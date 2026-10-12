Al-Nassr thắng Neftchi 3-1: Ronaldo lập công, chặn nỗ lực bám đuổi của đối thủ

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al-Nassr 3-1 Neftchi: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al-Nassr3 - 1NeftchiKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Nassr tiếp đón Neftchi.

13'Al-Nassr thay người bất đắc dĩ từ sớm

Ngay từ phút 13, Al-Nassr đã phải đưa ra sự điều chỉnh nhân sự bất đắc dĩ khi Ayman Yahya được tung vào sân thế chỗ Kingsley Coman. Dù đang kiểm soát bóng vượt trội 66% - 34%, đội chủ nhà vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn là 0-0 trước Neftchi.

13'Al-Nassr cầm bóng áp đảo Neftchi

Sau gần 15 phút đầu trận, Al-Nassr chủ động kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 61% - 39%. Dẫu vậy, cả hai đội vẫn thi đấu khá thận trọng khi tỷ số dứt điểm chỉ dừng ở mức 1 - 1 và chưa bên nào có pha dứt điểm trúng đích (0 - 0).

17'Ibrokhimkhalil Yuldoshev nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 17, Ibrokhimkhalil Yuldoshev bên phía Neftchi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang chịu sức ép lớn khi Al-Nassr kiểm soát bóng vượt trội trên sân Al-Awwal Park dù tỷ số vẫn là 0-0.

25'Al-Nassr áp đảo thế trận nhưng chưa thể khai thông bế tắc

Sau 25 phút thi đấu, Al-Nassr hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 73% - 27% và hưởng 2 - 0 phạt góc. Dù vậy, những đợt lên bóng của đại diện Ả Rập Xê Út vẫn thiếu đi sự sắc bén khi tổng số cú dứt điểm 3 - 1 giữa hai đội vẫn chưa có pha bóng nào trúng đích (0 - 0).

30'Anvarjon Gofurov nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 30, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Anvarjon Gofurov bên phía Neftchi sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của Neftchi kể từ đầu trận, khiến đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn trong các pha tranh chấp.

33'Angelo Borges mở tỷ số cho Al-Nassr

Phút 33, Angelo Borges tỏa sáng đưa Al-Nassr vươn lên dẫn Neftchi 1-0. Bàn thắng phản ánh đúng cục diện trên sân khi đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 71% và liên tục gây sức ép.

37'Al-Nassr áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Al-Nassr vẫn nắm quyền làm chủ trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội lên tới 68% - 32%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi áp đảo ở chỉ số dứt điểm 6 - 1, trong khi Neftchi chỉ biết co cụm phòng ngự và liên tục phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt tấn công.

42'Cristiano Ronaldo nhân đôi cách biệt cho Al-Nassr

Phút 42, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Ayman Yahya, Cristiano Ronaldo dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Al-Nassr. Bàn thắng khẳng định thế trận áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà khi họ kiểm soát bóng tới 67% và dồn ép liên tục đối thủ.

45'VAR từ chối bàn thắng của Marcus Forss

Phút 45, Marcus Forss đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc can thiệp. Neftchi bỏ lỡ cơ hội quý giá để rút ngắn cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

45'Neftchi điều chỉnh nhân sự ở phút 45

Phút 45, Neftchi quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Farrukh Sayfiev được tung vào sân thế chỗ Ibrokhimkhalil Yuldoshev. Đội khách buộc phải có những tính toán mới khi đang bị Al-Nassr dẫn trước với tỷ số 2-0.

45'Neftchi thay người nhằm tìm kiếm sự đổi mới

Phút 45, Neftchi quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Alisher Odilov được tung vào sân thế chỗ Yan Medeiros Sasse. Đội khách đang bị dẫn 0-2 và hoàn toàn lép vế trước Al-Nassr, do đó sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp họ cải thiện thế trận tấn công trong thời gian còn lại.

