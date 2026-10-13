Al-Hilal Saudi FC vươn lên top 5, đẩy Al Sadd xuống nhóm áp chót

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al Sadd 0-2 Al-Hilal Saudi FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-al-sadd-0-2-al-hilal-saudi-fc-ruben-neves-toa-sang-al-hilal-saudi-fc-gianh-tron-3-diem-469194.html

Al Sadd0 - 2Al-Hilal Saudi FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al Sadd tiếp đón Al-Hilal Saudi FC.

12'Al-Hilal kiểm soát thế trận đầu trận

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Al-Hilal Saudi FC đang là bên làm chủ cục diện với thời lượng cầm bóng vượt trội 61% - 39%. Đội khách liên tục gây sức ép và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (1 - 3) cũng như phạt góc (1 - 3), trong khi Al Sadd chủ động chơi thấp và tìm kiếm cơ hội phản công khi tỷ số vẫn là 0-0.

18'Agustin soria nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 18, Agustin soria bên phía Al Sadd phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Jassim Bin Hamad Stadium vẫn đang diễn ra giằng co khi tỷ số tiếp tục là 0-0.

24'Al-Hilal Saudi FC nhỉnh hơn về quyền kiểm soát

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Al-Hilal Saudi FC chiếm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 56% so với 44% của Al Sadd. Đội khách cũng tích cực bắn phá hơn khi tạo ra số pha dứt điểm 2 - 4 cùng 1 - 3 quả phạt góc, nhưng sự tập trung của hàng thủ Al Sadd vẫn giúp tỷ số giữ nguyên ở mức 0-0.

35'Thẻ vàng cho Mohamed Kanno của Al-Hilal

Phút 35, tiền vệ Mohamed Kanno bên phía Al-Hilal Saudi FC phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Jassim Bin Hamad Stadium đang diễn ra vô cùng giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0.

36'Al-Hilal kiểm soát bóng vượt trội

Trận đấu trôi qua hơn nửa giờ thi đấu với thế trận nhỉnh hơn dành cho đội khách khi Al-Hilal Saudi FC nắm 58% thời lượng kiểm soát bóng so với 42% của Al Sadd. Đại diện Ả Rập Xê Út cũng tạo ra sức ép tốt hơn với số pha dứt điểm 5-6 cùng lợi thế phạt góc 1-3, song mành lưới của hai bên vẫn chưa thể rung lên.

40'Ollie Watkins mở tỷ số cho Al-Hilal Saudi FC

Phút 40, Ollie Watkins tỏa sáng mang về bàn thắng khai thông bế tắc cho Al-Hilal Saudi FC. Pha lập công giúp đội khách vươn lên dẫn trước 0-1, cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội ngay trên sân Jassim Bin Hamad Stadium.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Al-Hilal Saudi FC duy trì thế chủ động

Bước sang đầu hiệp hai ở phút 49, Al-Hilal Saudi FC tiếp tục kiểm soát cục diện trận đấu với thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn 44% - 56%. Đội khách duy trì sức ép đều đặn khi sở hữu tỷ lệ dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 3) trước Al Sadd nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

61'VAR xác nhận phạt đền cho Ollie Watkins

Phút 61, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định cho Al-Hilal Saudi FC được hưởng quả phạt đền từ tình huống liên quan đến Ollie Watkins. Đội khách đang nắm giữ thế trận lấn lướt trên sân Jassim Bin Hamad Stadium và đứng trước cơ hội rất lớn để nới rộng cách biệt.

61'Al-Hilal nắm quyền chủ động

Bước qua phút 61, Al-Hilal Saudi FC tiếp tục làm chủ khu trung tuyến với 56% thời lượng cầm bóng và tạo ra áp lực ổn định về phía khung thành đối phương. Đội khách vượt trội về số pha dứt điểm (8-10, trúng đích 1-3), buộc Al Sadd phải liên tục phạm lỗi để giải tỏa sức ép khi tỷ số vẫn đang là 0-1.

65'Rúben Neves đá phạt đền thành công, nhân đôi cách biệt

Phút 65, Rúben Neves thực hiện thành công quả đá phạt đền, nâng tỷ số lên 0-2 cho Al-Hilal Saudi FC. Bàn thắng này giúp đội khách nới rộng khoảng cách an toàn ngay trên sân Jassim Bin Hamad Stadium.

