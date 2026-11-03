AIVortex giành ngôi quán quân cuộc thi về phát triển năng lực ứng dụng AI

Toàn cảnh Vòng chung kết Cuộc thi AI Arena: Viet Nam 2026.

Ngày 3/11, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Google tổ chức Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi AI Arena: Viet Nam 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tới dự sự kiện.

Tham dự chương trình có PGS.TS Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện các cơ quan quản lý, lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ, các chuyên gia đến từ Google, các cơ sở giáo dục đại học và đông đảo sinh viên.

Lần đầu tiên được tổ chức, AI Arena: Viet Nam 2026 là sân chơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc. Cuộc thi năm nay do Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đăng cai. Cuộc thi hướng tới phát triển năng lực ứng dụng AI, tư duy sản phẩm và khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của sinh viên.

Được lựa chọn từ 351 đội thi với gần 900 thành viên đến từ 80 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, 8 đội xuất sắc nhất đã trực tiếp phát triển và trình diễn các sản phẩm ứng dụng AI trong thời gian giới hạn từ 15 đến 25 phút.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (ngoài cùng bên phải) và PGS.TS Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự Cuộc thi.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh, AI đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, làm việc và nghiên cứu.

Từ khả năng xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh đến sự phát triển của các tác nhân AI có thể lập kế hoạch và phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ, công nghệ đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với giáo dục đại học.

Theo PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn, trong bối cảnh đó, sinh viên không chỉ cần thành thạo công cụ mà còn phải biết đặt câu hỏi có giá trị, hiểu nguyên lý công nghệ, kiểm chứng kết quả và chịu trách nhiệm về những sản phẩm do AI hỗ trợ tạo ra.

Thể thức thi đấu trực tiếp của AI Arena chính là cơ hội để người học rèn luyện những năng lực này khi phải liên tục phân tích đề bài, lựa chọn giải pháp và hoàn thiện sản phẩm dưới áp lực thời gian.

Thí sinh trải qua các thử thách ở Vòng chung kết.

Đánh giá cao năng lực sáng tạo và tinh thần ứng dụng AI của sinh viên Việt Nam, ông David Benjamin - đại diện Google, Trưởng nhóm Creative Lab, Đồng sáng lập Google AI Futures Fund – nhìn nhận, Cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn mở ra cơ hội phát triển những sản phẩm AI có khả năng giải quyết các nhu cầu thực tiễn, tiến tới hình thành những dự án khởi nghiệp công nghệ.

Tại Vòng Chung kết, các đội trải qua ba thử thách độc lập, sử dụng Google Gemini và Google AI Studio để phát triển sản phẩm thử nghiệm (Proof of Concept – PoC). Ở vòng đầu tiên, thí sinh có 15 phút xây dựng ứng dụng thiết kế hành trình khám phá Hà Nội theo nhu cầu cá nhân.

Thí sinh trình bày về sản phẩm của đội mình.

Vòng thứ hai yêu cầu phát triển sản phẩm giúp người chưa biết trò chơi Ô ăn quan có thể hiểu luật thông qua trải nghiệm trực quan mà không cần đọc hướng dẫn. Đến vòng cuối, hai đội xuất sắc nhất phải xây dựng ứng dụng khám phá văn hóa Việt Nam theo hình thức trò chơi tương tác trong 25 phút.

Qua các vòng thi, nhiều giải pháp đã thể hiện khả năng kết hợp công nghệ với trải nghiệm người dùng, từ lập lịch trình du lịch thông minh, mô phỏng trò chơi dân gian đến xây dựng nền tảng số hóa tri thức văn hóa. Bốn đội: Như Một Vì Tinh Tú, AIVortex, 6h45 và ACUET lọt vào vòng thứ hai; hai đội: Như Một Vì Tinh Tú và AIVortex giành quyền tranh chức vô địch.

Chuyên gia, Ban giám khảo phản biện sản phẩm của các đội.

Kết thúc ba vòng tranh tài, Ban Tổ chức công bố AIVortex (Swinburne Vietnam) giành Giải Nhất và danh hiệu Quán quân AI Arena: Viet Nam 2026.

Giải Nhì thuộc về đội Như Một Vì Tinh Tú (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh); Giải Ba được trao cho đội ACUET (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội); Giải pháp Ấn tượng thuộc về đội 6h45 (Đại học Kinh tế Quốc dân).

Đội vô địch nhận chuyến khảo sát học tập tại Singapore, bao gồm tham quan trụ sở Google và các trường đại học đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng những quyền lợi sử dụng công cụ AI và hỗ trợ chuyên môn.

Đội AIVortex (Swinburne Vietnam) xuất sắc giành Giải Nhất và danh hiệu Quán quân AI Arena: Viet Nam 2026.

Ông Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận, diễn biến cuộc thi cho thấy sự thay đổi không đơn thuần là rút ngắn thời gian lập trình. Các đội phải xác định đúng yêu cầu, lựa chọn chức năng cốt lõi, phối hợp công cụ và kiểm chứng khả năng vận hành của sản phẩm trước khi thuyết trình. Đáng chú ý, nhiều nhóm đã phát triển được những sản phẩm thử nghiệm có thể sử dụng, đồng thời trình bày tương đối rõ định hướng mở rộng và mô hình ứng dụng trong thực tế. Ông Bùi Thế Duy cũng cho biết, Đại học Quốc gia Hà Nội đang thảo luận với Google về khả năng thành lập Trung tâm AI Arena (AI Arena Center).