45+3'Marcus Forss nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 45+3', tiền đạo Marcus Forss bên phía Neftchi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau lỗi phản ứng. Tình huống mất bình tĩnh này khép lại hiệp một đầy ức chế của đội khách khi họ đang bị Al-Nassr dẫn trước với tỷ số 2-0.

45+3'Iñigo Martínez nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 45+3', trung vệ Iñigo Martínez bên phía Al-Nassr phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống tranh cãi trên sân. Căng thẳng xuất hiện ở những phút bù giờ hiệp một, dù đội chủ nhà vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 khá an toàn.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Al-Nassr duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 50, Al-Nassr tiếp tục làm chủ hoàn toàn trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% - 38% cùng lợi thế dẫn 2-0. Đội bóng áo vàng duy trì sức ép liên tục khi áp đảo về số pha dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 3 - 0), khiến Neftchi gần như không thể lên bóng và liên tục rơi vào thế chống đỡ.

51'Alisher Odilov rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Neftchi

Phút 51, Alisher Odilov lập công mang về bàn thắng quý giá giúp Neftchi rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Pha làm bàn ngay đầu hiệp hai thắp lại hy vọng có điểm cho đội khách tại Al-Awwal Park dù họ đang kiểm soát bóng ít hơn đối thủ.

62'Neftchi điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 62, Neftchi thực hiện sự thay đổi người khi Asilbek Jumaev được tung vào sân thế chỗ Abrorbek ismoilov. Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn gỡ sau khi đã rút ngắn tỷ số xuống 2-1.

62'Al-Nassr kiểm soát hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 62, Al-Nassr vẫn duy trì lợi thế dẫn 2-1 và làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân với thời lượng cầm bóng áp đảo 61% - 39%. Đội bóng áo vàng tạo ra sức ép liên tục với vượt trội về số pha dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 3 - 1), buộc Neftchi phải liên tục phạm lỗi để giải tỏa áp lực.

63'Neftchi làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 63, Neftchi quyết định thay đổi nhân sự trên hàng công khi tung Stipe Perica vào sân thế chỗ Marcus Forss. Đang bị Al-Nassr dẫn 2-1, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Perica sẽ mang lại làn gió mới để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.

65'Neftchi mất người sau thẻ đỏ của Ikromzhon Alibaev

Phút 65, Neftchi rơi vào cảnh thiếu người khi Ikromzhon Alibaev nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nghiêm trọng. Thiệt đơn thiệt kép đến với đại diện Uzbekistan khi họ vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1 nhưng giờ đây phải gồng mình đá thiếu người trước sức ép lớn từ Al-Nassr.

70'Neftchi điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ

Phút 70, Neftchi đưa ra sự thay đổi người khi Ratinho được tung vào sân để thế chỗ Michel. Đội khách đang phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ trước đó và rất cần những phương án mới nhằm ổn định lại đội hình.

72'Al-Nassr củng cố đội hình với Al-Sharari

Phút 72, Al-Nassr thực hiện quyền thay người khi Nader Abdullah Al-Sharari được tung vào sân để trám chỗ cho Mohamed Simakan. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 và có lợi thế hơn người, vì vậy việc bổ sung nhân sự tươi mới có thể nhằm củng cố thế trận bảo toàn khoảng cách dẫn bàn.

72'Al-Nassr điều chỉnh tuyến giữa ở phút 72

Phút 72, Al-Nassr có sự thay đổi nhân sự khi Abdullah Al-Khaibari được tung vào sân để thế chỗ cho Ayman Yahya. Đang dẫn trước 2-1 và chơi hơn người, đội chủ nhà chủ động đưa ra phương án nhằm củng cố thế trận và bảo toàn lợi thế.

74'Al-Nassr duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 74, Al-Nassr vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% - 38% trước Neftchi. Đội bóng áo vàng tạo sức ép liên hồi với tỷ số dứt điểm áp đảo 12 - 4, trong khi Neftchi liên tục phải phạm lỗi (1 - 11) nhằm giảm tải áp lực cho khung thành.