66'Al-Hilal Saudi FC thay người sau bàn nhân đôi cách biệt

Phút 66, Al-Hilal Saudi FC tiến hành điều chỉnh lực lượng khi Murad Al Hawsawi được tung vào sân thay cho Mohamed Kanno. Với lợi thế dẫn trước 0-2 trên sân Jassim Bin Hamad Stadium, sự thay đổi này có thể nhằm làm mới tuyến giữa và đảm bảo sự an toàn cho đội khách khi Kanno trước đó đã phải nhận một thẻ vàng.

66'Al Sadd thay đổi vị trí trong khung gỗ

Phút 66, Al Sadd quyết định đưa Saad Al-Sheeb vào sân thế chỗ Meshaal Barsham. Đội chủ nhà lập tức có sự điều chỉnh ở vị trí thủ môn ngay sau khi để đối thủ nới rộng cách biệt lên 0-2.

67'Al Sadd tăng cường hàng công sau hai bàn thua

Phút 67, Al Sadd quyết định làm mới nhân sự khi rút Hashim Ali ra nghỉ và đưa Giovani Henrique Amorim da Silva vào sân. Đang bị dẫn 0-2 ngay tại Jassim Bin Hamad Stadium, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm sự đột biến để nỗ lực xoay chuyển tình thế.

67'Al Sadd thay người nhằm tìm kiếm hy vọng

Phút 67, bên phía Al Sadd quyết định rút Agustin soria ra nghỉ để nhường chỗ cho Mohamed Camara. Bị Al-Hilal Saudi FC dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà, đội bóng Qatar buộc phải làm mới đội hình với hy vọng xoay chuyển cục diện.

73'Al-Hilal Saudi FC duy trì ưu thế kiểm soát

Bước sang phút 73, Al-Hilal Saudi FC tiếp tục làm chủ nhịp độ với thời lượng cầm bóng 44% - 56% nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Al Sadd nỗ lực dâng cao tìm kiếm cơ hội nhưng các pha bắn phá vẫn thiếu độ chuẩn xác, chỉ có 2 - 4 pha dứt điểm trúng đích so với đối thủ trong tổng số lần dứt điểm 10 - 13 của cả trận.

74'Al Sadd thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ

Phút 74, Al Sadd có sự điều chỉnh nhân sự khi Yusuf Abdurisag được tung vào sân thế chỗ Mohamed Manai. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công khi đang bị dẫn 0-2.

74'Al-Hilal Saudi FC làm mới hàng lang cánh

Phút 74, Al-Hilal Saudi FC thực hiện quyền thay đổi người khi Theo Hernandez được tung vào sân để thế chỗ cho Moteb Al-Harbi. Với lợi thế dẫn trước 0-2 trên sân khách, sự xuất hiện của nhân tố mới hứa hẹn giúp đội bóng củng cố sự chắc chắn bên hành lang cánh trong phần còn lại của trận đấu.

74'Al-Hilal Saudi FC thay người củng cố đội hình

Phút 74, Al-Hilal Saudi FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Sabri Dahal được tung vào sân thế chỗ Sultan Mandash. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2 trên sân Jassim Bin Hamad Stadium, đội khách chủ động làm mới tuyến thi đấu để bảo toàn thế trận an toàn.

74'Al-Hilal rút Watkins nghỉ, Meïté vào sân

Phút 74, Al-Hilal Saudi FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mohamed Kader Meïté được tung vào sân thay cho Ollie Watkins. Đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 0-2 khá an toàn, đội khách chủ động làm mới hàng công để duy trì áp lực trong phần còn lại của trận đấu.

81'VAR can thiệp hủy phạt đền của Theo Hernandez

Phút 81, công nghệ VAR can thiệp khiến quả phạt đền của Theo Hernandez bên phía Al-Hilal Saudi FC bị hủy bỏ. Dù lỡ cơ hội gia tăng cách biệt, đội khách vẫn đang làm chủ tình hình khi duy trì lợi thế dẫn trước 0-2 trước Al Sadd.

