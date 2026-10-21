Al-Nassr đứng trước nguy cơ đổi chủ, Ronaldo bất ngờ được nhắc tên

Theo thông tin do Semafor công bố ngày 19/10, Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF) đang tìm cách cải thiện tình hình tài chính của Al-Nassr nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển nhượng cổ phần. Khoản nợ được đề cập lên tới 800 triệu riyal Saudi, tương đương khoảng 213 triệu USD.

Nguồn tin này cho biết RedBird Capital đã có các cuộc trao đổi với PIF về khả năng mua 70% cổ phần Al-Nassr. Giá trị thương vụ được ước tính vào khoảng 267 triệu USD. Nếu kế hoạch được triển khai, Ronaldo có thể nắm giữ 20% cổ phần đội bóng cùng các đối tác đầu tư khác.

Al-Nassr đối mặt nguy cơ khủng hoảng tài chính và có khả năng đổi chủ

Trong trường hợp thông tin trên trở thành hiện thực, Ronaldo có thể đảm nhận vai trò mới tại chính đội bóng anh đang thi đấu. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện là gương mặt nổi bật nhất của Al-Nassr, đồng thời sở hữu sức ảnh hưởng lớn về thương mại và truyền thông.

Thực tế, Ronaldo đã bắt đầu tham gia lĩnh vực quản lý và đầu tư thể thao. Tháng 2/2026, anh mua 25% cổ phần CLB UD Almeria của Tây Ban Nha thông qua công ty CR7 Sports. Động thái này cho thấy ngôi sao người Bồ Đào Nha không chỉ quan tâm đến sự nghiệp trên sân cỏ mà còn hướng đến các cơ hội kinh doanh trong bóng đá.

RedBird Capital là quỹ đầu tư đứng sau AC Milan, do doanh nhân Gerry Cardinale lãnh đạo. Các nguồn tin được công bố cho biết, việc mua cổ phần Al-Nassr có thể giúp quỹ mở rộng danh mục đầu tư trong lĩnh vực bóng đá, đồng thời tận dụng sức hút thương mại của Ronaldo.

Ronaldo có thể chuyển từ ngôi sao sân cỏ thành nhà đầu tư của Al-Nassr

Tại kịch bản được đề cập, RedBird cùng các đối tác sẽ nắm phần lớn cổ phần, còn Ronaldo có thể sở hữu 20%. Tuy nhiên, các điều khoản cuối cùng chưa được thống nhất và chưa có xác nhận rằng quá trình đàm phán sẽ dẫn đến một thương vụ hoàn tất.

Ở thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định Ronaldo sẽ trở thành đồng sở hữu Al-Nassr. Dù vậy, nếu thương vụ được xúc tiến và hoàn tất, đây có thể là bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa tiền đạo người Bồ Đào Nha với đội bóng Saudi Arabia, mở ra một chương mới trong sự nghiệp của siêu sao từng nhiều lần chinh phục các danh hiệu hàng đầu châu Âu.