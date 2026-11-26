Vào ngày 25/11, AKMU đã hé lộ poster đĩa đơn cho ca khúc Giáng sinh ‘The Guest’ thông qua các tài khoản mạng xã hội (SNS) chính thức, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Bức ảnh nhá hàng mang đậm không khí lễ hội rực rỡ. Trong poster, Lee Chan Hyuk gây ấn tượng với bộ suit màu hồng nổi bật kết hợp cùng chiếc mũ mang phong cách ban nhạc diễu hành. Bên cạnh đó, Lee Su Hyun hóa thân thành một cô gái ngọt ngào trong bộ trang phục màu tím viền lông trắng.

AKMU. Ảnh: Fb AKMU

Cả hai nghệ sĩ cùng nâng trên tay một hộp quà khổng lồ, bao quanh là hình ảnh người tuyết đội mũ ông già Noel, tạo nên một khung cảnh mang đậm màu sắc cổ tích. Tạo hình mùa đông của bộ đôi càng làm tăng thêm sự kỳ vọng của khán giả dành cho dự án lần này.

Từ lâu, AKMU đã chinh phục công chúng nhờ màu sắc âm nhạc độc đáo và khả năng kể chuyện tinh tế. Với ‘The Guest’, nhóm hứa hẹn sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc mới mẻ của mùa đông, khiến người nghe đặc biệt tò mò về dấu ấn riêng mà bộ đôi sẽ thể hiện trong ca khúc Giáng sinh đầu tiên của sự nghiệp. Sản phẩm lần này sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1/12.

Song song với việc phát hành nhạc mới, AKMU cũng sẽ tổ chức đêm diễn cho tour lưu diễn ‘The Guest’ tại trung tâm triển lãm KINTEX vào hai ngày 2 và 3/1 năm sau.