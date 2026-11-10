Al Nassr tăng lương cho Joao Felix

Al Nassr muốn tăng lương Joao Felix lên 12,5 triệu euro mỗi năm. Ảnh: Reuters.

Theo A Bola, Al Nassr đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Joao Felix sau khi tiền đạo 26 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Saudi Arabia. Đội bóng của Cristiano Ronaldo muốn giữ chân Felix thêm hai mùa giải bằng một bản hợp đồng có mức đãi ngộ hấp dẫn.

Nguồn tin từ báo Okaz của Saudi Arabia cho biết Al Nassr đề nghị tăng lương Felix từ 10 triệu euro lên 12,5 triệu euro mỗi năm, tương đương mức tăng 25%. Nếu đồng ý, Felix sẽ nhận trung bình hơn 1 triệu euro mỗi tháng. Tổng thu nhập từ lương trong hai mùa giải có thể đạt 25 triệu euro, cao hơn 5 triệu euro so với mức đãi ngộ hiện tại trong cùng khoảng thời gian.

Hợp đồng của Felix với Al Nassr sẽ hết hạn vào tháng 6/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm hai năm. Ban lãnh đạo CLB đã làm việc với cầu thủ và người đại diện, nhưng hai bên chưa đạt thỏa thuận chính thức.

Điểm đáng chú ý là Felix từng bày tỏ mong muốn trở lại bóng đá châu Âu. Vì vậy, Al Nassr muốn dùng mức lương mới để thuyết phục anh tiếp tục thi đấu tại Saudi Arabia.

Joao Felix ghi 26 bàn và có 18 kiến tạo trong mùa giải đầu tiên tại Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Al Nassr có lý do để giữ Felix bằng mọi giá. Sau khi chuyển đến từ Chelsea vào hè 2025, tiền đạo người Bồ Đào Nha nhanh chóng tìm lại phong độ. Mùa trước, Felix ghi 26 bàn và có 18 kiến tạo sau 47 trận, góp công giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League. Sang mùa 2026/27, anh tiếp tục duy trì hiệu suất ấn tượng với 7 bàn và 10 kiến tạo chỉ sau 14 lần ra sân.

Phong độ ấy giúp Felix trở thành một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất của Al Nassr, bên cạnh Ronaldo. Tuy nhiên, mức lương 12,5 triệu euro cũng đặt Felix trước lựa chọn đáng cân nhắc. Ở tuổi 26, anh vẫn còn cơ hội trở lại các giải đấu hàng đầu châu Âu, nhưng khó có thể tìm được nhiều CLB sẵn sàng trả mức lương tương tự.

Al Nassr muốn giải quyết sớm tương lai Felix, trong khi tiền đạo người Bồ Đào Nha chưa đưa ra quyết định cuối cùng.