78'Gofurov phản lưới nhà giúp Al-Nassr nới rộng cách biệt

Phút 78, vận đen ập đến với Neftchi khi trung vệ Anvarjon Gofurov lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Al-Nassr vươn lên dẫn trước 3-1. Chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ ở phút 65, đại diện Uzbekistan gần như không còn cơ hội lật ngược thế cờ trước sức ép dồn dập từ đội chủ nhà.

81'Sadio Mané rời sân nhường chỗ cho Al-Hamdan

Phút 81, Al-Nassr thực hiện quyền thay đổi người khi rút Sadio Mané ra nghỉ và đưa Abdullah Al-Hamdan vào sân. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-1 cùng ưu thế chơi hơn người, ban huấn luyện đội chủ nhà chủ động làm mới hàng công để duy trì áp lực trong những phút cuối.

86'Al-Nassr áp đảo thế trận ở những phút cuối

Bước sang phút 86, Al-Nassr hoàn toàn làm chủ cục diện với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 63% - 37% và tạo ra áp lực vượt trội qua tỷ số dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 3 - 1). Neftchi gần như chỉ biết căng mình chịu trận và liên tục phải phạm lỗi (2 - 12) nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng của đội chủ nhà.

KTKết thúc: Al-Nassr 3-1 Neftchi

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 04:13 13/10/2026

Al-Nassr đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón Neftchi tại Al-Awwal Park lúc 01:15 ngày 13/10/2026 là dịp để đội chủ nhà rút ngắn khoảng cách với nhóm trên. Hiện Al-Nassr đứng thứ 16 với 0 điểm, còn Neftchi xếp thứ 6 với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một trận thắng.

Cuộc đua tốp đầu còn rất sít sao

Bảng xếp hạng cho thấy một bức tranh khá khít khao. Neftchi đang ở nhóm trên với 3 điểm, trong khi Al-Nassr chưa có điểm nào nên đứng thứ 16. Dù chênh lệch thứ hạng khá lớn, khoảng cách về điểm số lại rất nhỏ.

Vì vậy, kết quả của trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội. Một chiến thắng sẽ giúp Al-Nassr cùng lúc có điểm đầu tiên và áp sát nhóm phía trên. Với Neftchi, đây là cơ hội để nới rộng khoảng cách với đối thủ.

Phong độ: Al-Nassr thất thường, Neftchi ổn định hơn

Al-Nassr thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã thua và hòa. Phong độ của họ thiếu sự ổn định, dù tín hiệu gần nhất là tích cực.

Neftchi có chuỗi kết quả nhỉnh hơn với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ từng thắng liền 3 trận trước khi hòa ở trận gần nhất. Cách đây 5 trận, Neftchi mới nếm thất bại.

Đội khách vì thế bước vào trận với tinh thần khá vững. Tuy nhiên, kết quả hòa ở trận vừa qua cho thấy mạch thắng đã dừng lại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lợi thế sân nhà và đà hưng phấn sau chiến thắng gần nhất là chỗ dựa lớn của Al-Nassr. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động tạo sức ép ngay từ đầu để sớm có điểm trên bảng xếp hạng. Bài toán của họ là giữ sự tập trung để không lặp lại những trận thất thường trước đó.

Neftchi có thể dựa vào sự chắc chắn trong chuỗi trận vừa qua. Với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đội khách có cơ sở để chơi chắc chắn, chờ cơ hội và tận dụng sai sót của chủ nhà. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ là cuộc đối đầu giữa sự chủ động của Al-Nassr và độ bền bỉ của Neftchi.

Nhận định

Neftchi nhỉnh hơn về vị trí và sự ổn định, nhưng lợi thế này chưa đủ lớn để loại trừ Al-Nassr. Khoảng cách chỉ 3 điểm, cùng chiến thắng ở trận gần nhất, giúp đội chủ nhà có đủ động lực để cạnh tranh. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và sự tập trung quyết định kết quả.

Dù ai thắng, bảng xếp hạng cũng có thể xáo trộn ở nhóm giữa và nhóm trên. Vì thế đây là trận đáng chú ý của cuộc đua tốp đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)