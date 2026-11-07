AKMU tổ chức thêm concert encore vào tháng 1/2027 sau loạt đêm diễn cháy vé

Ngày 6/11, bộ đôi anh em thông báo sẽ tổ chức hai đêm diễn thuộc chương trình “2026 AKMU CONCERT ‘Paradise of Rumors’ ENCORE” tại Trung tâm Triển lãm KINTEX 1, thành phố Goyang, Hàn Quốc.

Cụ thể, các buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 2/1/2027 và 16 giờ ngày 3/1/2027 (giờ Hàn Quốc), tại Hội trường 3 và 4 của trung tâm.

Ảnh: Fb AKMU

Vé sẽ được mở bán theo từng giai đoạn. Quá trình xác minh tư cách thành viên câu lạc bộ người hâm mộ diễn ra từ 14 giờ ngày 6/11 đến 1 giờ 59 phút ngày 10/11.

Đợt bán vé ưu tiên dành cho thành viên câu lạc bộ bắt đầu lúc 20 giờ ngày 9/11 và kết thúc lúc 1 giờ 59 phút ngày 10/11. Trong khi đó, vé bán rộng rãi sẽ được mở từ 20 giờ ngày 10/11. Vé dành riêng cho người sử dụng xe lăn bắt đầu được bán lúc 9 giờ ngày 16/11.

Toàn bộ vé được phân phối thông qua nền tảng YES24 Ticket. Người hâm mộ có thể truy cập trang bán vé chính thức để tìm hiểu thêm thông tin và hướng dẫn đặt chỗ.

AKMU đã trải qua một năm hoạt động sôi nổi sau khi phát hành album phòng thu thứ tư mang tên “FLOWERING” vào tháng 4/2026. Đây là album đánh dấu sự trở lại của bộ đôi sau sáu năm, với ca khúc chủ đề “Joy, Sorrow, A Beautiful Heart” cùng những bài hát đáng chú ý như “Paradise of Rumors” và “Spring Colors”.

Ảnh: Fb AKMU

Sau khi rời YG Entertainment và thành lập công ty độc lập Center of Inspiration, hai anh em cũng bắt đầu chuyến lưu diễn hòa nhạc quy mô lớn đầu tiên. Tour diễn “Paradise of Rumors” mở màn bằng ba đêm nhạc liên tiếp cháy vé tại KSPO Dome ở Seoul từ ngày 9 đến 11/10, thu hút khoảng 30.000 khán giả.

Chuyến lưu diễn toàn quốc của AKMU dự kiến tiếp tục đến hết tháng 12, với các điểm dừng tại Gangneung, Daegu, Daejeon, Busan và Gwangju.

Bên cạnh đó, bộ đôi đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn châu Á vào năm 2027, dự kiến đi qua chín thành phố. Với hai đêm diễn encore đầu năm mới, AKMU tiếp tục kéo dài sức nóng của “Paradise of Rumors”, đồng thời mở rộng hoạt động biểu diễn trực tiếp tại Hàn Quốc và các thị trường quốc tế.