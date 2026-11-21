Video Ronaldo ghi bàn thứ 986 rồi sút hỏng penalty Sáng 21/11, Cristiano Ronaldo cán mốc 986 bàn thắng trong sự nghiệp nhưng sút hỏng phạt đền, khiến Al Nassr thua ngược 1-3 trước Al Ahli ở trận đá bù vòng 9 Saudi Pro League.

Ronaldo có một khởi đầu như mơ tại Jeddah, nhưng cú sút hỏng phạt đền ở phút 18 trở thành bước ngoặt khiến Al Nassr trả giá đắt. Từ thế dẫn trước, đội bóng của HLV Ange Postecoglou lần lượt thủng lưới ba bàn và rời sân tay trắng.

Dù chơi trên sân khách, Al Nassr nhập cuộc đầy quyết tâm. Ronaldo sớm có cơ hội ghi bàn, nhưng Angelo xử lý quá cá nhân và bỏ lỡ tình huống thuận lợi. Tiền đạo người Bồ Đào Nha không phải chờ lâu để sửa sai.

Phút 14, Samu Costa cướp bóng trước vùng cấm rồi tạo điều kiện cho Ronaldo đối mặt thủ môn Mendy. Ở vị trí sở trường, siêu sao 41 tuổi không mắc sai lầm. Cú dứt điểm lạnh lùng giúp Al Nassr vượt lên dẫn trước. Khán đài tại Jeddah lại vang lên tiếng hô “Siu” quen thuộc.

4 phút sau, Ronaldo đứng trước cơ hội nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, cú sút của anh đưa bóng tìm đến cột dọc. CR7 ôm đầu thất vọng, còn Al Nassr bỏ lỡ thời cơ tạo khoảng cách an toàn. Đây là khoảnh khắc khiến cục diện trận đấu dần đổi chiều.

Al Ahli ngược dòng thành công. Ảnh: Reuters.

Đội khách vẫn có thêm cơ hội. Joao Felix và Al Hamdan tìm cách gia tăng cách biệt, nhưng không thể tận dụng. Đội chủ nhà Al Ahli sau đó bắt đầu vùng lên. Phút bù giờ hiệp một, Galeno tung cú sút từ khoảng cách gần 30 m, đưa bóng vào lưới và gỡ hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, Al Nassr tiếp tục đánh mất thế trận. Phút hơn 60, VAR xác định Simakan phạm lỗi với Demiral trong vùng cấm. Ivan Toney bước lên chấm 11 m và đánh bại thủ môn đối phương, đưa Al Ahli vượt lên dẫn 2-1. Tiền đạo người Anh nâng thành tích lên 14 bàn, tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn Saudi Pro League.

Al Nassr không thể tìm được lời đáp. Phút cuối trận, từ quả phạt góc của Galeno, Ibanez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Al Ahli. Ronaldo có bàn thắng thứ 986 trong sự nghiệp, nhưng thất bại này khiến cột mốc 1.000 bàn vẫn còn cách anh 14 pha lập công.

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