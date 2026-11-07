Alan lập cú đúp, Công an Hà Nội thắng kịch tính 2-1

Công an Hà Nội giành 3 điểm quan trọng để bám đuổi nhóm dẫn đầu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Từng giành chiến thắng đậm 5-0 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở trận Siêu cúp Quốc gia đầu mùa, Công an Hà Nội bước vào cuộc tái đấu với lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đội khách đã thể hiện bộ mặt khác biệt, tạo ra thế trận cân bằng và không ít khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking.

Ngay phút thứ 2, Williams Minh Hoàng có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Công an Hà Nội. Đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả bằng những tình huống lên bóng tốc độ. Phút thứ 8, Lê Văn Đô dứt điểm chệch khung thành, trước khi Leo Artur sút bóng vọt xà sau pha đột phá bên cánh trái của Đình Bắc.

Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao.

Phút 25, Đình Bắc tiếp tục tạo cơ hội cho Leo Artur, nhưng tiền đạo người Brazil không thể đưa bóng trúng đích. Ở chiều ngược lại, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm, đặc biệt từ những tình huống treo bóng bên cánh phải.

Phút 39, Williams Minh Hoàng bật cao đánh đầu trong vòng cấm, song bóng đi vọt xà ngang. Chỉ một phút sau, Stephan Mauk đưa bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận do Đình Bắc đã phạm lỗi trước đó.

Cơ hội đáng tiếc nhất của Công an Hà Nội trong hiệp 1 đến ở phút 44, khi Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn Lê Giang Patrik sau đường chọc khe của Perea. Tuy nhiên, cú dứt điểm về góc xa của tiền đạo trẻ lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đẩy cao đội hình và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Phút 54, Olaha Mạnh Đức tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Nguyễn Filip nhưng đi sát mép ngoài cột dọc. Hai phút sau, Jason Cummings phá bẫy việt vị, thoát xuống dứt điểm chéo góc, buộc Nguyễn Filip phải đổ người cứu thua.

Không tận dụng được những cơ hội liên tiếp, đội khách phải trả giá ở phút 58. Từ đường chuyền của Perea trong vòng cấm, Alan tung cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik, mở tỷ số 1-0 cho Công an Hà Nội.

Alan mang về bàn mở tỷ số cho Công an Hà Nội.

Bàn thua không khiến Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh mất thế trận. Đội khách tiếp tục tổ chức tấn công và được hưởng quả phạt đền sau tình huống thủ môn Nguyễn Filip phạm lỗi với Yamga trong vòng cấm.

Phút 71, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Có bàn gỡ hòa, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu hưng phấn và suýt vượt lên dẫn trước khi Jason Cummings thực hiện pha đánh đầu ngược hiểm hóc, đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Tuy nhiên, đúng thời điểm đội khách đang tạo được sức ép, Alan một lần nữa lên tiếng.

Phút 81, Stephan Mauk thực hiện đường chuyền bổng vào vòng cấm để tiền đạo người Brazil bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nâng tỷ số lên 2-1.

Các cầu thủ Công an Hà Nội ăn mừng bàn thắng thứ hai.

Trong những phút còn lại, đội khách nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể thay đổi kết quả. Công an Hà Nội bảo toàn chiến thắng 2-1, giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Với hai pha lập công ở các phút 58 và 81, Alan trở thành nhân tố quyết định chiến thắng của Công an Hà Nội. Kết quả này giúp đội bóng ngành công an duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng V.League 2026/2027.

Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh có lý do tiếc nuối khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến đội khách không thể giành điểm tại Hàng Đẫy.

Một số hình ảnh của trận đấu