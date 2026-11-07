Alan Grafite lập cú đúp, Công an Hà Nội thắng kịch tính Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 7/11, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (áo xanh) có chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy để chạm trán chủ nhà Công an Hà Nội ở trận derby tâm điểm vòng 7 V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tiền vệ Lê Văn Đô (phải) chạm mốc 100 trận đấu cho Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhập cuộc chủ động trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tiền đạo Williams Minh Hoàng lĩnh xướng hàng công của đội khách. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Alan ở phút thứ 59. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Phút thứ 71, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả đá phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Hơn 10 phút sau, Alan Grafite (phải) hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu đập đất tung lưới Lê Giang Patrik, đưa Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước 2-1. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Những phút còn lại là không đủ để đội khách tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-1, ngắt mạch 3 trận không thắng tại V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)