85'Al-Hilal Saudi FC duy trì ưu thế

Bước sang phút 85, Al-Hilal Saudi FC tiếp tục làm chủ cuộc chơi với 56% thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra thế trận vượt trội về số pha dứt điểm (14 - 10). Dù Al Sadd nỗ lực tranh chấp với 13 pha phạm lỗi, đội khách vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt 2 bàn dẫn trước.

89'Al-Hilal Saudi FC thay người chiến thuật ở cuối trận

Phút 89, Al-Hilal Saudi FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ali Lajami được tung vào sân thế chỗ Kalidou Koulibaly. Đang dẫn trước 0-2, đội khách chủ động củng cố hệ thống phòng ngự nhằm bảo toàn trọn vẹn chiến thắng trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

90+8'HLV Simone Inzaghi nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 90+8', căng thẳng nổ ra ngoài đường biên khi HLV Simone Inzaghi bên phía Al-Hilal Saudi FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Dù đội nhà đang dẫn Al Sadd 0-2 và cầm chắc chiến thắng trong những phút bù giờ cuối cùng, thuyền trưởng của Al-Hilal Saudi FC vẫn không giấu được sự nóng nảy.

90+9'Mohamed Camara nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+9', Mohamed Camara bên phía Al Sadd phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 0-2 ở những phút bù giờ cuối cùng, tình huống phạm lỗi này càng cho thấy sự bế tắc và bất lực của đại diện Qatar.

KTKết thúc: Al Sadd 0-2 Al-Hilal Saudi FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:01 14/10/2026

Al Sadd đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc gặp Al-Hilal Saudi FC lúc 23:00 ngày 13/10/2026 là cơ hội để họ thu hẹp khoảng cách. Hiện Al-Hilal Saudi FC đứng hạng 5 với 3 điểm, còn Al Sadd xếp hạng 15 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, tức một trận thắng.

Cuộc đua tốp đầu và khoảng cách chỉ một trận thắng

Trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC đang có lợi thế khi đứng ở nhóm đầu bảng. Al Sadd chưa có điểm nào, nhưng với mức chênh lệch 3 điểm, một kết quả tích cực trong trận này có thể thay đổi bức tranh của đội bóng.

Trận đấu vì thế mang ý nghĩa lớn với chủ nhà. Đây là cơ hội để Al Sadd đưa mình lại gần nhóm đang dẫn trước, thay vì để khoảng cách bị nới rộng ngay từ đầu hành trình.

Phong độ: Al-Hilal Saudi FC ổn định hơn

Về phong độ, Al-Hilal Saudi FC có chuỗi kết quả khá vững vàng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Họ cũng vừa có ba trận thắng liên tiếp trong những lần ra sân gần đây nhất, cho thấy sự ổn định đáng chú ý.

Ngược lại, Al Sadd có một chuỗi kết quả nhiều biến động. Đội thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm đáng lưu ý là hai trận thua nằm ở những lần ra sân mới nhất, sau ba chiến thắng trước đó. Họ vì thế cần sớm lấy lại nhịp độ để không bỏ lỡ cơ hội đang có.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội khá cân sức. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Sadd thắng 1 trận, Al-Hilal Saudi FC thắng 1 trận và hai đội hòa 2 trận. Một trận còn lại không có trong số liệu tổng hợp.

Tỷ lệ hòa khá cao cho thấy các cuộc chạm trán gần đây thường sít sao. Al Sadd vì thế có cơ sở để tin rằng họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Điểm mấu chốt về chiến thuật

Với Al Sadd, bài toán chính là xử lý áp lực của hai trận thua gần nhất và giữ sự tập trung trong cả trận. Họ cần tận dụng yếu tố sân bãi tại Jassim Bin Hamad Stadium để chủ động tạo thế trận ngay từ những phút đầu.

Al-Hilal Saudi FC sẽ tìm cách duy trì mạch phong độ tốt, với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn, đội khách hoàn toàn có thể kéo dài khoảng cách với nhóm phía sau.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC đang nhỉnh hơn. Tuy vậy, khoảng cách điểm số không lớn và thế đối đầu cân bằng khiến Al Sadd vẫn có cơ hội tạo bất ngờ.

Trận đấu vì thế hứa hẹn là một cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Kết quả của nó có thể ảnh hưởng đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)