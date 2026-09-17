Al Nassr đứng trước nguy cơ chia tay Ronaldo sớm

Tương lai của Cristiano Ronaldo tại câu lạc bộ Al Nassr bất ngờ được đặt dấu hỏi sau khi cựu phát ngôn viên của CLB là Saud Al-Sarami đưa ra dự đoán về khả năng tiền đạo người Bồ Đào Nha rời đội ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Ronaldo đối mặt khả năng chia tay Al Nassr vào tháng 1/2027

Xuất hiện trên chương trình của Al-Arabiya Sports, Al-Sarami cho rằng Ronaldo có thể chia tay Al Nassr vào tháng 1/2027. Ông thậm chí nhận xét ngôi sao người Bồ Đào Nha đã không còn tạo ra những đóng góp như trước cho đội bóng.

Những phát biểu này được đưa ra không lâu sau thất bại 0-4 của Al Nassr trước Al Ain tại AFC Champions League Elite hôm 15/9. Đây là một trong những trận thua đáng chú ý nhất của Ronaldo kể từ khi anh chuyển tới Saudi Arabia.

Ronaldo hiện vẫn giữ băng đội trưởng Al Nassr và còn hợp đồng với CLB đến mùa hè năm 2027. Anh gia hạn với đội bóng vào năm 2025 theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm. Kể từ khi gia nhập Al Nassr vào đầu năm 2023, Ronaldo đã trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công. Tiền đạo người Bồ Đào Nha duy trì hiệu suất ghi bàn cao và là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của đội bóng Saudi Arabia.

Ronaldo có thể khép lại hành trình tại Al Nassr sớm hơn dự kiến

Dẫu vậy, những tranh luận xung quanh tương lai của Ronaldo tại Al Nassr vẫn xuất hiện trong thời gian qua. Một trong những vấn đề được đề cập là tham vọng chuyển nhượng của CLB và khả năng cạnh tranh với các đội bóng giàu tiềm lực khác tại Saudi Pro League.

Ronaldo từng được cho là muốn Al Nassr tiếp tục tăng cường lực lượng để cạnh tranh các danh hiệu lớn. Trong khi đó, đội bóng cũng đang trải qua những thay đổi về nhân sự và định hướng phát triển. Dù nhận định của Al-Sarami thu hút sự chú ý, đây vẫn chỉ là quan điểm cá nhân của cựu phát ngôn viên Al Nassr.

Ronaldo và Al Nassr xuất hiện dấu hỏi trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông

Hiện chưa có thông báo chính thức từ Al Nassr hay Ronaldo về việc hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Vì vậy, khả năng Ronaldo chia tay Al Nassr ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán.

Nếu tiếp tục ở lại, Ronaldo sẽ hướng tới giai đoạn cuối của hợp đồng với Al Nassr và những mục tiêu cá nhân trong phần còn lại của sự nghiệp. Trong đó, cột mốc 1.000 bàn thắng vẫn là một trong những dấu mốc được người hâm mộ quan tâm. Ở tuổi 41, tương lai của Ronaldo vì thế tiếp tục là chủ đề được chú ý, đặc biệt khi hợp đồng hiện tại của anh với Al Nassr chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm 2027.