo chiều ngược lại.

Nữ ca sĩ chuẩn bị thực hiện hai đêm diễn tại Hollywood Bowl vào ngày 16 và 18/10. Đây sẽ là những buổi biểu diễn quy mô lớn đầu tiên của Miley Cyrus sau nhiều năm gần như hạn chế hoạt động concert. Theo ban tổ chức, khoảng 1,5 triệu người đã đăng ký trong đợt bán vé trước cho hai đêm diễn. Trong khi đó, số lượng vé dành cho mỗi đêm có giới hạn, khiến nhu cầu vượt xa nguồn cung.

Miley Cyrus từng chia sẻ rằng cô lựa chọn Hollywood Bowl một phần bởi địa điểm này chỉ cách nhà khoảng 10 phút lái xe. Sau nhiều năm không muốn thực hiện một tour diễn kéo dài, nữ ca sĩ dường như đang tìm một cách tiếp cận khác: để khán giả tìm đến mình thay vì phải liên tục di chuyển giữa các thành phố.

Trong cuộc trò chuyện với Zane Lowe, Miley gọi hai đêm diễn này là một dạng "buổi tổng duyệt cuối cùng", đồng thời xem đây như phép thử để đánh giá khả năng mở rộng hoạt động biểu diễn trong tương lai.

Điều đó tạo nên nghịch lý đáng chú ý trong câu chuyện Bass Persuades. Một mặt, album đang phải đối mặt với cú tụt hạng kỷ lục trên Billboard 200. Mặt khác, hàng triệu người vẫn thể hiện mong muốn được trực tiếp nhìn thấy Miley Cyrus trên sân khấu.

Vì vậy, con số 157 có thể là một tín hiệu đáng suy nghĩ về sức mua của album, nhưng chưa chắc đã đủ để phản ánh toàn bộ sức hút của Miley Cyrus ở thời điểm hiện tại. Sau hơn một thập kỷ kể từ Bangerz, nữ ca sĩ vẫn sở hữu một lượng khán giả đủ lớn để biến hai đêm diễn tại Hollywood Bowl thành sự kiện được chờ đợi.

Có lẽ câu hỏi đáng quan tâm hơn lúc này không phải là liệu Bass Persuades có thể trụ lại lâu trên Billboard 200, mà là Miley Cyrus sẽ làm gì tiếp theo để biến sự quan tâm khổng lồ dành cho cô ngoài đời thành một chu kỳ thành công mới trên thị trường âm nhạc?