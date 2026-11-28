Al-Nassr quyết tâm giữ chân Joao Felix

Al-Nassr đã có động thái dứt khoát nhằm bảo đảm tương lai của Joao Felix tại Saudi Pro League. Theo truyền thông Saudi Arabia, ban lãnh đạo đội bóng đã thông báo với tiền đạo người Bồ Đào Nha về kế hoạch kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng, kéo dài thời gian gắn bó giữa hai bên đến năm 2029.

Trong cuộc họp gần đây với bộ phận quản lý thể thao của câu lạc bộ, Al-Nassr khẳng định không có ý định bán Felix hoặc từ bỏ quyền gia hạn đã được quy định trong hợp đồng hiện tại.

Quyết định này được đưa ra sau thời gian dài xuất hiện những đồn đoán về tương lai của cầu thủ, đặc biệt là khả năng anh trở lại Barcelona.

Felix được Al- Nassr gia hạn hợp đồng đến năm 2029. Ảnh: Getty

Theo tờ Arriyadiyah, Felix đã đón nhận đề nghị của Al-Nassr một cách tích cực và bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống tại Saudi Arabia.

Ngôi sao 27 tuổi xem môi trường thi đấu thuận lợi, sự ổn định trong sinh hoạt tại Riyadh cùng mối quan hệ tốt đẹp với ban lãnh đạo là những yếu tố quan trọng giúp anh tìm lại phong độ.

Sự hồi sinh tại Al-Nassr cũng góp phần giúp Felix được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Đây được xem là dấu hiệu tích cực sau quãng thời gian sự nghiệp của anh gặp nhiều biến động tại châu Âu.

Thu nhập tăng mạnh, Chelsea nhận thêm phí chuyển nhượng

Không chỉ được bảo đảm tương lai lâu dài, Felix còn đứng trước cơ hội cải thiện đáng kể thu nhập theo thỏa thuận mới.

Theo các thông tin được tiết lộ, mức lương hằng năm của tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ tăng thêm khoảng 12 triệu euro. Bên cạnh đó, hợp đồng còn có những khoản thưởng dựa trên thành tích cá nhân và kết quả thi đấu của Al-Nassr tại các giải quốc nội cũng như đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, việc gia hạn hợp đồng cũng kéo theo những nghĩa vụ tài chính liên quan đến thương vụ chuyển nhượng Felix từ Chelsea.

Cụ thể, đội bóng Anh dự kiến nhận thêm 20 triệu euro theo các điều khoản đã thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ. Al-Nassr được cho là sẽ thanh toán một nửa khoản tiền còn lại trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Nếu các điều khoản được hoàn tất, tổng giá trị thương vụ Joao Felix có thể đạt khoảng 50 triệu euro, thay vì dừng ở mức 30 triệu euro nếu không kích hoạt điều khoản gia hạn.

Joao Felix trở thành nhân tố chủ chốt tại Al-Nassr

Kể từ khi gia nhập Al-Nassr vào tháng 7/2025, Joao Felix nhanh chóng chứng minh giá trị và trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả của đội bóng. Những con số thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng đáng kể của anh: 34 bàn thắng và 28 pha kiến tạo sau 63 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Felix và Ronaldo. Ảnh: Getty

Phong độ ấn tượng này giúp Felix tìm lại sự tự tin sau những năm tháng không thực sự ổn định tại châu Âu. Từng khoác áo Atletico Madrid, Chelsea và Barcelona, cầu thủ sinh năm 1999 đã trải qua nhiều lần thay đổi môi trường thi đấu nhưng chưa thể duy trì phong độ cao trong thời gian dài.

Tại Al-Nassr, anh dường như đã tìm được môi trường phù hợp để phát huy khả năng sáng tạo, kỹ thuật cá nhân và sự linh hoạt trong tấn công. Felix không chỉ đóng góp trực tiếp vào bàn thắng mà còn mang đến nhiều phương án triển khai bóng cho đội nhà.